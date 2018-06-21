Meral Akşener, Bayrampaşa'da konuştu

İSTANBUL,(DHA)-İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Burada İstanbul gibi bir şehirde kendi çocukları trilyonlarla oynarken bizim 4 yıllık üniversite mezunu gençlerimiz fakirliğe mahkum edilmişse bu düzen değişmelidir. Bir devlet gencine iş vermek zorundadır" dedi.

"EN BÜYÜK SURİYELİ ŞEHRİ İSTANBUL"

Meral Akşener, Bayrampaşa mitinginde konuştu.

Suriyeliler ilgili konuşan Akşener, "Gitti önüne gelenin iç işlerine karıştı. 4 milyon Suriyeli ülkemize geldi. En büyük Suriyeli şehri İstanbul şu anda. Suriyeli kardeşlerimize laf etmiyorum. Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez ilk işim Suriyeli kardeşlerimizi sağ ve esenlik içerisinde Suriye'ye geri göndermek olacak" dedi.

KANALİSTANBUL PROJESİNİ ELEŞTİRDİ

Kanalİstanbul projesine değinen Akşener, "65 milyar dolar para harcanacak. Bu 65 milyar doları yatırdıktan sonra yıllık Türkiye'ye Kanalistanbul'un getirisi ne olacak? Okluk Koyu'nda 50 bin ağaç kestiler. Bir devlet büyük projeleri kendi yapar. İstanbul 2 köprüyü bilir. Birini Özal, birini Demirel yaptı. Siz öbür köprüleri devlet yaptı millet için. O köprülerden kaç liraya geçiyorsunuz? Şehir hastanelerinde müşteri garantisi. Ya hasta olacaksınız hasta olmazsanız parasını ödeyeceksiniz. Siz parasını ödüyorsunuz yandan müteahhit.." ifadelerini kullandı.