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Melih Gökçek'ten Mustafa Tuna'ya tepki!

POLİTİKA HABERLERİ | 11.02.2018 22:47 | Son Güncelleme

Kasım ayında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Melih Gökçek, yerine seçilen Mustafa Tuna'ya kendi döneminde aldığı bir kararın iptal edilmesi nedeniyle tepki gösterdi.

Melih Gökçek'ten Mustafa Tuna'ya tepki!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ise kendi döneminde alınan mezarlık yapımı kararının iptal edilmesine tepki gösterdi. Yeni mezarlığın manzarasını bozacağını düşünen bir balık lokantasının defalarca kendisine müracaat ederek, pek çok tanıdığı devreye sokarak mezarlığın genişletilmemesini istediğini belirten Gökçek Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'BEN REDDETMİŞTİM'

“Karşıyaka Mezarlığı bir yıl içinde doluyor. Bu nedenle benim belediye başkanlığım dönemimde mezarlığın karşısında hazineye ait araziyi mezar alanı olarak ilân etmiş ve Karşıkaya Mezarlığı’nı büyütmüştük. Ancak yeni mezarlığın manzarasını bozacağını düşünen bir balık lokantası defaatle bana da müracaat ederek, pekçok tanıdığı devreye sokarak mezarlığın genişletilmemesini istedi. Ben kamu menfaatinin bunu gerektirdiğini, arazinin hazineye ait olması nedeniyle belediyenin cebinden para çıkmayacağını söyleyerek bütün baskılara rağmen bu istekleri reddettim.

'ANKARALILAR KAYBETMİŞTİR'

Fakat bugün gazetelerde okuduğuma GÖRE Ankara Büyükşehir Meclisi’nden yeni karar çıkartılarak yeni mezarlık iptal edilmiş. Buranın iptal edilmesi büyük yanlıştır. Bir sene sonra Ankaralının şikayeti en üst seviyeye çıkacaktır. Civar sakinlerinin şikayeti doğru değildir. Eğer mezarlıktan şikayet varsa sol taraf zaten mezarlıktır. Vatandaşı tahrik eden bir balıkçıdır. Bir kimsenin şahsi menfaatı için onbinlerce Ankaralı kaybetmiştir. İkazı Ankara için boyun borcu olarak gördüm. Kamuoyunun bilgisine.”

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek mustafa tuna Ankara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

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