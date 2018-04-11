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Mehmetçik'ten Bahçeli'ye "Zeytin Dalı" hediyesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 18:50 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerler, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, çerçevesi zeytin dalından hazırlanan ve üzerinde çeşitli bröve ve rütbe armalarının yer aldığı tablo gönderdi

Afrin'de görev yapan askerler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çerçevesi zeytin dalından hazırlanan tablo hediye etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'in teröristlerden temizlenmesine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev alan askerler tarafından Bahçeli'ye hediye gönderildi.

Hediye, Bahçeli'ye iletilmek üzere MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'na teslim edildi.

Çerçevesi zeytin dalından yapılan ve üzerinde jandarma personeline ait bröve ile rütbe armalarının yer aldığı, "2018-Afrin Lidere Selamlar" yazılı tablo, Ahrazoğlu tarafından Bahçeli'ye takdim edildi.

Bahçeli de askerlere selam ve sevgilerini iletti.

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