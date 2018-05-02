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Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu yapmak için YSK'da (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2018 11:12 | Son Güncelleme

  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu yapmak için Yüksek Seçim Kurulu'na geldi.

Muhammet BAYRAM-Gökhan CEYLAN /ANKARA (DHA) İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu yapmak için Yüksek Seçim Kurulu'na geldi. Yaklaşık 250 kişilik bir grup Akşener'e destek vermek için YSK önüne geldi. Grup YSK önünde 'Cumhurbaşkanı Akşener' sloganları atarken YSK önünde çok sayıda çevik kuvvet ekibi görev aldı.

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