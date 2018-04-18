Melania Trump, Akie Abe ile tarih müzesini gezdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin eşi Akie Abe Florida’daki bir tarih müzesini ziyaret etti.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ABD ziyaretinin ikinci gününde ABD Başkanı Donald Trump ile Florida’da Mar-a-Lago Köşkü’nde görüşmelerini sürdürüyor. Abe’ye ziyaretinde eşlik eden eşi Akie Abe ve Trump’ın eşi Melania Trump, ABD’nin Florida eyaletindeki Palm Beach’te bulunan Whitehall Tarih Müzesi’ni gezdi. Melania Trump ve Akie Abe tarihi müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Japonya Başbakanı Abe’nin ABD ziyaretini yarın da sürdürmesi bekleniyor.