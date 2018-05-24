Meral Akşener aldığı duyumu açıkladı: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Akşener'in açıklamaları şöyle:

“Bu meydanda Cumhurbaşkanı diye bağıranların çoğu kadınlar. Kadın bir şeye karar vermişse gereğini yapar. İstiklal mücadelesinde de böyle. Oldu Kadınlarımız böyle yüksek bir ses veriyorsa bu iş olmuş demektir.

‘UMARIM DOĞRU DEĞİLDİR’

“Buraya gelirken bir duyum aldım, umarım doğru değildir. Konya'da organize sanayi bölgesine ekonomik sorun sebebiyle 935 işçinin işten çıkarıldığını duydum. Konya sanayinin merkezi. Şeker fabrikalarını sattılar biliyorsunuz. Buradan satın alanları uyarıyorum 25'inde bu satışları iptal edeceğim sakın ola ki el sürmeyin. Kurumların için berhava ettiniz. Şimdi şeker fabrikaları gitti. Konya'da da bir şeker fabrikası var. Dünya markası haline gelen bir fabrika. Satılan şeker fabrikalarının sebebi şu, diyorlar ki zarar ediyormuş. Az ye be kardeşim, az harca be kardeşim. 1100 odalı sarayda oturuyorsun. İtibardan tasarruf olmazmış.”

