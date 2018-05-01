Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter hesabından yağtığı paylaşımla CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağını iddia etti.
Gökçek paylaşımında "Ne demiştik... CHP'de Gökçek ne derse o olur... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce..." dedi.
CHP cumhurbaşkanı adayını Cuma günü saat 10.00'da duyuracağını söylemişti.
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