Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener, Beşiktaş'taki bir otelde medya temsilcileriyle biraraya geldiği toplantıda Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili “Afrin bir mecburiyettir. Eğer dün Suriye'yi konuşabilseydik, tartışabilseydik, uygun zeminlerde müzakere edebilseydik bu mecburiyeti yaşamayabilirdik. En basitinden Hatay, Kilis, Gaziantep, Mersin.. Vergisi ertelenen insanlar şehir olmaz, ticaret üzerinden ülkeye zenginlik katan bölge haline gelirdi. Bugünü de kamuoyu nezdinde konuşamıyoruz. TBMM de bile müzakere edemiyoruz. Yarın hangi maliyetleri yükleneceğimizi hep beraber göreceğiz. Demokrasinin güzelliği buradadır. Demokrasi her derde deva bir ilaç olmaktan ziyade, sorunları tartışmamızı sağlayan bir platformdur. Rekabetçi, demokratik siyaset bu yönüyle hayati öneme sahiptir" dedi.

"BEN ADAY OLURSAM ERDOĞAN İKİNCİ TURA KALIYOR"



Meral Akşener, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalırsanız HDP ile ittifak yapar mısınız?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

“Sayın Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, HDP ile en derin ahbaplığı, dostluğu işbirliğini yapan şahıs. Türkiye'ye o zaman Abdullah Öcalan ile müzakere yolunu açan kişi. Çözüm sürecini, açılımı, demokratik açılımı, ortaya koyan kişi. En derin, en yakın ilişkileri kuran kişi. Şimdi arkadaşımız HDP ile, PKK ile ahbaplık etmiş bugün canı istedi milli ve yerli, pür milliyetçi bir dile döndü ve geri kalan herkes HDP ile aynı blokta. Bu doğru bir şey değil. 24 yıldır aktif siyasetin içindeyim. Açık, içi dışı bir vatandaşım ben. Ben aday olduğum takdirde Sayın Erdoğan ikinci tura kalıyor, demektir. Bu güzel bir psikoloji. Bildiğim kadarıyla HDP, CHP adaylarını çıkaracak, saray koalisyonu da sayın Erdoğan'ı aday çıkaracak. Başkaları çıkmadığı takdirde bugün itibariyle 4 adaylı bir yarış gibi görünüyor. Biz ikinci tura kalacağımıza inanıyoruz. Ben böyle dediğim zaman arkadaşlarım bana kızıyor"