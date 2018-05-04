HABER

Meral Akşener 100 bin imza için Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'nda

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 12:43 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100 bin imza kampanyasına Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'ndan start verdi.

Meral Akşener 100 bin imza için Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'nda

İstanbul DHA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100 bin imza kampanyasına Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'ndan start verdi.
Akşener, saat 11.00 sıralarında seçim kurulu binasına geldi. Binadan çıkan Akşener burada toplanan partililere de kısa bir konuşma yaptı. Akşener, "100 bin imza için tek güvendiğimiz yer milletimizin iradesiydi" dedi.
Meral Akşener, "Bugün görülüyor ki bu güvenimiz son derece doğru. Allah'ın izniyle Ali kıran baş kesen devri sizlerin iradesiyle sona erecek" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorusu olduğunu belirten Akşener, "Kıbrıs'la ilgili yaptığın yanlış politikalar sonucunda Kıbrıs'ı verdin mi ? Buna müsaade etmeyeceğiz . Ayağınızı denk alın" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

Genç kızları taciz edince bakın ne dediGenç kızları taciz edince bakın ne dedi
'Cumhur İttifakı'nın kurduğu son tuzağı bozacağız''Cumhur İttifakı'nın kurduğu son tuzağı bozacağız'
CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması

Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması

Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın

Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın

İYİ Parti'nin Türkeş ve Yazıcıoğlu önergesi kabul edilmedi!

İYİ Parti'nin Türkeş ve Yazıcıoğlu önergesi kabul edilmedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?

Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.