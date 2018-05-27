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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Siyaset hakkı istiyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 10:22 | Son Güncelleme

MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kenan Evren dönemi uygulamalara tahammüllerinin olmadığını belirterek, "Grev hakkı istiyoruz, siyaset hakkı istiyoruz.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Siyaset hakkı istiyoruz

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kenan Evren dönemi uygulamalara tahammüllerinin olmadığını belirterek, "Grev hakkı istiyoruz, siyaset hakkı istiyoruz. Anti demokratik, çağ dışı kılık kıyafet yönetmeliğinin değiştirilmesini bekliyoruz" dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Karabük Şubesi tarafından Safranbolu ilçesinde kapalı pazar yerinde düzenlenen iftara katıldı. Yalçın yaptığı konuşmada, "Rengimiz, dinimiz, görüşlerimiz, ideolojimiz farklı olabilir ama alın terinin rengi dünyanın her yerinde aynı. Gözlerimizin rengi farklı olabilir ama gözyaşının rengi dünyanın her yerinde aynı. Onun için olaya evrensel noktadan bakıyoruz. Bu anlamda sömürülenlerin ideolojisi olamaz diyoruz. Dünyada emek kesimi sömürülüyor" dedi.
Kılık kıyafet yönetmeliğini eleştiren Yalçın, şunları söyledi:
"Bize 'Bıyıklarınız üst dudağınızı ihlal edemez, aşağıdakini de taciz edemez. Ayakkabı topuk boyunuz bu kadar olacak, pantolonunuzun kumaşı şöyle, kazağınızın yakası böyle olacak' diyen bu yönetmeliğe tahammülümüz yok. Kenan Evren dönemi uygulamalarına tahammülümüz yok. Eski Türkiye'yi istemiyoruz. Grev hakkı istiyoruz, siyaset hakkı istiyoruz. Anti demokratik, çağ dışı kılık kıyafet yönetmeliğinin değiştirilmesini bekliyoruz. Sözleşmeli istihdama karşıyız, kadrolu istihdam istiyoruz. 3600 ek gösterge ile ilgili Cumhurbaşkanımız seçim beyannamesi açıklarken çok önemli ümit verici cümleler kurdu. Bu cümlelerin devamının gelmesini bekliyoruz. Birçok sorunumuz var ama bunları çözecek olan gücün kesinlikle ama kesinlikle bu örgütlü yapıdan geçtiğini biliyorum. Bizim sorunlarımızın çözümünün altında 'yerimiz, terimiz ve imzamız var' deyişimiz boşuna değil. 'Kimse size adalet veremez, kimse size hakkınızı vermez. Eğer adamsanız siz alırsınız' diyen Malcom X, boş yere konuşmuyor."
Yalçın, "Önemli bir süreçteyiz. 24 Haziran sıradan bir tarih değil asla. Eğer parlamenter sistemdeki gibi kayıkçı kavgasıyla siyaset çatışacaksa, bu süreç Türkiye'nin bu küresel kirli planda yıkılması, yutulmasıyla sonuçlanır" diye konuştu.

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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Siyaset hakkı istiyoruz

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