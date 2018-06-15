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Meral Akşener Bitlis'te

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 13:35 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener: - "Allah aşkına provokasyonlara gelmeyin, bu seçime daha fazla kan düşmesin, herkes sakin olsun. Bu ülkeden başka gidecek hiçbirimizin yeri yok. Kardeşlik, birlik ve beraberlik hukukunu gözetmeye devam edelim. Suruç'ta yaşayan her kişiden istirhamım budur"

BİTLİS (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırıya ilişkin, "Allah aşkına provokasyonlara gelmeyin, bu seçime daha fazla kan düşmesin, herkes sakin olsun. Bu ülkeden başka gidecek hiçbirimizin yeri yok. Kardeşlik, birlik ve beraberlik hukukunu gözetmeye devam edelim. Suruç'ta yaşayan her kişiden istirhamım budur." dedi.

Akşener, seçim çalışmaları için geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde, vatandaşlar ve partilileriyle bir restoranda düzenlenen programa katıldı.

Vatandaşlarla bayramlaşan Akşener, yaptığı konuşmada, partiyi kurmak için yola çıktıklarında ilk Bitlis'e geldiğini ve Ahlat'ta kiralık bir evinin bulunduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıya değinen Akşener, şöyle devam etti:

"Şimdi Suruç'ta mahiyetini tam olarak öğrenemediğimiz kötü bir olay yaşandı. Ben ölenlere rahmet diliyorum. AK Parti milletvekilinin ağabeyi vefat etti. Ailesine ve AK Parti milletvekiline başsağlığı diliyorum. Ama Suruç ilçesine Ahlat'tan bir mesaj iletmek isterim. Allah aşkına provokasyonlara gelmeyin, bu seçime daha fazla kan düşmesin, herkes sakin olsun. Bu ülkeden başka gidecek hiçbirimizin yeri yok. Kardeşlik, birlik ve beraberlik hukukunu gözetmeye devam edelim. Suruç'ta yaşayan her kişiden istirhamım budur. İnşallah sesimizi duyurabiliriz.

Diğer taraftan devletin valisine, emniyet müdürüne ve üst düzey bürokratlarına sesleniyorum; bir an evvel vatandaşın gerilimini düşürücü açıklamaların, tavırların ortaya konmasında acilen büyük önem var."

Meral Akşener, "Pek çok şey söylemem gerek ama bugün bayram. Bayram, barış ve kardeşlik günü, küslerin barıştığı gündür. Bu nedenle sözü fazla uzatmak istemiyorum. Davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'ye çok güzel bir mesajı beraber verdik." diyerek, vatandaşlardan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahlat Bitlis Meral Akşener Suruç

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