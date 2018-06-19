"Menbiç bir diploması zaferidir"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Menbiç konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli olarak uyardı, uyardı, uyardı. En sonunda Amerika Birleşik Devletleri kabul etti ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askerleri Menbiç'te. Bu bir diploması zaferidir. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferidir." dedi.
Elvan, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasında, oda yönetiminin, üyelerinin, iş adamlarının ve sanayicilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, 24 Haziran seçimlerinin bir siyasi parti meselesinden öte Türkiye'nin meselesi olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin, çeşitli engellemelere ve sıkıntılara rağmen son 16 yılda önemli gelişmeler katederek "kabuğunu kırdığını" ifade eden Elvan, eskiden mahçup ve isteklerini tam dile getiremeyen ülkenin, küresel ölçekte söz sahibi olan bir devlete dönüştüğünü söyledi.
Elvan, 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi yaşanmasına rağmen bir sonraki yıl yüzde 7,4'lük büyüme performansı elde edildiğine dikkati çekerek, 2018'in ilk çeyreğinde de yüzde 7,4'lük büyümenin gerçekleştirildiğini anımsattı.
Bu yılın ilk çeyreğindeki büyümenin sağlıklı ve kapsayıcı olduğunu değerlendiren Bakan Elvan, şunları dile getirdi:
"2018 yılının ilk çeyreğinde sanayi, hizmetler sektörü ve tarım sektörümüz büyüdü. Bununla da yetinmedik sabit sermaye yatırımlarımız arttı. Makine teçhizat üretimi büyümeye katkısı yine pozitif olarak yansıdı. Yılın ilk çeyreğinde sanayinin büyümeye katkısı yüzde 8,8. Dünyanın hangi ülkesinde sanayide yüzde 8,8'lik bir büyüme performansı gerçekleşti? Sabit sermaye yatırımlarında yüzde 9,7'lik bir artış söz konusu oldu. Dünyanın hangi ülkesinde yüzde 9,7'lik bir sabit sermaye yatırımlarında artış oldu? Onca sıkıntıya rağmen biz bunu gerçekleştiriyoruz. Tarımımız, sanayimiz, hizmetler sektörümüz büyüyor; ihracatımız, sabit sermaye yatırımlarımız artıyor. Bu, sağlıklı ve kapsayıcı bir büyüme demektir."
Elvan, dün açıklanan işsizlik oranlarıyla bu konuda yüzde 1,6 puanlık bir düşüşün yaşandığının öğrenildiğini belirterek, son 8 yılda Türkiye'nin oluşturduğu ilave istihdamın, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ilave istihdam sayılarının toplamından daha fazla olduğuna vurgu yaptı.
"Menbiç diplomasi zaferidir"
Türkiye'ye terör üzerinden zarar vermek isteyenlerin, Fırat Kalkanı Operasyonu ve Zeytin Dalı Harekatı ile başarısızlığa uğratıldığını, sıranın Kandil'e geldiğini söyleyen Elvan, şöyle devam etti:
"Menbiç konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli olarak uyardı, uyardı, uyardı. En sonunda Amerika Birleşik Devletleri kabul etti ve şuanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askerleri Menbiç'te. Bu bir diploması zaferidir. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferidir. Afrin'de o terör örgütlerini destekleyenlerin başlarını dünyaya dar ettik. Başlarını, Fırat Kalkanı Operasyonu ile El Bab'da dar ettik. Şimdi de Kandil'de o teröristlerin dünyaya başlarına dar edeceğiz. Terör örgütlerini Allah'ın izniyle kurutacağız. Türkiye bu terör belasından da kurtulmuş olacak."
Kalkınma Bakanı Elvan, milletin desteği sürdükçe kimsenin ülkeyi bölemeyeceğini belirterek, bütünlüğün ve dayanışmanın bozulmasına izin vermeyeceklerini aktardı.
Konuşmasında, 24 Haziran seçimlerine yeniden değinen Elvan, "İnşallah 24 Haziran seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep birlikte istikrardan yana olacak. Türkiyemiz, milletimiz istikrardan yana olacak ve sandıkta milletimiz o bize yan gözle bakanları, bizim düşmanlarımıza en güzel cevabı sandıkta vereceklerdir diye düşünüyorum." diye konuştu.
Türkiye ekonomisinin güçlü bir ekonomi olduğunu aktaran Elvan, mali disiplinden taviz vermemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Elvan, programın devamında Mersin ile Tarsus ilçesine yapılan ve yapımı devam eden yatırımları anlattı.
Toplantıya Elvan'ın yanı sıra Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak ve Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya da katıldı.
Koçak, Elvan'a kente ve ilçeye yönelik hizmetlerinden dolayı plaket ile çiçek takdim etti.
- Emeklilerle buluştu
Elvan, Tarsus ilçesindeki programı kapsamında Emekliler Derneğini de ziyaret etti.
Buradaki toplantıda projeleri ve yatırımları anlatarak, sorunları dinleyen Elvan, daha sonra çarşı esnafını gezdi. Elvan, gezisi sırasında esnafın ve vatandaşların taleplerini not aldı.
Bakan Elvan, gezisi sırasında çocuklara boyama kitabı da dağıttı.
Öte yandan Elvan, ilçedeki son programında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki operasyonu sırasında teröristlerin saldırısı sonucu 22 Mayıs 2018'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan'ın, Sayköy Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.
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