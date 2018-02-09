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Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

POLİTİKA HABERLERİ | 09.02.2018 14:13 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalırsanız HDP ile ittifak yapar mısınız?" sorusuna "Şu anda farzı mahal konuşuyoruz. Belli mi olur? HDP ile Sayın Erdoğan'ın anlaşacağını düşünüyorum ben ikinci turda. Ben kalmadım ikinci turda. CHP'nin adayı kalıyor Erdoğan'ın karşısında. Gelin sizinle iddiaya girelim HDP ile Sayın Erdoğan anlaşır ben kendisini tanıyorsam" yanıtını verdi.

Meral Akşener, Beşiktaş'taki bir otelde medya temsilcileriyle biraraya geldiği toplantıda Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili “Afrin bir mecburiyettir. Eğer dün Suriye'yi konuşabilseydik, tartışabilseydik, uygun zeminlerde müzakere edebilseydik bu mecburiyeti yaşamayabilirdik. En basitinden Hatay, Kilis, Gaziantep, Mersin.. Vergisi ertelenen insanlar şehir olmaz, ticaret üzerinden ülkeye zenginlik katan bölge haline gelirdi. Bugünü de kamuoyu nezdinde konuşamıyoruz. TBMM de bile müzakere edemiyoruz. Yarın hangi maliyetleri yükleneceğimizi hep beraber göreceğiz. Demokrasinin güzelliği buradadır. Demokrasi her derde deva bir ilaç olmaktan ziyade, sorunları tartışmamızı sağlayan bir platformdur. Rekabetçi, demokratik siyaset bu yönüyle hayati öneme sahiptir" dedi.

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"BEN ADAY OLURSAM ERDOĞAN İKİNCİ TURA KALIYOR"

Meral Akşener, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalırsanız HDP ile ittifak yapar mısınız?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

“Sayın Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, HDP ile en derin ahbaplığı, dostluğu işbirliğini yapan şahıs. Türkiye'ye o zaman Abdullah Öcalan ile müzakere yolunu açan kişi. Çözüm sürecini, açılımı, demokratik açılımı, ortaya koyan kişi. En derin, en yakın ilişkileri kuran kişi. Şimdi arkadaşımız HDP ile, PKK ile ahbaplık etmiş bugün canı istedi milli ve yerli, pür milliyetçi bir dile döndü ve geri kalan herkes HDP ile aynı blokta. Bu doğru bir şey değil. 24 yıldır aktif siyasetin içindeyim. Açık, içi dışı bir vatandaşım ben. Ben aday olduğum takdirde Sayın Erdoğan ikinci tura kalıyor, demektir. Bu güzel bir psikoloji. Bildiğim kadarıyla HDP, CHP adaylarını çıkaracak, saray koalisyonu da sayın Erdoğan'ı aday çıkaracak. Başkaları çıkmadığı takdirde bugün itibariyle 4 adaylı bir yarış gibi görünüyor. Biz ikinci tura kalacağımıza inanıyoruz. Ben böyle dediğim zaman arkadaşlarım bana kızıyor"

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"HDP İLE SAYIN ERDOĞAN'IN ANLAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM BEN İKİNCİ TURDA

Akşener, “Şu anda farzı mahal konuşuyoruz. Belli mi olur? HDP ile Sayın Erdoğan'ın anlaşacağını düşünüyorum ben ikinci turda. Ben kalmadım ikinci turda. CHP'nin adayı kalıyor Erdoğan'ın karşısında. Gelin sizinle iddiaya girelim HDP ile Sayın Erdoğan anlaşır ben kendisini tanıyorsam. Tanıdığımı sanıyorum çünkü Rizeli bir arkadaş ile evliyim. Samimiyetle söylüyorum siz isteseniz de olmaz. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın, cumhurbaşkanlığı konusunu Türkiye'nin her meselesinin önünde gördüğünü düşünüyorum. Başka türlü Türkiye'nin bekası ile kendi geleceğini iç içe oluşturmazdı. Sanki cumhurbaşkanlığını kaybettiği takdirde dünya yıkılır gibi bir söylem ve psikoloji görüyorum. Onun için o yolları kendisi daha çabuk aşar" diye konuştu.

DHA

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'deMeral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de
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Meral Akşener İYİ parti Recep Tayyip Erdoğan HDP 2019 seçimi 2019 seçimleri ak parti

