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Meral Akşener aldığı duyumu açıkladı: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2018 17:18 | Son Güncelleme

İYİ Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Konya'da vatandaşlarla buluştu. Akşener’in Kılıçarslan Kent Meydanı’nda yaptığı mitinge yağmura rağmen binlerce vatandaş katıldı. 'Kendi yandaşlarınızı zengin etmek için Türkiye ekonomisinin içine tükürdünüz' diyen Akşener, Erdoğan'ı ve ekonomi politikalarını çok sert bir dille eleştirdi. Bir de duyum aldığını belirten Akşener, Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçinin işten atıldığını söyledi.

Meral Akşener aldığı duyumu açıkladı: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Akşener'in açıklamaları şöyle:

“Bu meydanda Cumhurbaşkanı diye bağıranların çoğu kadınlar. Kadın bir şeye karar vermişse gereğini yapar. İstiklal mücadelesinde de böyle. Oldu Kadınlarımız böyle yüksek bir ses veriyorsa bu iş olmuş demektir.

‘UMARIM DOĞRU DEĞİLDİR’

“Buraya gelirken bir duyum aldım, umarım doğru değildir. Konya'da organize sanayi bölgesine ekonomik sorun sebebiyle 935 işçinin işten çıkarıldığını duydum. Konya sanayinin merkezi. Şeker fabrikalarını sattılar biliyorsunuz. Buradan satın alanları uyarıyorum 25'inde bu satışları iptal edeceğim sakın ola ki el sürmeyin. Kurumların için berhava ettiniz. Şimdi şeker fabrikaları gitti. Konya'da da bir şeker fabrikası var. Dünya markası haline gelen bir fabrika. Satılan şeker fabrikalarının sebebi şu, diyorlar ki zarar ediyormuş. Az ye be kardeşim, az harca be kardeşim. 1100 odalı sarayda oturuyorsun. İtibardan tasarruf olmazmış.”

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti Konya Konya Organize Sanayi işçi

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
fetönün ablası senide gömücez sandığa
Seninleyiz TÜRK !
GARILAR HAMAMINA ÇEVİRDİNİZ İNCE İNCE MUHAREMCE VE SEN
beyefendiler zevküsefa icinde yasarken zavallı halk kediciklere bakarak zevk almaya calisiyor.
bu ülkede olan hep garibana işçiye oluyor tepedeki kişilerin parayla işi yok sadece gücünü kaybetmemek için mücadele ediyor
Fakirin halinden kim anlarki. Devlet yardimi hiç yok Hayat pahalilaști. Dolarin Bu ülke için anlamini daha iyi anladim.
Bu duyumlar fetö denmi geliyor
farzetki doğruuu kime guveniyosunn sana bu kabadayılığı kim veriyor agzini yaydirarak konusmazmi bide deli garı
sarayda yenilen içilen parayla tasarruf yapıp ülke yönetecek...
konyada bile binlerce kişi katıldı mitinge benim hala umudum var bu ülkeden
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