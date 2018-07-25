Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı'na aday olacak mı? Twitter'dan açıkladı

Akşener'in kararından sonra İYİ Parti başkanlık divanı üyeleri olağanüstü toplantı kararı aldıkları öğrenildi.
İşte Meral Akşener'in açıklaması:
"Değerli dava arkadaşlarım, Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir.
Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim.
Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır.
Tüm arkadaşlarımı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyorum. Şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
Saygılarımla."
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar Kampı’nda seçim değerlendirmesi ve milletvekili listelerinden rahatsız olanların tepkilerinin ardından önce istifa kararı almış, kurmaylarının ikna çabaları üzerine istifadan vazgeçerek olağanüstü kurultay kararı almıştı. Akşener, kurultayda ise aday olmayacağını duyurmuştu.
Daha sonra parti yetkililerinden yapılan açıklamada Akşener'in yeniden aday olacağı belirtilmişti. Ancak Akşener, son kararını Twitter'dan duyurarak aday olmayacağını söyledi.
Değerli dava arkadaşlarım,— Meral Akşener (@meral_aksener) 25 Temmuz 2018
Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir.
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