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Meral Akşener: Bahçeli bize tavsiye verebilecek konumda değil

POLİTİKA HABERLERİ | 12.01.2018 15:23 | Son Güncelleme 1 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il binasının açılışı ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Uşak'ta partililere seslendi. Milletin desteğiyle partileştiklerini dile getiren Akşener, "İYİ Parti bir cesurlar hareketidir. Tabandan örgütlenerek geliyoruz. Tüm illerde örgütlenme çalışmalarımız sürüyor, bu hafta sonu itibariyle 25 ilde parti binalarımızın açılışını gerçekleştirmiş olacağız, bunu cesur insanlar sayesinde yaptık." dedi.

Partisinin hiçbir siyasi partinin devamı olmadığını, Türkiye'nin tamamını kucaklayan bir hareket olduğunu ifade eden Akşener, şöyle konuştu:

"Benim öngörüm 15 Temmuz 2018'de seçim olacak, seçime süre varken MHP Genel Başkanı'nın AK Parti ile iş birliği arayışına girmesi şaşırtıcı. Sayın Bahçeli'nin İYİ Parti'yi HDP ve CHP ile yan yana getiren bir tavsiyesi var. Sayın Bahçeli bize tavsiye verecek konumda değil, siyasette nezakete, zerafete ihtiyaç var. Bahçeli'nin bizimle ilgili yorumlar yapmasını doğru bulmuyorum. 70 ilde teşkilatlanma çalışmalarımız sürüyor. Yerel seçimlerde tüm illerde aday göstermeyi hedefliyoruz, bazı büyük şehirlerde iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Birçok kente talibiz, alabileceğimizi gördüğümüz iller var.

İç Ege, Trakya ve Akdeniz sahili merkez sağ seçmenin güçlü olduğu yerler. Bu bölgelerde seçmenin bir bölümü AK Parti'ye bir bölümü CHP'ye kaydı çok azıda MHP'ye. Biz bu şehirlerin tümünde çok iddialıyız."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Meral Akşener İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 58 yorum
haklısın siz tavsiyenizi amerikadan fetöden chpden hdpden almanya dan ingiltereden israilden alırsınız. Milliyetçilerden tavsiye ne haddinize
@paradoks_86 Yanlış habere yorum yapmışsın. Bu haber İYİ partinin haberi AKP'nin değil.
@paradoks_86 milliyetçilerin tavsiyesi değil artık mhp nin tasfiyesi gerçekleşiyor.idam ipini adamın önüne at sonrada kanka ol bumu milliyetçilik 35yıllık sosyal demokratım onlarında bu ulkeye yapacağı bişey yok artık oyum iyi partiye
Abd ile stratejik ortak olan fetö ye ne istediyse veren pkk'yla mutabakat yapan yahudilerden cesaret madalyasi alan Almanya ya erkeklenip ithalatı kesmeyen kimse o milliyetçi oluyo öyle mi???????????? hesap sormazsam şerefsizim deyip koltuk değneği olanlar mi milliyetçi???????????? sizden ancak koltuk miliyetçisi olur. maval okumayin...
@paradoks_86 sen hangi alemdesin ...belliki ak trollerdensin .yada balgat şakşakçılarından iyi parti istemesenizde mazlumun haklkını vermeye geliyor
siz boyle boluculuk yaptikca iyi parti buyuyor
Sen gibi biat etmiş işi gücü trollük olanların da nereden tavsiye aldıklarını bu millet IYI biliyor üstadım.
@paradoks_86 Yanlış habere yorum yapmışsın farkında değilsin. Bu haber İYİ partinin haberi AKP'nin haberi değil. Çünkü bu yazdıkların AKP'yi tarif ediyor.
@paradoks_86 ne çabuk unuttun; PKK ile masalara oturuldu, PKK lılar davullu zurnalı karşılandı, neredeyse HDP ile irtifak kuracaklardı, FETÖ'nün baş imamına okyanus ötesine selam olsun denildiğini. kurumlarda tüm fetöcüleri üst düzey yerlere getirdiler. liyakatı bitirdiler sınavlar kaldırldı A.B.C. cemaatinin veya Milli iradecilerin üyesi diye öneli yerlere getirildiğini. halbuki hiçbir oluşuma üye olmayıpta yıllarca AKP ye oy verdiğim halde yine bana mobing uygulayanlar da siyasi iktidarın yalakalarıdır. oyumu AKP'yemi yoksa İyi partiyemi versem diye düşünmekteyim.
