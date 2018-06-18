HABER

Meral Akşener: Bu devran döner (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 18:24 | Son Güncelleme

AKŞENER, NİĞDE'DE KONUŞTU İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Niğde'de Valilik Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Meral Akşener: Bu devran döner (3)

AKŞENER, NİĞDE'DE KONUŞTU
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Niğde'de Valilik Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Televizyoncu Uğur Dündar ile Sultanahmet'te bir program yapmak istediğini belirten Akşener, "Fatih İlçe Seçim Kurulu iptal etti. Normal şartlarda o iptali yedirirdim ama hadi dedik, Uğur Dündar'ı zora sokmayalım. Hadi bir daha çalıyı dolaşalım, hadi nasıl olsa seçime 1 hafta kaldı, arıza çıkarmayalım. Bugün Aksaray'a gittik, emniyet müdürü, 'İYİ Parti ve Meral Akşener'in Türk bayrağından uzakta olduğunu ve HDP ile gizli bir işbirliği yaptığını iddia ediyor bizim arkadaşlarımıza. Şimdi bakın, bürokrasiye hatırlatıyorum, devletin bürokratı olun" dedi.
ERDOĞAN'A HELİKOPTER TEPKİSİ
Türkiye'nin 453 milyar dolar borç aldığını öne süren Meral Akşener, şunları söyledi:
"Erdoğan Niğde'ye geldi. Havaalanı olmadığı için helikopterle geldi. 24 saatte burada bir helikopter pisti yapıldı. Şimdi orası bozulacak, 2 milyon Türk lirasına çıktı. Orası bozulacak, üzerine AVM yapılacak. Haram zıkkım olsun be. Ben çıktım bugün İstanbul'dan yola, Aksaray'a geldim. Oradan Nevşehir'e, şimdi Niğde'deyim oradan Ankara'ya gideceğim. Karayoluyla geldim, incilerim mi döküldü? Hayır. Siz de aynı şekilde seyahat ediyorsunuz, ne olmuş? Bu paralar israfa gömüldü. Şehir hastaneleri yapıldı, müşteri garantili yani Erdoğan diyor ki, 'Şehir hastanelerinin müşterisi artacak inşallah' Size 'hastalanın bakalım, müşterisiniz neticede' demeye getiriyor. Köprü yapıldı İstanbul'da, havaalanı yapılıyor, müşteri garantili. Tüp geçit yapıldı müşteri garantili. Niğde'de İstanbul'daki tüp geçitten geçmeyen vardır ama parasını hepiniz ödemeye devam ediyorsunuz. Biz de diyoruz ki Niğde'nin gencine devlet iş vermek zorundadır. Dolayısıyla her yıl 50 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapacağım ben ve gencime istihdam yaratacağım."
Akşener, konuşmasının ardından partisinin milletvekili adaylarıyla kürsüye çıkan bir çocuk, "Okullarımızda andımızı geri getirir misin?" diye sordu ve seçim kampanyası için kumbarasını Akşener'e verdi. Daha sonra milletvekili adaylarını vatandaşlara tanıtan Akşener, oy istedi.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Meral Akşener: Bu devran döner (3)Meral Akşener: Bu devran döner (3)Meral Akşener: Bu devran döner (3)

PARTNERSeksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...Seksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...
İnce: Sürekli geçmişi kötülüyor ama Çiller'den medet umuyorİnce: Sürekli geçmişi kötülüyor ama Çiller'den medet umuyor
Başbakan Yıldırım dondurma ikram etti, simit verdiBaşbakan Yıldırım dondurma ikram etti, simit verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Aleyna Tilki'nin videosu olay olmuştu! Aleyna Tilki'den uyuşturucu açıklaması

Aleyna Tilki'nin videosu olay olmuştu! Aleyna Tilki'den uyuşturucu açıklaması

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.