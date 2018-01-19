Meral Akşener: Afrin'e harekat yapmak isteyen, çeneyi kapatır, talimatı verir

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'e gerçekleştirilmesi beklenen harekata ilişkin "Davulla zurnayla duyurulduğu takdirde düşmanlarınız, tedbir alır, tuzak kurarlar. Afrin'e harekat yapmak isteyen, çeneyi kapatır, verir talimatı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Çankaya İlçe Başkanlığı'nın açılışına katıldı. Akşener, açılış öncesi toplanan kalabalığa seslendi. İYİ Parti'nin önce cesurlar sonra ise kadınlar harekatı olduğunu söyleyen Akşener, "Bu parti, milletimizin talebi üzerine kuruldu. Kuvvetli bir seçenek, güçlü bir alternatif olarak İYİ Parti kuruldu. Aziz Türk milleti, bize destek verdi, biz de yola çıktık" diye konuştu. İYİ Parti'yi oluştururken, çok zorluk çektiklerini kaydeden Akşener, şunları söyledi:

"Allah, hepinizden razı olsun ki bu tehditlere pabuç bırakmadınız. İYİ Parti'yi kurdunuz. İYİ Parti'yi Türkiye'nin gündemine bir güneş gibi doğurdunuz. Bugün İYİ Parti'yi iktidar yok sayıyor. Televizyonlarda İYİ Parti tartışılıyor. Maden işçileri grev yaptılar. Milletvekili arkadaşlarımız işçilerimizin yanında olmak için Zonguldak'a gideceklerini duyurdu; ama dakika bir gol bir, gecenin 11'inde grev bitti. Sonra Ankara'da gazilerimiz saldırıya uğradı. Ziyaret etmek için hastaneye gitmeye karar verdik. Hastaneye bildirdik. Bizim gideceğimiz saatten önce ifadesi alınmak için savcılığa çağrılmış. İYİ Parti binasını açtıktan sonra meclisin önünde geçim sıkıntısı nedeniyle kendini yakan kardeşimizi ziyarete etmeye karar verdik, ziyaret yasaklandı. Madem İYİ Parti yok hükmündedir, bu kadar niye uğraşıyorsunuz. Evet korkuyorlar. Her AK Parti'li yönetici, kendi partisinden çok İYİ Parti'yi takip ediyor, inceliyor."