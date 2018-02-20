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Meral Akşener, AK Parti'den ne kadar oy alacağını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2018 08:09 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2019 seçimleri hakkındaki görüşlerini bugünkü köşesine taşıyan Yeni Çağ yazarı Batuhan Çolak, Akşener'in "AKP'nin son aldığı oyu yüzde 47 olarak düşünürsek, 15 puanı askı konumunda. Bu kitleden şu anda bizim tarafımıza en az 10 puan gelmiş durumda" dediğini aktardı.

Meral Akşener, AK Parti'den ne kadar oy alacağını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da Yeniçağ Gazetesi'ni ziyaret etti. 2019 seçimleri ve Türkiye'nin siyasi atmosferi üzerine önemli değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Bana gelen soruların başında 'korkmuyor musun' sorusu geliyor. İşte bu soru Türkiye'nin geldiği durumu özetliyor. Merak edenler için tekrardan ifade etmem gerekirse çıktığım yoldan hiçbir şekilde dönmeyeceğim" ifadesini kullandı.

Akşener "Hangi partilerden daha çok yöneliş var ve şu anda partinizi hangi aralıkta görüyorsunuz?" sorusunu, AK Parti içinden verdiği örneklerle açıkladı.

1

"AK PARTİ'DEN EN AZ 10 PUAN GELMİŞ DURUMDA"

Yeni Çağ yazarı Batuhan Çolak, bugünkü köşesinde, Meral Akşener'in ziyarette şu ifadeleri kullandığını aktardı:

"AKP'nin son aldığı oyu yüzde 47 olarak düşünürsek, 15 puanı askı konumunda. Bu askıdaki kitlenin temel özelliği orta sınıfa mensup olmaları... Her ne kadar 'orta sınıf' kalmasa da temsil ettikleri bir seçmen kitlesi var. Bu kitlenin önceliği istikrardır. İşte bu kitleden şu anda bizim tarafımıza en az 10 puan gelmiş durumda.

AKP'nin içindeki bir diğer grubu da 'Türkiye bir ev, Tayyip Bey de bizim babamız' diyenler oluşturuyor. Bunları AKP'nin tabanı ve oy kanaatleri değişmeyecek kitle olarak tanımlayabiliriz.

Bir de 7 Haziran seçimlerinde 'artık yeter' diyerek AKP'den ayrılan oylar var... Ama baktı ki iş yok, 1 Kasım'da tekrar AKP'ye geri döndü. Şimdi bunlar tamamen açıkta. Bizim birinci önceliğimiz bu 15 puanın alabildiğimiz kadarını almak. Burada da mesafe kaydediyoruz.

Şimdi soru şu... 2002'de DYP yüzde 9,75 Genç Parti yüzde 7,50 ANAP yüzde 5,00/5 buçuk aldı, Fazilet de bir miktar aldı. Fazilet'in oyları AK Parti'ye kaydı. CHP %19, AK Parti de yüzde 34 aldı. Şimdi yüzde 21-22 oy veren insanlar buharlaştılar mı? Hayır hep bir yerlere dağıldılar.

İç Anadolu için bir şehir efsanesi vardır MHP'nin kalesi diye... 1 Kasım'a baktığınızda, hiç milletvekili yok. Selçuklu coğrafyasında... Dediğim gibi birinci önceliğimiz askıdaki 15 puan. Bunlar bir yer arıyor. 7 Haziran'da çıktılar, geri döndüler."

2

"ERDOĞAN, CHP SEÇMENİNDEN OY İSTEMİYOR"

"Erdoğan, CHP seçmeninden hiç oy istemiyor. Hepi topu diyor ki 'CHP'nin oyu yüzde 24-25...' O da biliyor ki CHP'nin gerçek oyu yüzde 19.

Bunun adına siyasi literatürde 'çerçeveleme' deniyor. Buradaki 65'lik sağ seçmeni konsolide etmeye çalışıyor. Şimdi en büyük zaafı da şu, çerçeveleme sisteminin içinde tek alanla dövüşmeyi seviyor.

Yani bir grubu karşısına alıyor, vuruyor vuruyor vuruyor. Herkes de bundan çok etkilendiği için, bu sefer o çerçevelenmiş yapı kendini savunmaktan telef oluyor. Referandumda bir şey oldu. Tayyip Bey'in bu şekilde çerçeveletip hain dediği hiçbir şeyin tutmamasının sebebi şu oldu: Biz bir büyük grup olarak o dönemin adıyla 'MHP yönetimi muhalifleri' ayrı çalıştık. İkincisi, CHP çalıştı."