Kendinizin ve yanında olduğunuz partinizin bu denli yüzsüz olmasını anlayamıyorum geçmişte fetoş ve pkklilar ile yaptığınız ittifakları yalanlamaniz ve başkalarına çamur atmanızı ancak "çıkarlarınız" açıklar.
@paradoks_86 ağzına saglık
Siyasi partilerde Canlılar gibi. Doğuyor Misyonunu yaşıyor-yaşatıyor ve Ölüyorlar... MHP ye Allah rahmet etsin. İYİ PARTİYE de İyi ki doğdun diyorum... Her iki olay da LAİK DEMOKRATİK ÖZGÜR TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZ e İYİ GELSİN..!
İ nsanca Y aşamak İ çin yolun açık olsun
Evet sn.Meral hanım bu ülkede doğruya doğru diyecek insan sayısı azalıyor, en azından ortada gözüken güruhların durumu bu, fakat ben doğruya doğru diyeceğim,Sn Bahçelinin ağzı bitmişlik,tükenmişlik,çaresizlik ağzıdır,bu sadece bizim sizin farkettiğiniz bir husus değil,benim tanıdığım ve mhp.ye geçmişte oy verenler yakınlarım,dostlarım ,arkadaşlarımvar, onlarda aynı duygular içindeler ve de samimiler,adam gibi adamlar.
Siyaset zor iş. Birazda kavga ve dövüş. Hırs irade dayanaklılık son radde de olması lazım meral Nine bu tempoya zor ayak uydurur gibi geliyor. Yine de Allah İYİ liğini versin
YİNE, YENİDEN. SENİNLE VE HEP BERABER TÜRKİYEM İYİ OLACAK İNŞALLAH. ÖTEKİLEŞTİRME SON BULACAK. AKLI HÜR, VİCDANI HÜR BİR ÜLKE. KORKUNUN DEĞİL SEVGİNİN HAKİM OLDUĞU BİR TÜRKİYE ÖZLEMİMİZ SENİNLE GERÇEKLEŞECEK. İNANIYORUZ GÜVENİYORUZ.
@mazag01 hahahahahaha
@aliyaz174 ÖYLE ŞUH KAHKAHALAR ATMA. YANLIŞ ANLAŞILABİLİRSİN. :))
ŞU ANDA TÜRKİYEYİ SADECE AKŞENER KURTARABİLİR .ALLAH YARDIMCISI OLSUN .
Meral Hanım senin 2019 da en az % 25 -% 30 arası oyun var.bahçesizin oyu kaçta sana akıl verecek?o kim ki?o ancak % 5 lik yer kaplar.hacmi çapı o kadar.% 5
@tahta_takunya_1977 hahahahaha güldürmeyin adamı. Aç tavuklar
ALLAH yolunu ve bahtını açık eylesin Meral Başkan Milletin tek ümidi sen kaldın.Sen kararlılıkla ve cesurca yürü bizlerde aynı şekilde arkandan geliyoruz.Bu ülke ancak Cesurlarla düzlüğe çıkar.Kıskananlar kıskansın,korkanlar biraz daha korksun,karalamaya çalışanlar biraz daha uğraşsın ama fayda etmez çüknü ok yaydan çıktı.ALLAH yar ve yardımcın olsun.
@yukado hahahahaha
iyi olacak herşey
en çok merak ettiğim konu iki zıt kutubu nasıl biraraya getirmeye çalışaçak bir kutup gerçi çakma ama sözde milliyetciler bir diğer taraf pkk
ATOM BOMBASI OLSA NOLUR CÜRÜMÜ KADAR YER YAKAR:)))
Yolun açık olsun.Oyumuz sana.
Meral hanım sen kimsin ki Devlet Bahçeli beye bunu söylüyorsun barajı geçemeyeceksin
@hsalgan ülkücüysen hala ne yüzle devlet bahceliyi destekliyorsun. akpliysen meral aksenerin kim oldugunu cok iyi tanirsin. asil sen kimsin de böyle sacma bir yorum yapiyorsun
bundan birsey olmaz fetonun 2 ci partisi mhp oy gitmez gidenen giti chp düsünsün chp oylrı meral gelir
biskim olmaz boşuna cilalayıp durmayın
@mehmetsenget AĞZINIZDAN DÜŞMÜYO LEN. :))
Kuru gürültü
Allah aşkına akpnin bahçesi nerdeeeee meral akşener nerde
Aha kafası yarıldı.Anlaşılan boynuz kulağı geçmiş meydanlarda onun bunun dolduruşuna gelip konuşuyor bakalım nereye kadar.
