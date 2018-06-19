"Menbiç bir diploması zaferidir"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Menbiç konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli olarak uyardı, uyardı, uyardı. En sonunda Amerika Birleşik Devletleri kabul etti ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askerleri Menbiç'te. Bu bir diploması zaferidir. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferidir." dedi.

Elvan, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasında, oda yönetiminin, üyelerinin, iş adamlarının ve sanayicilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, 24 Haziran seçimlerinin bir siyasi parti meselesinden öte Türkiye'nin meselesi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, çeşitli engellemelere ve sıkıntılara rağmen son 16 yılda önemli gelişmeler katederek "kabuğunu kırdığını" ifade eden Elvan, eskiden mahçup ve isteklerini tam dile getiremeyen ülkenin, küresel ölçekte söz sahibi olan bir devlete dönüştüğünü söyledi.

Elvan, 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi yaşanmasına rağmen bir sonraki yıl yüzde 7,4'lük büyüme performansı elde edildiğine dikkati çekerek, 2018'in ilk çeyreğinde de yüzde 7,4'lük büyümenin gerçekleştirildiğini anımsattı.