"HDP'NİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU REFERANDUMA 'EVET' DEDİ"

HDP'nin tamamı ise kesinlikle "hayır" demedi, bu çok açık görülüyor. Bir kısmı 'hayır' vermiş olabilir ama PKK'ya yakın gruplar kesinlikle "evet" dediler. Selahattin Demirtaş'ın geçtiğimiz günlerde mahkemede söylediği "İmralı'dan Öcalan'ın el yazısıyla 'referandumda evet oyu verin' konusu son derece dikkat çekici. Gündemin içerisinde unutturuldu."

3

"DEVLET BEY'İ KONUŞTURDULAR"

Akşener, referandum ve parti kurma sürecinde birçok iftiraya uğradığını ancak hiçbirisinin karşılık bulamadığını söyledi. Kendisine yönelik iftiralarda iktidarın Devlet Bahçeli üzerinden konuştuğunu ifade eden Akşener, "Şimdi bir şey daha gördüm. Bu çerçevelediği alan farklılaştığı takdirde yapacak bir şeyi kalmaz. Şimdi bize bir hain dedi. Meydan meydan, saha saha gezdim ben kimin hain olduğunu anlattım. Bana nasıl hain diyecek? Bir taraftan beni Susurlukçu ilan ettiler, bir taraftan faili meçhulcu ilan ettiler. Devlet Bey'i konuşturdular bu hususta, çok enteresandır bu. Bir taraftan o, bir taraftan o, o kadar çok çelişki oldu ki sonuç itibariyle yapışma imkânı olmadı" dedi.

PARTİ İÇİNE MESAJ

Akşener parti içine de önemli mesajları verdi. Enaniyetin ve kişisel tartışmaların bir kenara bırakılmasını isteyen Akşener, olası dargınlıkların, isteklerin ve taleplerin "yıkıcı" değil "yapıcı" olarak ifade edilmesini istiyor. Başarısız olunması durumunda kişisel arzu ve ihtirasların hiçbir öneminin kalmayacağını belirten Akşener, "Bize katılacak arkadaşlar bu bilinçte olmalı" mesajını verdi.

