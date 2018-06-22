"Memleket meselesiyse bin Ali feda olsun"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ni getirmek için gayret ettiğini belirterek, "Ben de başbakanlık koltuğumu bırakıyorum, kendi isteğimle bırakıyorum. Bu sistemi getirmek için gayret ettim, koltuğu bırakmak için gece gündüz milletimizle buluşuyorum, dertleşiyorum. Muhalefet adayları da diyor ki 'biz bu başbakanı anlayamıyoruz, herkes koltuk kapmak için kavga ediyor, bu da koltuğunu bırakmak için kendini parçalıyor'. Siz anlamazsınız, anlamaz! Ne diyoruz, mesele memleket meselesiyse bir Ali değil, bin Ali feda olsun." dedi. Yıldırım, AK Parti'nin Ayrancılar kapalı pazar yerinde katıldığı mitingde yaptığı konuşmada, Aydın programının ardından Bayındırılıların isteğini geri çeviremediği için ilçeye uğradığını, o yüzden geciktiğini, onlara selam getirdiğini belirtti. 24 Haziran seçimleri öncesinde biri yıkım, diğeri yapım ekibi olmak üzere iki tarafın bulunduğunu belirten Yıldırım, "Bir yanda Türkiye'yi daha fazla kalkındıracağım, büyüteceğim diyenler var. Bir yanda da AK Parti'nin bütün yaptıklarını durduracağım diyenler var." diye konuştu.

- "Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkardık" Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin 15 yılda 3,5 kat büyüdüğünü belirterek, "Bir yandan kalkınmayı, ilerlemeyi sağlarken diğer yandan da vesayetlere, kumpaslara, darbelere karşı dimdik durduk, bayrağı indirtmedik, ezanları dindirtmedik. Terör örgütlerinin, bölücü terör örgütü PKK'nın, FETÖ'nün, DEAŞ terör örgütünün ülkemizde hayat hakkı bulmaması için gece gündüz çalıştık, sizlerin de desteğiyle terörü Türkiye'nin gündeminden çıkardık. Bu muhalefet adaylarının terörle ilgili hiçbir söylemleri var mı, hiçbir projeleri var mı? Beyannamelerinde 15 Temmuz yok, FETÖ yok, PKK yok, peki Türkiye'nin beka meselesi olan birlik beraberlik, kardeşliğine en büyük zararı veren terör örgütleri sizin hedefiniz olmayacak da ne hedefiniz olacak!" ifadelerini kullandı. - "Türkiye 3,5 kat büyüdü" Küresel krize rağmen Türkiye'nin ekonomisinin sapasağlam olduğunu, Türkiye'nin yüzde 7,4 büyüdüğünü anımsatan Yıldırım, Türkiye'de 2002'de çiftçilerin 6 bin 300 traktör satın aldığını, 2017'de bu rakamın 73 bine ulaştığını, 2002'de 3 milyon vatandaşın yurt dışına tatile gittiğini, bunun 9 milyona yükseldiğini söyledi.

Başbakan Yıldırım, 16 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde vatandaşların başını öne eğecek hiçbir şey yapmadıklarını vurgulayarak, "Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. AK Parti demek kalkınma demektir! AK Parti daha fazla demokrasi demektir! AK Parti demek büyük Türkiye demektir! O halde yaparsa AK Parti yapar!" dedi. Muhalefet adaylarının yaptıkları her şeye karşı çıktığını kaydeden Yıldırım, "Milli menfaatlerimize uygun ne yaparsak, bunlar 'istemezük' diyorlar. Büyük projeler yapıyoruz, 'istemezük' diyorlar, mahkemeye veriyorlar ama biz onlara inat bu projeleri yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Vatandaşımızın işini, ekmeğini artıracak, hayatını kolaylaştıracak ne lazımsa yapacağız." diye konuştu. Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin kalkınması için ne yaptılarsa, bu yıkım ekibine rağmen yaptıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bunların Türkiye'sinde özgürlükler, kültürel kimlikler baskı altındaydı. AK Parti Türkiye'de inanca, düşünceye, etnik kimliğe yönelik baskıları kaldırdı. Bu ülkede her şeyi yapabilirsiniz ama bölücülük, etnik siyaset, dini siyaset, bölge siyaseti yapamazsınız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bu bizim vazgeçilmemizdir."

- "Bin Ali feda olsun" İktidara geldiklerinde bölgecilik yapmadıklarını, hiçbir şehri, hiçbir insanı ihmal etmediklerini dile getiren Yıldırım, İzmir'i de ihmal etmediklerini, İzmir'i ihmal edenlerin Türkiye'yi ihmal etmiş olacağını kaydetti. Yıldırım, İzmir'i her alanda kalkındırmak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, 16 yılda 66 katrilyon yatırım yaptıklarını ifade etti. İzmir'e yapılan ve yapılacak yatırımları anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: "Pazar günü inşallah seçimlerimizi yapacağız. Yeni sistemi devreye sokacağız. Ben de başbakanlık koltuğumu bırakıyorum, kendi isteğimle bırakıyorum. Bu sistemi getirmek için gayret ettim, koltuğu bırakmak için gece gündüz milletimizle buluşuyorum, dertleşiyorum. Muhalefet adayları da diyor ki 'biz bu başbakanı anlayamıyoruz, herkes koltuk kapmak için kavga ediyor, bu da koltuğunu bırakmak için kendini parçalıyor'. Siz anlamazsınız, anlamaz! Ne diyoruz, mesele memleket meselesiyse bir Ali değil, bin Ali feda olsun." AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Ayrancılar’ın sorunlarının çözümü için büyük bedeller ödediklerini, imar barışıyla Ayrancılar’ın ruhsat sorununu çözdüklerini, Torbalı’da modern devlet hastanesini yaparak ilçenin yıllardır süren hastane sorununu bitirdiklerini söyledi.