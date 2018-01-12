Meral Akşener: Bahçeli bize tavsiye verebilecek konumda değil

Partisinin hiçbir siyasi partinin devamı olmadığını, Türkiye'nin tamamını kucaklayan bir hareket olduğunu ifade eden Akşener, şöyle konuştu:

"Benim öngörüm 15 Temmuz 2018'de seçim olacak, seçime süre varken MHP Genel Başkanı'nın AK Parti ile iş birliği arayışına girmesi şaşırtıcı. Sayın Bahçeli'nin İYİ Parti'yi HDP ve CHP ile yan yana getiren bir tavsiyesi var. Sayın Bahçeli bize tavsiye verecek konumda değil, siyasette nezakete, zerafete ihtiyaç var. Bahçeli'nin bizimle ilgili yorumlar yapmasını doğru bulmuyorum. 70 ilde teşkilatlanma çalışmalarımız sürüyor. Yerel seçimlerde tüm illerde aday göstermeyi hedefliyoruz, bazı büyük şehirlerde iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Birçok kente talibiz, alabileceğimizi gördüğümüz iller var.

İç Ege, Trakya ve Akdeniz sahili merkez sağ seçmenin güçlü olduğu yerler. Bu bölgelerde seçmenin bir bölümü AK Parti'ye bir bölümü CHP'ye kaydı çok azıda MHP'ye. Biz bu şehirlerin tümünde çok iddialıyız."