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Okuyucu Yorumları 69 yorum
çok şakacı kadın bu fetonun meroşu yaa akpartiden senin ne alacağını ben yazarımda çok ayıp olur diye yazmıyorum...
@ak_esinti1001 hırsızlar ve hırsız seviciler 3 ün birini normalde siz alırsınız ama hırsızsınız işte napalım
@ak_esinti1001 300 000 fetoşçu devlete nereden girdi beynini varsa düşün istersen
@bizedogrugerekli_2017 fetö kırk yıldız var avanak, ordudaki generaller subaylar ak parti zamanında mı asker oldu. önce sen düşün ahmak.
@ak_esinti1001 akp sizin gibi kaba kırıcı oldugundan oy kaybı olacaktır meral hanım hıç kaba konuşuyormu? saygı sevgıyi getirir bıktık kavga dögüşten gelen şehitten her kes kavgalı komşularla bile yeterrrr
@ak_esinti1001 annende oyle diyodu bi kalip sabuna gitti
AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan son bulacak.. TÜRKIYE IYI Olacak.. TÜRK milleti huzur bulacak..
@mah6bsddn4 Küçük atta civcivlerde yesinler.
@mah6bsddn4 akşener nereden gelme acaba kimin meclis başkanlıgını yaptı kimin iç işleri bakanlığını yaptı biliyordu niye ayyuka çıkarmadı bildiklerini sakliyorsa o da herşey e ortak demekki yada bir yalancı
Nerden biliyorsun elinde bunların olacağını gösteren bir veri varsa açıkla bizde o zaman oy verelim
senin balonu çoktan patlattılar, reisin 1 oyunu bile alamazsın
@emre877 reisinde sende sizin gibiler de yerin dibine batsın
@emre877 hayatımda ak partiden başka partiye oy vermişliğim yok ama bu sefer oyum Meral ablaya
akşener sen anca hava alırsın dilimde tüy bitti söyleye söyleye bu işler sana göre değil git evine yemek pişir ütü yap temzilik yap torunlarına bak fetönün yörüngesi ile geldin onunla da siyasi hayatın bitecek
AKP milleti ve memleketi bataklığa sokmuş durumdadır.BASİRETİSZCE DIŞ POLİTİKALAR sonucu ülke dışarıda itibar,içeride de haksızlıkların ayyuka varması,milletin borç batağına saplandırılması ile AKP kendi il iidarecilerinin ifadesi ile gittikçe oyları azalmaya başlamış ve % 30 civarlşarında oyu olduğu için STEPNESİ MHP ile kirli ittifak için anlaşmıştır.STEPNENDE ÇÜRÜK,SENDE ÇÜRÜMEYE YÜZ TUTTUN KURTULUŞUNUZ YOK.
@ilhansafa hadi oradan lan salak. 80 yılda yapılamayanları yaptı ak parti. gerçek bağımsızlık REİS ile geldi ülkeye.
halen bu kadın siyaset yapıyor .halen boy gösteriyor. akılalmaz bi durum. daha düne kadar ülke bizim diye kıçını yırtıyordu.
avrat aklı işte,geceleri mahkum olan gündüzleri hakim olamaz demişler
ambarda darı çok akşener arkanda yahudi rüzgarı var diye esip gürleyeceğini sanıyorsun o rügara güvenme saman alevi gibidir hemen geçer senin baraj sorunun var neden bahsediyorsun akp den % 10 alacakmış rüyadan uyan kendini dev aynasında görme gerçeklerle yüzleş doğruyu bulursun sen doğruyu bulbu ülke için doğru sen değilsin iplerin başkalarının elinde olduğu sürece sen doru kişi değilsin
IYI parti seçimlerde yüzde 35 oy alir... zaten CHP MHP hdp nin bir varligi yok.. cumhurbaşkanlığı seçimde yüzde AKŞENER yuzde 60 oy alir... AKP biter... TÜRK milleti kutuplaşma kaosdan kurtulur... huzura kavuşur..
% 5 oy alırsan öp başına koy meral. Seni meydana çıkaran sistem çoktan çöktü.
Yalama aktroller dolmuş burası yine
@3_band_noktali_yegen Aktroller kovalasın seni
@3_band_noktali_yegen Pislik Fetöcü seni...AK Trol senin a....dir pislik...Millete hakaret ederek tatmin oluyorsunuz ancak...Alçak hain seni.........
@3_band_noktali_yegen seçimden sonra laflarını yalatırlar sana yalama kimmiş görürsün az sabret hele hemde 3 seçim var buda 3 defa demek ama unutma tükürdüğünü yalamazsan ogün aynı yaftayı sans da yalata yalata kabul ettitirler yoldaş
Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış.... Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Görüyorsunuz işte. Başkaları şu demiş ,bu demiş konuşmam,görüyorsunuz ......(Türkcell reklemından )
Ya tutarsa diye, şimdide bu kadından medet uman Zavallılar;
hayaller hayaller hayaller
Meral Hanım, eski koalisyon dönemi başlatma projesi. Bu millet yemez. İyi partinin tek hizmeti, milliyetçi cemiada adam diye bildiğimiz kaypaklardan arınmış oldu.
dualarımız seninle...yolun açık olsun.sen milyonların sessiz çığlığısın.inanmayanlara inat....
Bu hatuna bu gazı kim veriyor anlamıyorum. Bu ülkede oy alacağı kesim Mhp nin içindeki kendini ülkücü zanneden türkücü takımı, menfaatçı tayfası. Ha oda %2 bilemedin 3. Birazda chp den alsın Toplamda %6 ı bulursa öpsün başının üstüne koysun.
Recep Tayyip Erdoğan hiç bir şekilde etkilenmez bu kadının oylarından çünkü o emir almıyor dışarıdan,, başkalarına maşalık yapmıyor O KADAR NET !!!!
