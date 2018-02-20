Meral Akşener, AK Parti'den ne kadar oy alacağını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da Yeniçağ Gazetesi'ni ziyaret etti. 2019 seçimleri ve Türkiye'nin siyasi atmosferi üzerine önemli değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Bana gelen soruların başında 'korkmuyor musun' sorusu geliyor. İşte bu soru Türkiye'nin geldiği durumu özetliyor. Merak edenler için tekrardan ifade etmem gerekirse çıktığım yoldan hiçbir şekilde dönmeyeceğim" ifadesini kullandı. Akşener "Hangi partilerden daha çok yöneliş var ve şu anda partinizi hangi aralıkta görüyorsunuz?" sorusunu, AK Parti içinden verdiği örneklerle açıkladı. "AK PARTİ'DEN EN AZ 10 PUAN GELMİŞ DURUMDA"



Yeni Çağ yazarı Batuhan Çolak, bugünkü köşesinde, Meral Akşener'in ziyarette şu ifadeleri kullandığını aktardı: "AKP'nin son aldığı oyu yüzde 47 olarak düşünürsek, 15 puanı askı konumunda. Bu askıdaki kitlenin temel özelliği orta sınıfa mensup olmaları... Her ne kadar 'orta sınıf' kalmasa da temsil ettikleri bir seçmen kitlesi var. Bu kitlenin önceliği istikrardır. İşte bu kitleden şu anda bizim tarafımıza en az 10 puan gelmiş durumda.

AKP'nin içindeki bir diğer grubu da 'Türkiye bir ev, Tayyip Bey de bizim babamız' diyenler oluşturuyor. Bunları AKP'nin tabanı ve oy kanaatleri değişmeyecek kitle olarak tanımlayabiliriz. Bir de 7 Haziran seçimlerinde 'artık yeter' diyerek AKP'den ayrılan oylar var... Ama baktı ki iş yok, 1 Kasım'da tekrar AKP'ye geri döndü. Şimdi bunlar tamamen açıkta. Bizim birinci önceliğimiz bu 15 puanın alabildiğimiz kadarını almak. Burada da mesafe kaydediyoruz. Şimdi soru şu... 2002'de DYP yüzde 9,75 Genç Parti yüzde 7,50 ANAP yüzde 5,00/5 buçuk aldı, Fazilet de bir miktar aldı. Fazilet'in oyları AK Parti'ye kaydı. CHP %19, AK Parti de yüzde 34 aldı. Şimdi yüzde 21-22 oy veren insanlar buharlaştılar mı? Hayır hep bir yerlere dağıldılar. İç Anadolu için bir şehir efsanesi vardır MHP'nin kalesi diye... 1 Kasım'a baktığınızda, hiç milletvekili yok. Selçuklu coğrafyasında... Dediğim gibi birinci önceliğimiz askıdaki 15 puan. Bunlar bir yer arıyor. 7 Haziran'da çıktılar, geri döndüler." "ERDOĞAN, CHP SEÇMENİNDEN OY İSTEMİYOR"



"Erdoğan, CHP seçmeninden hiç oy istemiyor. Hepi topu diyor ki 'CHP'nin oyu yüzde 24-25...' O da biliyor ki CHP'nin gerçek oyu yüzde 19.