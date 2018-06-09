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Mehdi Eker: Yatırımlar tamamlanırsa PKK dağa götürecek genç bulamayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 13:02 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, partililerle bir araya geldi.

Mehdi Eker: Yatırımlar tamamlanırsa PKK dağa götürecek genç bulamayacak

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, partililerle bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın bölgeye yatırım yapılmasını engellediğini belirten Eker, "Diyarbakır'a, AK Parti'nin önerdiği, teklif ettiği, destek verdiği yatırımlar tamamlanırsa, PKK dağa götürecek genç bulamayacak" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır 1'inci sıra milletvekili adayı Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Hani ilçesi ile Gürbüz ve Kuyular mahallelerini ziyaret etti. İlk ziyaretini Gürbüz Mahallesi'ne yapan Eker, vatandaşlarla bir araya gelerek, AK Parti'ye destek istedi. Türkçe, Kürtçe ve Zazaca seçim çalışmalarını yürüten Eker'i Gürbüz ilçesinin ardından gittiği Hani ilçesinde çok sayıda vatandaş karşıladı.
'24 HAZİRAN'DA İSLAM COĞRAFYASI ERDOĞAN İÇİN DUA EDECEK'
Hani ilçesindeki seçim bürosunu ziyaret eden Mehdi Eker, burada yaptığı konuşmada, "24 Haziran'da, bütün İslam ve mazlum coğrafyasında yaşayanlar, aynı sizin gibi, Müslüman kardeşlerimiz Recep Tayyip Erdoğan ve onun partisi AK Parti'nin başarısı için dua ediyor olacak. Herkes gözünü ona dikmiş. Bunun içindir ki, yabancılar da, birtakım karanlık odaklar da, terör örgütleri üzerinden Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi ve Türkiye'yi hedef almışlar. Ama yağma yok. Biz Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacağız ve onu Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Tabii, üzerlerine vazifeymiş gibi birileri kalkıp, 'Seni başkan yaptırmayacağız' demişti ya, biz de işte onlara inat diyoruz ki, seni başkan yaptıracağız" dedi.
'DİYARBAKIR TERÖRÜN GÖLGESİNDE KALDI'
Konuşmasında terör örgütü PKK'nın bölgeye verdiği zararı da dile getiren Eker, Diyarbakır'ın terörün gölgesininde kaldığını belirterek, şunları söyledi:
"AK Parti'nin bolluk ve bereket günlerinde komşu vilayetler faydalandılar. Ama Diyarbakır terör yüzünden yeteri kadar özel yatırımcının ilgisini çekmedi. Sebebi ise terördür. Çünkü yatırımcı önce güvenlik diyor. PKK terör örgütü şantiyeyi bastı mı? Bastı. Yola mayın döşüyor mu? Döşüyor. İşçileri kaçırıyor mu? Kaçırıyor. Makineleri yakıyor mu? Yakıyor. Diyarbakırlıdan ne istiyorsun sen? Kâbus gibi çökmüşsün, bu şehir ileri gitmesin diye, ekonomisi büyümesin diye, yatırım artmasın diye bütün sabotajlar, provokasyonlar, saldırılar bunun içindir. Eğer, Diyarbakır'a AK Parti'nin önerdiği, teklif ettiği, destek verdiği yatırımlar tamamlanırsa PKK, dağa götürecek genç bulamayacak. Öyle ya, insanın işi olursa, karnı tok, sırtı pek olursa, o zaman kimse o çocukları kandırıp dağa götüremez, Kürt çocuklarının kanları da dökülemez, annelerin yüreği de yanmaz."

FOTOĞRAFLI

Mehdi Eker: Yatırımlar tamamlanırsa PKK dağa götürecek genç bulamayacakMehdi Eker: Yatırımlar tamamlanırsa PKK dağa götürecek genç bulamayacakMehdi Eker: Yatırımlar tamamlanırsa PKK dağa götürecek genç bulamayacakMehdi Eker: Yatırımlar tamamlanırsa PKK dağa götürecek genç bulamayacak

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