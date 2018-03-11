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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Hakkari’ye geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2018 16:53 | Son Güncelleme

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın’ın, Hakkari Memur Sen İl Divan Toplantısına katılmak üzere yarın Hakkari’ye geleceği belirtildi.Memur-Sen Hakkari İl Başkanı Veysel Çiftçi, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın bir dizi temaslarda bulunmak üzere Hakkari’ye geleceğini ifade ederek, “Genel Başkanımız Ali Yalçın, ilimizde kalacağı süre içerisinde Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim’i de ziyaret edecek.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın’ın, Hakkari Memur Sen İl Divan Toplantısına katılmak üzere yarın Hakkari’ye geleceği belirtildi.
Memur-Sen Hakkari İl Başkanı Veysel Çiftçi, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın bir dizi temaslarda bulunmak üzere Hakkari’ye geleceğini ifade ederek, “Genel Başkanımız Ali Yalçın, ilimizde kalacağı süre içerisinde Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim’i de ziyaret edecek. Yapacağı ziyaretlerin ardından saat 18.00’da Atatürk Kültür Merkezinde Hakkarili STK’lar ve üyeleri ile bir araya gelecek. Daha sonra Hakkari Memur Sen tarafından Hakkari evinde onuruna verilecek yemeğe katılacak olan Genel Başkanımız Yalçın, sallı günü ilimizden ayrılacak” dedi.

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