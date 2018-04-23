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Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 22:58 | Son Güncelleme

Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu iddia etti.

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin 24 Haziran erken seçiminde cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu iddia etti. Gökçek yaptığı paylaşımda "Bir saat önceye kadar CHP'nin adayı Abdüllatif Şener idi. Ancak büyük kavga oldu ve karar değişti. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce" dedi.

İşte Melih Gökçek'in paylaşımları;

mel

gokcek

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Melih Gökçek 24 haziran erken seçim CHP cumhurbaşkanı muharrem ince

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ya hu adamlar seni kapının önüne koydu halen akp de akp diyorsun... insanda biraz gurur olur!
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