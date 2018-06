MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Vakit Türkiye vakti diyoruz. Vakit Mersin vakti. Memleketimizin zaman, enerji kaybına tahammülü yok. İstikrar istediğinizi biliyorum. Güçlü yönetim istediğinizi yine biliyorum. 2023 hedeflerinden ne kadar heyecan duyduğunuzu da biliyorum. Bugüne kadar birlikte çalıştık, bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Elvan, Tarsus ilçesinde yapılacak Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) için bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısı ve iftar programında yaptığı konuşmada, sanayicilerle iftarda bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mersin'in her insanının kendileri için değerli olduğunu vurgulayan Elvan, "Biz bu ülkeyi birlikte Türkiye yaptık. Bu coğrafyayı birlikte Mersin yaptık. 81 milyonluk büyük bir aileyiz. 2 milyonluk Mersinli olarak bu ailenin büyük bir hanesiyiz. Bu hanede her boydan, her soydan, her inançtan kardeşlerimizle ortak değerimiz olan güçlü Türkiye, güçlü millet müştereğinden hareketle hiçbir şekilde taviz veremeyeceğiz. Bu ailenin bir ferdi Türk ise diğer ferdi Arap'tır. Bir ferdi Kürt ise diğer ferdi Zaza'dır. Bir ferdi Hanefi, Şafi ise diğer ferdi Alevi'dir, Bektaşi'dir. Mersin'imizin her bireyi bu ailenin bireyidir ve bizim için biriciktir." diye konuştu.