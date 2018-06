Meral Akşener: Bu devran döner (2)

NEVŞEHİR'DE KONUŞTU: DEVLET, GENÇLERE İŞ VERMEK ZORUNDA

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Nevşehir'de yaptığı mitingde 24 Haziran’daki seçimlerde Cumhurbaşkanı olursa yolsuzlukları ve rüşveti önleyeceğini, fabrikalar açacağını belirterek, ‘’Bir devlet, gençlere iş vermek zorunda. Yolsuzluk ve rüşveti önleyeceğim, ben bu paralarla fabrikalar yapacağım ve gençlerimize iş vereceğim. İş veremediğim gençlerimize de aylık 500 TL para vereceğim. Mezun ettikleri öğrencilere iş veremiyorlar. Bu bozuk sistemi düzelteceğiz’’ dedi.

Mesai gününde ve aralıklarla yağan yağmur altında miting için gelenlere seslenen Akşener, ‘’Bu şartlara rağmen buraya geldiğiniz için ben kendimde vebal görüyorum. Haklarınızı helal ediniz’’ diye konuştu. Akşener, konuşmasına, ‘’Her şey bu kadar iyiyse neden apar topar seçim yapıyorsunuz? Her şey kötüyse, seni neden yine seçelim?’’ diye sorarak başladı. Dün Sultanahmet Meydanı’nda ‘Halk Arenası’ isimli bir program yapacağını, ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) son anda iptal ettiğini söyleyen Akşener, şöyle devam etti:

‘’Bütün izinleri alınmıştı, ama YSK iptal etti. Ben tarihçiyim. Sultanahmet Mitingi’ni Halide Edip Adıvar, İstanbul, İngiliz işgali altındayken yapmıştı. Ben de orada miting yapacaktım. Milli ve yerli olduğunu söyleyenler, bu mitingi engellediler. Pervin Buldan’ından, Can Dündar’ına kadar bana saldırıyor. Buna karşı 4 televizyon programı yaptım. Bütün projelerimi açıklıyorum, kaynak nerede diyorlar. Ben kaynağı açıklıyorum, bunda sorun yok. Biz israfı önleyeceğiz, yolsuzlukları ve rüşveti önleyeceğiz. Dolayısıyla gençlerimize iş, yaşlılarımıza rahatlayacakları bir imkan, emeklilerimize iki bayram da bin 500 TL ikramiye verilmesi, kredi kartları borçlarının silinmesi, bunlar benim yapacaklarımın bir kısmı. Bunların para vermeye niyetleri yok. TİKA diye bir kurum var, buradan pek çok harcama yapmışlar. Tam 36 milyar TL harcamışlar. Nevşehirli kardeşlerim çiftçilikle geçiniyor. Size teşvik vermeleri gerekir. Bu teşviklerin tutarı da 36 milyar TL’yi buluyor. Size ayırdıkları teşvik ise 16 milyar TL. Bu harcanan 36 milyar TL ile 24 milyon koyun alınıyor, onlarca şeker fabrikası yapılabiliyor. Bir devlet, gençlere iş vermek zorunda. Ben bu paralarla fabrikalar yapacağım ve gençlerimize iş vereceğim. İş veremediğim gençlerimize de aylık 500 TL para vereceğim. Mezun ettikleri öğrencilere iş veremiyorlar. Bu bozuk sistemi düzelteceğiz. Atanamayan öğretmenlerin atamasını yapacağız. İyi okul- kötü okul, iyi öğrenci-kötü öğrenci ayrımını kaldıracağız. Nevşehir inci gibi bir şehir, dolayısıyla Nevşehir’in turizmine farklı bakacağız ve gelirini artıracağız.’’

'TÜRKİYE, BEŞ YILDA KENDİ KENDİNE YETEN ÜLKE HALİNE GELİR'’

Türkiye’de mazotun pahalı olduğunu, hayvan, tarım ürünleri, saman ithal eden bir ülke haline geldiğini söyleyen Akşener, ‘’Önceden ben zannediyordum ki, bunlar, bunları bilmedikleri için ithal ediyorlar. Ama şimdi inanıyorum ki, bunlar bütün bunları bilerek yapıyorlar. Geleceğin savaşları su ve gıda üzerine olacak. Etin dışarıdan ithal edildiği bir Türkiye’de üretim yoksa, sanayi ve tarım üretimi yoksa, borçlarla bir yere kadar dayanırsın, sonra başlarsın faiz lobisi demeye. Türkiye’nin kaynakları var, yetişmiş insan nüfusu var. Beş yılda, tarım ürünleri ve et ithal eder bir ülkeden, her şeyini yetiştiren, üreten, kendi kendine yeten bir ülke haline gelir. Sayın Erdoğan ve arkadaşlarından temel farkımız, bu millet çalışkandır, üretkendir, bu gençler, dünyadaki yaşıtlarıyla yarışır kabiliyettedir. Biz milletimize güveniyoruz’’ diye konuştu.

'TRT’Yİ SATIYORUM'

Cumhurbaşkanı seçildiğinde, ilk iş olarak Suriyelileri ülkelerinde huzur ortamını sağladıktan sonra ülkelerine göndereceğini ve böylece ikametleri için harcanan paradan tasarruf edileceğini ifade eden Meral Akşener, ‘’TİKA’nın Kolombiya’da, Sudan’ın bilmem ne adasında ne işi var? Burada o 36 milyar TL ile okullar aç kardeşim. Yılda 2,5 milyar TL cebimizden para gidiyor. MİT’in bütçesi 2,3 milyar TL. TRT’ye bizim cebimizden 2,5 milyar TL çıkıyor. Ben TRT’yi satıyorum kardeşim. İzlenmeyen birçok diziye milyarlar ödediler, bir sürü ahmağı zengin ettiler, onların cebini doldurdular. İzlemediğimiz diziler için bolca paralar harcadılar. Bu dizilere ödenen paraları da keseceğim. Bu vatanın evlatları sınırda terörün olduğu yerlerde can veriyor, kan veriyor. Bütün bunların düzeltilmesi için, gençlerimizin başı dik, iş sahibi olarak, evlilik düşünmesi için, İYİ Parti ve kadroları bu ülkeyi yönetmeye hazırdır. Üreten bir ekonomi için, pancar kotasını kaldırmak için, Nevşehir’i iyi bir turizm şehri yapmak için İYİ Parti hazırdır. İYİ Parti olarak Nevşehirli adaylarımızı size emanet ediyorum. Kendimi de size emanet ediyorum’’ dedi. Akşener, konuşmasının ardından partililerle birlikte fotoğraf çektirdi ve seçim otobüsüyle Nevşehir’den ayrıldı.