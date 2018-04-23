Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin 24 Haziran erken seçiminde cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu iddia etti. Gökçek yaptığı paylaşımda "Bir saat önceye kadar CHP'nin adayı Abdüllatif Şener idi. Ancak büyük kavga oldu ve karar değişti. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce" dedi.

İşte Melih Gökçek'in paylaşımları;