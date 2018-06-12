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Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 02:52 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, internet üzerinden yayın yapan bir kanala konuk oldu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Akşener, 1997 yılında FETÖ lideri Fethullah Gülen ile görüşmesine aracı olan ismi açıkladı.

Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Oğuzhan Uğur ve ekibinin hazırlayıp sunduğu YouTube kanalı Babala TV'ye konuk oldu.

Meral Akşener, 1997 yılında FETÖ lideri Fethullah Gülen ile görüşmesine aracı olan ismi açıkladı.

Akşener, sağ partiler arasında FETÖ ile “merhaba” düzeyinde de olsa herkesin bağlantısı olduğunu söyleyerek, “O dönemde de beni Gülen'le görüştüren isim MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'dır. Bana FETÖ'cü diyorlar FETÖ'cüler yanlarında” ifadelerini kullandı.

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İYİ parti Meral Akşener FETÖ celal adan Oğuzhan Uğur Babala TV

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