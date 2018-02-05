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Mehmet Ünek: “2019 seçimlerini kazanacağımızdan en ufak bir şüphem yok”

POLİTİKA HABERLERİ | 05.02.2018 17:30 | Son Güncelleme

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, “2019 seçimlerini, Mart ayında ve Kasım ayında yapacağımız seçimleri kazanacağımızdan en ufak bir şüphem yok” dedi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen AK Parti 6.

Mehmet Ünek: “2019 seçimlerini kazanacağımızdan en ufak bir şüphem yok”

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, “2019 seçimlerini, Mart ayında ve Kasım ayında yapacağımız seçimleri kazanacağımızdan en ufak bir şüphem yok” dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen AK Parti 6. İl Kongresi’nde başkan seçilen Mehmet Ünek, Amasya Adliyesine giderek mazbatasını aldı.
2019 yılındaki seçimlerin önemine değinen İl Başkanı Ünek, “Bu zor süreçte hep beraber birlik ve beraberlik ruhu içerisinde 2019 seçimlerinde, Mart ayında ve Kasım ayında yapacağımız seçimleri kazanacağımızdan en ufak bir şüphem yok. Niyetimiz, düşüncelerimiz halis. İnançlıyız ve çok enerjiğiz” diye konuştu.
3,5 yıldır sürdürdüğü il başkanlığı görevini yeni dönemde de sürdüreceğinden dolayı kendisine destek olanlara teşekkür eden Ünek, "Tek derdimiz sayın Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği bu kutlu davada bir oy daha fazla nasıl alırız. Hep düşüncemiz bu oldu” şeklinde konuştu.
Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal ile Kadın Kolları Başkanı Emine Altunbaş da, Ünek ile partinin yeni yöneticilerini kutladılar.

Mehmet Ünek: “2019 seçimlerini kazanacağımızdan en ufak bir şüphem yok”

Mehmet Ünek: “2019 seçimlerini kazanacağımızdan en ufak bir şüphem yok”

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