senin ne mal olduğunu yakında anlamayan angut lar da,, anlayacak şuan ne kadar fetö cü kaldıysa onların oyunu alırsın,,AKP den ise üçün birini ,,Direk olarak alacan,,,,,
meral akşener bence başlamadan bitti şişirttiler şişirtiler aynı çare sarıgül diye kimsenin umrunda bile değil fos fos fos şişirtmelere devam
@aksoyguncu2 hüloğ akpli seniiii
AKŞENER TÜRKİYENİNİ GERÇEK VE TEK UMUDUDUR.ALLAH YARDIMCISI OLSUN .YOKSA TÜMDEN BİTTİ ÜLKE.
@bizedogrugerekli_2017 hadi len ahmak, zannımca sen cahil andavallının birisin.
ortama bakın herşey kahverengi. sıkılmıyor musunuz renksizlikten???
artik partiler degil bir cengizhan temizler ortalığı cunku ataturk cok merhametli geldi bu hain topluma
Her kilit açılır.Her ittifak çözülür.Yada karşılığında daha yeni,daha sağlam birliktelik doğar.Korkunun ecele faydası yoktur.Tehditle hakaretle Akşenerin oyunu artırmış oluyorsunuz.Halkın vicdanı neyi söylüyorsa o gerçekleşir.(Tabii seçim sırasında YSK yeni kararlar araya sokuşturmazsa)Herkes sandıkta bir oy atabilir.Tabii kime isterse.
yazık gerçekten bu kadar adam evde hanımlarının sözünü dinlemezken bu kadının peşinde çıkar için koşturuyorlar abe meral ablam sen git evde çoluk çoçuguna kazak ör sana yün alsınlar senin alabileçegin tek şey bu zaten artık insanlar uyandı lafın sözün arkasında değil içraatın arkasında somut işler lazım bu türkiyeye senelerdir boş laflara doyduk artık.
geri zekalı satılmış ak esinti sen ne içtin acaba
fetocu meral sen sana göre 25 alacan, akp ye 37 alır diyosun, kemal de kendi hesaplarına göre 60 diye sayıklıyordu gecen. Matematikle aran kemalle rakı ilişkisine dönmüş...
sağcı solcu türk kürt türkiyeyi seven herkes şu anda seçimi bekliyor akpye haddini bildirecek ama akp 1 tiriyon dolarını alıp yurt dışına gitmeyecek son nefesine kadar onu 2 tirilyon dolar yapmak için uğraşacak ve muhtemelen içsavaşı başlatacak
Üç ten bir alabilirsin ancak
Hain Fetönün piyonu bu Fitne ve fücur güruhu...Milletimiz bu hainlere oy vermez.Sadece Hain medya gaz verir bunun gibi uşaklara.Sonra da paçavra gibi atarlar....
@serdogan_07 Ne kadar enteresan Ak Parti hariç tüm partilerde FETÖcü var ama AK Partiden FETÖcü hiç çıkmıyor. Vahhh vahhh vahhh
Hangi TÜRK töresinde kadın lider var. Eksik eteklere ver gazı ver gazı. Nafile bu çabalar biliyorsunuz. Ne mynet ne chp ne hdp ne pkk ne pyd ne fetoş. Sizin şer ittifakınıza bizim AKPARTİ MHP ittifakı. Oy verenler bu iki grubu düşünerek oy verecekler. Sonuç mu? Allah Türkü korusun ve yüceltsin. İslam bağrağı daim dalgalansın. Amin
@ankorhan Türklerde Hatun diye bir sey var. Ama arap töresinde yok haklisin.
Şu kadına fetöcu yakıştırması yapanlar akıl tutulması yaşıyorlar sanırım önce akp liler ayna ya bakmalı yada geçmiş tarihlere
@maslan_1980_giphi geçmiş tarihlere baktım bu kadının benzerlerine erkakn mumcu, Mehmet ağar, abdüllati şener gibilerinede parti kurdurdular hele abdüllatife ne kadar gaz verdiler akp nin yarısını ilk günde aldı diyerek, ama seçimlere bile giremediler. yüzde 1 alabilirmi acaba.
Bu bir amerikan projesini yıllarca mhp icinde gizlenmesini plazlanmasını beslenmesini kimler görmezden geldi ve fark etmedi.. ama bizler 2000 yılından sonra abd projelerini askıya aldık sükürler olsun..
ülkede milyon tane gündem var meralin ağzında sadece akp var başka hiçbir açıklaması yok onda da öyle uçmalar ki bonzai çeksen şuan bunun yaşadığı kafayı yaşayamazsın
Bazı chp profili olan chp li yorumcular sırf Erdoğan rakibi diye Akşenere gaz vermeye çalışıyor ama oyu kendi partilerinden alacağının farkında değiller.
Ya ben Meral Aksener"e oy vermeyecegim ama neden cikipta görüsünü aciklayan insana saldiriyosunuz? Demokrasiden anlayisiniz sadece akp icin olan mi? Begenmesekte bu ülkenin baska baska partileri de var. Bazen düsünüyorum da, bu demokrasi bize bir iki gömlek büyük galiba. Cokluk olanin istedigi hakareti edebildigi bir sistem olarak algilaniliyor. Insanligimizi yitiriyoruz ey millet. Fetöcü Fetöcü diyenler, dershanelere giden ögrencilere kadar toplatildi bu hanim disardaysa eger güvendiginiz hükümetinizi sorgulayin neden fetöcüyü disarda birakiyo diye.
Böyle insanın gözünün içine baka baka yalan söyleyen siyasetçiden hiçbir cacık olmaz.aklınca eski kafa siyaseti götürmek istiyor.senin özelliğin nedir ki oy verilecek?siyasi sicilin berbat.
@s.hazir bencede berbat siyasi sicili. Icinde MHP ve akP var.
FETÖ VE AKP TERÖR ÖRGÜTÜNÜ GÖREN HERKES İYİ PARTİYE GELİYOR BU KAÇINILMAZ BİR GERÇEK
mhp 'den ayrılan vekillerin bu ülke için faydalı olocaklarını hiç sanmıyorum...
meral aksener bu kadar populer bir siyasetciydide aman %20 %30 aliyoduda mhp milletvekiliyken neden alamamiski
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