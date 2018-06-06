MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Vakit Türkiye vakti diyoruz. Vakit Mersin vakti. Memleketimizin zaman, enerji kaybına tahammülü yok. İstikrar istediğinizi biliyorum. Güçlü yönetim istediğinizi yine biliyorum. 2023 hedeflerinden ne kadar heyecan duyduğunuzu da biliyorum. Bugüne kadar birlikte çalıştık, bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Elvan, Tarsus ilçesinde yapılacak Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) için bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısı ve iftar programında yaptığı konuşmada, sanayicilerle iftarda bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Mersin'in her insanının kendileri için değerli olduğunu vurgulayan Elvan, "Biz bu ülkeyi birlikte Türkiye yaptık. Bu coğrafyayı birlikte Mersin yaptık. 81 milyonluk büyük bir aileyiz. 2 milyonluk Mersinli olarak bu ailenin büyük bir hanesiyiz. Bu hanede her boydan, her soydan, her inançtan kardeşlerimizle ortak değerimiz olan güçlü Türkiye, güçlü millet müştereğinden hareketle hiçbir şekilde taviz veremeyeceğiz. Bu ailenin bir ferdi Türk ise diğer ferdi Arap'tır. Bir ferdi Kürt ise diğer ferdi Zaza'dır. Bir ferdi Hanefi, Şafi ise diğer ferdi Alevi'dir, Bektaşi'dir. Mersin'imizin her bireyi bu ailenin bireyidir ve bizim için biriciktir." diye konuştu.
Elvan, önemli olanın bu haneye, güzelliğe sahip çıkmak olduğunu, kardeşlik hukukuna hiçbir şekilde halel getirilmemesi gerektiğini söyledi.
- "Bugüne kadar birlikte çalıştık, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz"
"Farklı siyasi görüşlerden, farklı boydan, soydan olabiliriz, farklı tercihlerimiz olabilir ama 24 Haziran'da kararınız ne olursa olsun her zaman başımızın üstünde olacaktır." diyen Elvan, şöyle konuştu:
"Vakit Türkiye vakti diyoruz. Vakit Mersin vakti. Memleketimizin zaman, enerji kaybına tahammülü yok. İstikrar istediğinizi biliyorum. Güçlü yönetim istediğinizi yine biliyorum. 2023 hedeflerinden ne kadar heyecan duyduğunuzu da biliyorum. Bugüne kadar birlikte çalıştık, bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Mersin'e az çok neler yaptığımız, neler yapmaya çalıştığımızı sizler biliyorsunuz. Biz birlikte çalışıyoruz. Ben çok sayıda sivil toplum kuruluşlarımızdan, iş dünyasından proje teklifleri, öneriler alıyorum. Her gelene de kapımız açık. Organize Sanayi Bölgemizde ciddi bir sanayi hamlesi başlattık. Kendimize bir hedef koyduk. Dedik ki 6 organize sanayi bölgesinde 50 bin kardeşimizi iş ve aş sahibi yapacağız. Bu doğrultuda yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve önemli mesafeler kat ettik. Türkiye'de en fazla yatırım talebi olan illerin başında geliyor Mersin. Şu anda 250 civarında yatırımcı yer tahsisi için bekliyor. 33 yatırımcıya yer tahsisi hemen yapıyorlar. Yatırımlarına hemen başlayacaklar. Ama bir bekleyen 200'ün üzerinde de yatırımcı var."
Elvan, çeşitli önerilerle gelen iş kadınlarının da Mersin'de savunma sanayisine yönelik özel bir organize sanayi bölgesi kurma hedefleri olduğunu anlatarak, onları sonuna kadar desteklediğini vurguladı.
Daha sonra Suphi Öner Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen "Maharetli Eller 2017" projesi sertifika törenine katılan Elvan, kursiyerlere sertifikalarını Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile takdim etti.
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