Meral Akşener, AK Parti'den ne kadar oy alacağını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da Yeniçağ Gazetesi'ni ziyaret etti. 2019 seçimleri ve Türkiye'nin siyasi atmosferi üzerine önemli değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Bana gelen soruların başında 'korkmuyor musun' sorusu geliyor. İşte bu soru Türkiye'nin geldiği durumu özetliyor. Merak edenler için tekrardan ifade etmem gerekirse çıktığım yoldan hiçbir şekilde dönmeyeceğim" ifadesini kullandı.
Akşener "Hangi partilerden daha çok yöneliş var ve şu anda partinizi hangi aralıkta görüyorsunuz?" sorusunu, AK Parti içinden verdiği örneklerle açıkladı.
"AK PARTİ'DEN EN AZ 10 PUAN GELMİŞ DURUMDA"
Yeni Çağ yazarı Batuhan Çolak, bugünkü köşesinde, Meral Akşener'in ziyarette şu ifadeleri kullandığını aktardı:
"AKP'nin son aldığı oyu yüzde 47 olarak düşünürsek, 15 puanı askı konumunda. Bu askıdaki kitlenin temel özelliği orta sınıfa mensup olmaları... Her ne kadar 'orta sınıf' kalmasa da temsil ettikleri bir seçmen kitlesi var. Bu kitlenin önceliği istikrardır. İşte bu kitleden şu anda bizim tarafımıza en az 10 puan gelmiş durumda.
AKP'nin içindeki bir diğer grubu da 'Türkiye bir ev, Tayyip Bey de bizim babamız' diyenler oluşturuyor. Bunları AKP'nin tabanı ve oy kanaatleri değişmeyecek kitle olarak tanımlayabiliriz.
Bir de 7 Haziran seçimlerinde 'artık yeter' diyerek AKP'den ayrılan oylar var... Ama baktı ki iş yok, 1 Kasım'da tekrar AKP'ye geri döndü. Şimdi bunlar tamamen açıkta. Bizim birinci önceliğimiz bu 15 puanın alabildiğimiz kadarını almak. Burada da mesafe kaydediyoruz.
Şimdi soru şu... 2002'de DYP yüzde 9,75 Genç Parti yüzde 7,50 ANAP yüzde 5,00/5 buçuk aldı, Fazilet de bir miktar aldı. Fazilet'in oyları AK Parti'ye kaydı. CHP %19, AK Parti de yüzde 34 aldı. Şimdi yüzde 21-22 oy veren insanlar buharlaştılar mı? Hayır hep bir yerlere dağıldılar.
İç Anadolu için bir şehir efsanesi vardır MHP'nin kalesi diye... 1 Kasım'a baktığınızda, hiç milletvekili yok. Selçuklu coğrafyasında... Dediğim gibi birinci önceliğimiz askıdaki 15 puan. Bunlar bir yer arıyor. 7 Haziran'da çıktılar, geri döndüler."
"ERDOĞAN, CHP SEÇMENİNDEN OY İSTEMİYOR"
"Erdoğan, CHP seçmeninden hiç oy istemiyor. Hepi topu diyor ki 'CHP'nin oyu yüzde 24-25...' O da biliyor ki CHP'nin gerçek oyu yüzde 19.
Bunun adına siyasi literatürde 'çerçeveleme' deniyor. Buradaki 65'lik sağ seçmeni konsolide etmeye çalışıyor. Şimdi en büyük zaafı da şu, çerçeveleme sisteminin içinde tek alanla dövüşmeyi seviyor.
Yani bir grubu karşısına alıyor, vuruyor vuruyor vuruyor. Herkes de bundan çok etkilendiği için, bu sefer o çerçevelenmiş yapı kendini savunmaktan telef oluyor. Referandumda bir şey oldu. Tayyip Bey'in bu şekilde çerçeveletip hain dediği hiçbir şeyin tutmamasının sebebi şu oldu: Biz bir büyük grup olarak o dönemin adıyla 'MHP yönetimi muhalifleri' ayrı çalıştık. İkincisi, CHP çalıştı."
"HDP'NİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU REFERANDUMA 'EVET' DEDİ"
HDP'nin tamamı ise kesinlikle "hayır" demedi, bu çok açık görülüyor. Bir kısmı 'hayır' vermiş olabilir ama PKK'ya yakın gruplar kesinlikle "evet" dediler. Selahattin Demirtaş'ın geçtiğimiz günlerde mahkemede söylediği "İmralı'dan Öcalan'ın el yazısıyla 'referandumda evet oyu verin' konusu son derece dikkat çekici. Gündemin içerisinde unutturuldu."
"DEVLET BEY'İ KONUŞTURDULAR"
Akşener, referandum ve parti kurma sürecinde birçok iftiraya uğradığını ancak hiçbirisinin karşılık bulamadığını söyledi. Kendisine yönelik iftiralarda iktidarın Devlet Bahçeli üzerinden konuştuğunu ifade eden Akşener, "Şimdi bir şey daha gördüm. Bu çerçevelediği alan farklılaştığı takdirde yapacak bir şeyi kalmaz. Şimdi bize bir hain dedi. Meydan meydan, saha saha gezdim ben kimin hain olduğunu anlattım. Bana nasıl hain diyecek? Bir taraftan beni Susurlukçu ilan ettiler, bir taraftan faili meçhulcu ilan ettiler. Devlet Bey'i konuşturdular bu hususta, çok enteresandır bu. Bir taraftan o, bir taraftan o, o kadar çok çelişki oldu ki sonuç itibariyle yapışma imkânı olmadı" dedi.
PARTİ İÇİNE MESAJ
Akşener parti içine de önemli mesajları verdi. Enaniyetin ve kişisel tartışmaların bir kenara bırakılmasını isteyen Akşener, olası dargınlıkların, isteklerin ve taleplerin "yıkıcı" değil "yapıcı" olarak ifade edilmesini istiyor. Başarısız olunması durumunda kişisel arzu ve ihtirasların hiçbir öneminin kalmayacağını belirten Akşener, "Bize katılacak arkadaşlar bu bilinçte olmalı" mesajını verdi.
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