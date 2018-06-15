Meral Akşener Bitlis'te

BİTLİS (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırıya ilişkin, "Allah aşkına provokasyonlara gelmeyin, bu seçime daha fazla kan düşmesin, herkes sakin olsun. Bu ülkeden başka gidecek hiçbirimizin yeri yok. Kardeşlik, birlik ve beraberlik hukukunu gözetmeye devam edelim. Suruç'ta yaşayan her kişiden istirhamım budur." dedi.

Akşener, seçim çalışmaları için geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde, vatandaşlar ve partilileriyle bir restoranda düzenlenen programa katıldı.

Vatandaşlarla bayramlaşan Akşener, yaptığı konuşmada, partiyi kurmak için yola çıktıklarında ilk Bitlis'e geldiğini ve Ahlat'ta kiralık bir evinin bulunduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıya değinen Akşener, şöyle devam etti:

"Şimdi Suruç'ta mahiyetini tam olarak öğrenemediğimiz kötü bir olay yaşandı. Ben ölenlere rahmet diliyorum. AK Parti milletvekilinin ağabeyi vefat etti. Ailesine ve AK Parti milletvekiline başsağlığı diliyorum. Ama Suruç ilçesine Ahlat'tan bir mesaj iletmek isterim. Allah aşkına provokasyonlara gelmeyin, bu seçime daha fazla kan düşmesin, herkes sakin olsun. Bu ülkeden başka gidecek hiçbirimizin yeri yok. Kardeşlik, birlik ve beraberlik hukukunu gözetmeye devam edelim. Suruç'ta yaşayan her kişiden istirhamım budur. İnşallah sesimizi duyurabiliriz.