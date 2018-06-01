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Mehmet Özhaseki: Şehir hastaneleri gurur verici

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 13:37 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir süre önce açılışı yapılan Kayseri Şehir Hastanesi'nde brifing aldı.

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir süre önce açılışı yapılan Kayseri Şehir Hastanesi'nde brifing aldı. Özhaseki, ''Kim ne derse desin şehir hastanelerimiz gurur verici. Kasıtlı olarak çıkarılan 'burada vatandaştan fazla para alınıyor' dedikodularına inanmayın, kulak asmayın'' dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, beraberinde Ak Parti Kayseri Milletvekili Op. Dr. İsmail Tamer, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve Ak parti il yöneticileri ile Kocasinan ilçesinde yeni hizmete açılan 1607 yataklı şehir hastanesinde incelemelerde bulundu. Hastaneye ulaşımın raylı sistem ve otobüsle olmak üzere tek biletle yapıldığını, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca üstlenilen projeyle Belsin semtinden raylı sistemin hastaneye kadar uzanacağını belirten Bakan Mehmet Özhaseki, şunları kaydetti: ''3 yıl içinde muhteşem bir yatırımı gerçekleştirdik. 430 milyon euro'luk bir yatırımla Anadolu'da en büyük hastaneyi hizmete açtık. 413 hasta odası, aynı anda 40 hastanın ameliyat edileceği bu hastaneyle geçmişi kıyaslarsak, şükretmemiz lazım. Geçmişte birçok doktorun hastanenin yanı sıra dışarda özel muayenehaneleri vardı. Doktorlar hastaneden 11.30 gibi ayrılır, özel muayenehanelere gelip, hasta kabul ederdi. Eczanelerde ise kuyruklarda bekler, ilaç alırken hasta olurduk. Şimdi hastanelerimiz geçmişle kıyaslanınca gurur verici. Yeni hastanelerde ufak tefek sorunlar elbette oluyor. Vatandaş olarak yeni bir eve taşındığınızda hangi güçlükler, sıkıntılar oluyorsa, burada da ufuk tefek o sıkıntılarla karşılaşılıyor. Bunları hoşgörüyle karşılamak lazım. Dedikodular da bu arada bitmiyor. Kasıtlı olarak çıkarılan 'burada vatandaştan fazla para alınıyor' dedikodularına inanmayın, kulak asmayın. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ne ücret alınıyorsa, burada da aynı ücret alınıyor. Sistem aynı. Bir artış yok." Bakan Özhaseki, Kayseri'nin doğusunda kalan İldem semtine ve boşaltılan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bulunduğu araziye de bazı yapıların yıkılmasının ardından 300'er yataklı 2 hastane daha yapılacağını söyledi.

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