@huseyinsahin1984 ülke batıyor kriz kapıda yalakalı mı makarna bağımlılığımı bilmem.?
kadını ikinci sınıf gören akp ye Dik duran eğilmeyen anadolu kadını aynı kurtuluş savaşındaki gibi.
İYİ PARTİ GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE ;)
bu kadını gormektense tayıpe razıyım
mynet senin haberlere yapilan yorumlar nedense hep pkk chp ve fetö lehine oylanıyor acaba bu durum senin robotla ilgili olabilir mi
Bahçelinin konuşmaya bile hakkı yok
2002 Yılı seçimlerinden önce ailemle bile AKP için ters düştüm. otobüste, markette, sokakta her yerde AKP'yi Recep Tayyip ERDOĞAN'ı övdük. AKP iktidar oldu atanan idareciler ilk önce benim gibi AKP'ye oy verenlere sopa gösterdi. belki bir şeyler düzelir diye onca sene AKP'ye oy vermeye devam ettim yine kurumda ezilen ben oldum. şimdi acaba Meral AKŞENER acaba tüm insanları kucaklarmı yoksa onlarda partizanca yaklaşımda bulunup vatandaşa sopa göstertirmi diye düşünmekteyim. terazimin bir kefesi AKP diyor, diğer kefesi İYİ Parti diyor. inşaallah pişmanlık duymayacağım şekilde oyumu kullanırım.
@cs33330 onbeş sene pişman olmamışsın senden bi çacık olmaz
iyi partiyi iyi şişiriyorsun mynet
çogu erkek siyasetçiden delikanlı akşener troller ikileyinn
Nekadar koltuk sevdalısı varsa hepsi bir çatıda toplandı ama fos .....
gerçek reis akşener
hala 15 inden sonra başkan olucam çok şey değisecek diyo bu marul
Mhp de vekil seçilmek için onfan akıl alıyordunuz ama..sizi siz yapan Sn. Bahçelidir.
@s.hazir bahçeli yokken bu kadın dyp deydi kuş beyinli.
MERAL HANIM DOĞRU DEMİŞ KIZMAYA GEREK YOK BU ÜLKEYİ TANSU ÇİLLER YÖNETDİYSE MERAL AKŞENER NEDEN OLMASIN HEE NEDEN OLMASIN HER YERDE KADIN VARMI İŞ YAPIYORMU BU KADAR BASİT
@onu64 5 nisan paketi diye google a yaz sebebini anlarsın :))
proje partisi iyi parti... mhp akp ittifak yaptigi icin kuruldu zaten ilk baslarda miliyetciydi sonradan u dönüsü ...
yav aslı ne ki yapacağı ne olsun bi kaçtane şak şakcısı var birde avrupa amerika tabiki fetoşun tasmalıları destekliyo bunu başka yok yüzde 3ü geçmez bunlarda alacağı oyda bu tabi mynet yayınlarsa bunu 4 güün dür takip ediyorum yazdıklarım yayınlanmıyor
Sayın Cumhur Başkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN bu Ülkeye çok şeyler kazandırdı. onu bu sebepten çok sevdim. Yıllarca her defasında oyumu AKP'ye değilde Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'a verdiğimi düşündüm. yalnız AKP'de dayısı olanlar bizler gibi Sayın Cumhur Başkanımıza gönül bağıyla bağlı olanlara zulmettiği için, maalesef üzülerek bu defa oyumu AKP'ye vermeyeceğim.
@merthan_0672 geç alınmış bir karar ,yetmez ama evet
15 yışldır tek başına yönetenler bizi kalkındırmayıp ceplerini ve koltuklarını düşündüler,ne oldu elde var sıfıra sıfır. bu millet artık uyanmaya başladı.
Sayın Akşener doğru demiş, onun akıl hocaları zaten belli. Kendine görev biçenler varken sayın Bahçeli'yi dinleyecek değil ya. Projenin sahibi kimse aklı da o veriyordur.
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