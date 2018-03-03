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Meral Akşener: CHP ile ittifak yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2018 14:49 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile bir ittifaklarının söz konusu olmadığını belirterek, "CHP de İYİ Parti de adaylarını çıkaracak.

Meral Akşener: CHP ile ittifak yok

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile bir ittifaklarının söz konusu olmadığını belirterek, "CHP de İYİ Parti de adaylarını çıkaracak. İttifak yok" dedi.
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, partisinin il kongresine katılmak üzere geldiği Adana'da, Adnan Menderes Spor Salonu'nu dolduran partililerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Çukurova Belediye Başkanı CHP'li Soner Çetin ve Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'ın da katıldığı kongrede konuşan Meral Akşener, "Biz 40 kişiyiz. Onun için birbirimizi tanırız. 2001'de AK Parti'nin kuruluşunu da biliyorum. Şimdi İYİ Parti'nin kuruluşunu sizin emrinizle gerçekleştirdik. Biz gizli saklı hiç kimseyle görüşmedik. Biz gizli saklı ne uluslararası ne Türkiye içinde, herhangi bir güç odağıyla görüşüp el sıkışmadık. Onun için İYİ Parti bugün Türkiye'nin dengelerini değiştirmiştir. Onun için kendini yıkılmaz armada görenlerin siyasi parti arayıp ittifak çabalarına sebep olmuştur. Gençler diyor ki sosyal medyada, 'Siz hepiniz, ben tek" diye konuştu.
'İTTİFAKA SAYGILIYIZ'
Akşener, AK Parti, MHP ve BBP'nin ittifakına bir itirazları olmadığını anlatırken, şunları kaydetti:
"Siyasi partiler kendilerini güçsüz görürler, bir başka siyasi partiden korkar ve yandaş ararlar, el sıkışıp alanlar oluştururlar; biz buna saygılıyız. Yani AK Parti, MHP ve BBP'nin ittifakına bir itirazımız, saygısızlığımız olamaz. Elbette hür düşüncenin sonucu, elbette bir ittifak yapabilirler ama Senagal'de dayanamadı, nihayet o da bize çemkirdi. Bir taraf çemkirmekle diğer taraf iftirayla görevli, böyle bir sistemle gidiliyor. Dolayısıyla bu ittifakı kuranların bulundukları yerden bize, arkadaşlarımıza hakaret etmelerini kabul etmemiz mümkün değildir. Buradan ilan ediyorum: Tek bir İYİ Partili'nin saçının teline dokunanın elini kırarım."
'CHP İLE İTTİFAK YOK'
Meral Akşener, kendilerini CHP Genel Başkan yardımcılarının ziyaret ettiğini belirterek, ittifak ile ilgili şunları söyledi:
"Sandık güvenliğini konuştuk ve bu güvenlik noktasında hassasiyetle durulmasını konuştuk. Yani ittifak konuşmadık. CHP de kendi adayını, İYİ Parti de kendi adayını çıkaracak. Orada bir sorun yok. İttifak yok. Ama bu sandıkların, bu oy hırsızlarının elinde sandıkları heder etmemek üzere fikirlerimizi paylaştık. Bu sandığa el uzatmaya kalkışsınlar da görüşürüz. İYİ Partililer şu anda sandıklar için eğitiliyor. Ankara, Bursa, Adana ve büyük şehirlerden başlayarak bu eğitimleri vermeye başladılar. Şimdi bizim müşahitlerimize tehdit yapsınlar da görelim, o sandıklara el uzatsınlar da görelim. Aynı zamanda YSK, 16 Nisan'daki benzeri davranışı göstersin de görelim. Anasından doğduğuna pişman etmezsem Meral değilim. Açık net söylüyorum: Kendi hakkını savunamayan, milletin hakkını savunamaz. Onun için sandığa sahip çıkacağız. 1946'ları özlemiş olan bu arkadaşa da haddini bildireceğiz."

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Meral Akşener: CHP ile ittifak yokMeral Akşener: CHP ile ittifak yokMeral Akşener: CHP ile ittifak yokMeral Akşener: CHP ile ittifak yok

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