Meral Akşener: Afrin'e harekât yapmak isteyen çeneyi kapatır verir talimatı (2)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olası Afrin operasyonu için, "Davulla, zurnayla duyurulduğu takdirde düşmanlarınız tedbir alır, tuzak kurarlar. Afrin'e harekât yapmak isteyen çeneyi kapatır verir talimatı" dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Çankaya İlçe Başkanlığının açılışına katıldı. Akşener, açılış öncesi toplanan kalabalığa seslendi. İYİ Parti'nin önce cesurlar sonra ise kadınlar harekâtı olduğunu söyleyen Akşener, "Çünkü bu parti milletimizin talebi üzerine kuruldu. Kuvvetli bir seçenek, güçlü bir alternatif olarak İYİ Parti kuruldu. Aziz Türk milleti bize destek verdi, bizde yola çıktık" dedi."AK PARTİLİ YÖNETİCİLER İYİ PARTİ'Yİ TAKİP EDİYOR" Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)İYİ Partiyi oluştururken çok zorluk çektiklerini kaydeden Akşener, "Allah hepinizden razı olsun ki bu tehditlere pabuç bırakmadınız. İYİ Parti'yi kurdunuz. İYİ Parti'yi Türkiye'nin gündemine bir güneş gibi doğurdunuz. Bugün İYİ Parti'yi iktidar yok sayıyor. Televizyonlarda İYİ Parti tartışılıyor. Maden işçileri grev yaptılar. Milletvekili arkadaşlarımız işçilerimizin yanında olmak için Zonguldak'a gideceklerini duyurdu. Ama dakika bir, gol bir; gecenin 11'inde grev bitti. Sonra Ankara'da gazilerimiz saldırıya uğradı. Ziyaret etmek için hastaneye gitmeye karar verdik. Hastaneye bildirdik. Bizim gideceğimiz saatten önce ifadesi alınmak için savcılığa çağrılmış.İYİ Parti binasını açtıktan sonra meclisin önünde geçim sıkıntısı nedeniyle kendini yakan kardeşimizi ziyarete etmeye karar verdik, ziyaret yasaklandı. Madem İYİ Parti yok hükmündedir, bu kadar niye uğraşıyorsunuz. Evet korkuyorlar. Her AK Partili yönetici, kendi partisinden çok İYİ Parti'yi takip ediyor, inceliyor" dedi."İYİ PARTİ MENSUPLARI GAYRİ MİLLİ Mİ, HADİ ORADAN"AK Parti ile MHP arasında kurulan ittifaka itirazlarının olmadığını kaydeden Akşener, "Ama bu ittifakın gerekçesini 'milli ve yerli gruplar bir araya geliyor' buna karşılık Sayın Erdoğan'ın tek adamlık rejimine 'hayır' diyenlerin oluşturduğu iradenin mensuplarına 'gayri milli, küreselciler, NATO'cular' derseniz buna söyleyecek sözümüz olur. Sayın Erdoğan, ‘BOP eş başkanı olduğunu şerefle, sevinçle' söylediniz. ‘Diyarbakır'ı kalkıp BOP'un başkenti yapacağınızı' söylediniz. Siz ‘milli ve yerlisiniz' buradaki İYİ Parti mensupları gayri milli öyle mi? Hadi oradan" diye konuştu."KENDİ ÇOCUKLARINIZI BİRLİKLERİN İÇERİSİNDE GÖRMEK İSTİYORUZ" Olası Afrin operasyonu için devletin verdiği kararın yanında olduklarını belirten Akşener, şöyle konuştu: "Ama itirazlarımız var. Davulla, zurnayla harekât yapılacağı bir devlet tarafından duyurulamaz. Bunu söyledik, Sayın Çavuşoğlu bize cevap verdi. Beyefendi bizim söylediğimiz son derece açık. Diyoruz ki, bir karar alınabilir, bir harekât yapılabilir. Davulla, zurnayla duyurulduğu takdirde düşmanlarınız tedbir alır, tuzak kurarlar. Olan bizim analarımızın doğurduğu çocuklara olur.Bizim söylediğimiz tedirgin olduğumuz bu. Kaç zamandır bedelli askerlik çıkmıyor. Neden? Çünkü bunların bedelli ile işleri bitti. Kendi çocuklarını kurtardılar. Ben diyorum ki madem operasyona bu kadar heveslisiniz kendi çocuklarınızı gönderin bu kadar basit. Kendi çocuklarınızı bu harekâtın ön saflarında, birliklerin içerisinde görmek istiyoruz.""ABD BU TUTUMUNDAN VAZGEÇMELİ" Akşener, ABD'nin 30 bin kişilik koridor oluşturma tutumundan vazgeçmesi gerektiğini kaydederek, "Bu tutuma karşı Türk milleti ABD'nin bu tutumundan vazgeçmesi için irade koymaktadır. Bunun için adım atılması gerekir. Hadi yüreğiniz yetiyorsa, İncirliği kapatın. Malatya'da ki füze üstünü kapatın. Milleti aldatmayın. Afrin'e harekât yapmak isteyen çeneyi kapatır verir talimatı sonra da gerekliliklerini yerine getirir. Ondan sonra sonuçlarını takip eder. Bağırarak, çağırarak harekâtın ilan edilmesi demek, gelin bizi ayırın demektir" şeklinde konuştu.Akşener, konuşmasının ardından ilçe binası açılışını gerçekleştirildi.