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Okuyucu Yorumları 98 yorum
ONU BIRAKTA SEN 15 TEMMUZ DAN ÖNCE BEN BAŞBAKAN OLUCAM DEMİŞTİN NE OLDU O İŞ Bİ AÇIKLA BAKALIM
o konusmanin tamamini dimleden gelipte burda bos bos yorum yapmayin ;)
@babuz53 PAPANIN cocuklarindan baskasi basbakan olamaz mi 15 temmuz diye yalan soyluyorsun sahi siz muslumanmisiniz papanin yanina gidip dua isteyenler musluman olamaz hocalari fetosun yerine kardinal atanir
@babuz53 300 BİN FETOŞÇU DEVLETE NASIL DOLUŞTU ÖNCE ONU SÖYLE MORUK
Çözüm süreci ve hocaefendiye her istediğini verenler akp li değil mi?Ben mi yanlış hatırlıyorum.Habur,oslo suriye ypg başı salih müslüm ve kuzey ırak peşmerge başı barzqni ankara da :))Akp nin hiç suçu yok.Yeminle aöylüyorum akp suçsuz.Tüm suç ona oy verenlerde.Bu günah sizin beraber yürüdünüz bu yollarda.
@babuz53 pöh ikide bir bu laf şehirleri bomba merkezi haline getirirken pkk ya dokunmayn emri ben verdim deyip şivanla ağlaşan yancısı olduğun insanlara tek kelimen yok merala laf hadi ordan hadiii
@babuz53 senin açıklaman gereken davul zurna ,pkk konserleri,çadır mahkemeler yokmu:)
akp,nin arka bahçesiyle herşeyi engellediniz?
@babuz53 emme basma lafı sen bırak, sizin kafanıza bir şeyi sokuyorlar dikkat et bir şeyi diyorum onun haricindekileri o beyin denilen nesne asla almıyor onunla ömrünüzü tamalıyorsunuz. sahi akp size nasıl bir serum veriyorda o aklınız bir cümleye dayalı konuşabiliyor anlamıyorum. inanın ikinci kelime yok kardeşim. 15 temmuz kelimesi 2 kelimedir zaten.
@babuz53 satılık devlet hemide bahçeliyle beraber teyyo kurultaya izin verseydi engellemeseydi mhp nin başına şuan akşener geçmişti ilk seçimdede başbakan olacaktı ama ikiside koltuklarını kaptıracak diye yusuf yusuf oldu baktılar ikisininde oylar eridi şimdi ittifak yapacaklarmış merak etme onları ittifakta kurtaramayacak
sen nasıl bir cahilsin.bence koyunun tekisin.ot vermişler saman olmuşsun... araştır oku...cahil koyun...
İYİ gelecek kötüler gidecek
@mazlumx68 bunlaradan olsa olsa İYİ saatte ourlar.İP kelime oyunlarıyla oy mu toplayacağınız zannediyorsunuz,yok İyi lermiş,,,, Siz Pensilvanyanın İyilerisiniz.
@mbodur_1965 haysiyetsiz, yalancı, şeref yoksunu, Allah'tan korkmaz, ne istediler de vermedik diyen siz değil misiniz? Partiniz kurulduğundan beri ülkeyi beraber yemediniz mi? Aranızdaki ortaklık bozulunca nasıl FETÖ'yü alakasız grupların üzerine çamur gibi atarsınız? Çamur at izi kalsın, yok yaa.
@mazlumx68 İYİ GELECEK BU VATAN İÇİN YAPILAN HER İYİ VE GÜZEL ŞEYLERİN YERİNE KÖTÜ ADAMLARI GETİRECEK.
Valla bu kadın doğru söylüyor ise AKP kesin buna da bir kılıf bulur. Bu FETÖ bizi kandırmış PKK ile HDP arasında bir bağ yokmuş derler kesin. Sonuçta AKP ise herşey mubah. Bu millet de bunu zaten yer.
@suleaskim O zaman sorun yok yedikten sonra. niye çeneni yoruyon.
@suleaskim Çamura devam....
@suleaskim he bu kadın doğru söylüyor 15 temmusta bosbakan oldu ya
Sayın Akşener Çok çabuk başladın Çamur atma işlerine. İnsan hayal ettiği, düşündüğü bir şeyi başkasına yamamaz. Düşünüyormuş. sen devam et düşünmeye.
@durusunu kDIN GENİŞ AÇIDAN BAKIYOR OLASILIKLARI DEĞERLENDİRİYOR , İNSANIN AKLI BAŞKA NE AMAÇLA VARKİ? HA SİZ BUNA ÇAMUR ATMA DİYEBİLİRSİNİZ. AMA ONUN YAPTIĞI AKLIN YOLUDUR, SİMULE ETMEKTİR. BİR KİŞİNİN KONUŞTUĞUNU DÖNÜP DÖNÜP BURAYA YAZMAKSA HİÇ DEĞİLDİR.
senden korkulur meral hanım
@5112870 ben zamlardan daha çok korkuyorum :)
bu anlasmayi ancak sen yaparsin erdogani karalama bosuna.
@serfetih hocam ozledkseni geri dön
tanıdığım ne kadar ülkücü varsa oyu sana verecek .. t
AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu TÜRKLÜK düşmanlığı PAPA çocukluğu son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak..... Ne Mutlu Türküm Diyene
@mah6bsddn4 ÇOOOK KOMİKMİŞ
trol seni gunluk ayni seyi kopyala yapistir...
maşallah ak süt gibi parti nerede bir kafa tasci fetocu eski dolandırıcı bakan vekil var ise partide
@mustok91 evet dostum tam bu konuyu dile getirecektim sen benden önce davrandın TEŞEKKÜRLER
haklısın akşener kendi egosu için bugün şehitlerimiz oluyo bitmiş terörü hortlatdı bundan nemalanıyor
başbakan olamadın cumhurbaşkanı hiç olaman
daha önce barış sürecinde çok iyi muhabbetleri vardı. Haklısın meral abla eski dost düşman olmaz diye atasözü var atalar birşey söylemişse emin oldukları içindir.
O koltuğu kaybetmemek için papaz elbisesi giyecek lideri tanıyoruz.
yine fal bakmaya başladı lüzum benim falımada bakarmısın
milletin ablası beni dinle hırsızın haydutun hainin oyuna talip olma.helal oylara namuslu insanın oylarına talip ol
@durankaraman66 fetonun ablasıgibi birşey herhalde
Apla git işine yav hadi hadi seninde ne olduğunu anladık. kimle yatıp kimle uyandığını biliyoruz. git torunlarına bak örgü ör sana bol gelir bu işler
Bu kadının piskolojik rahatsızlığı var
İYİ de sen başkanlık seçimlerinde HDP-PKK-DHKPC-FETÖ-ALMANYA-HOLLANDA-FRANSA-ABD-İSRAİL ve irili ufaklı tüm terör örgütleri ile beraber HAYIR demedinmi? ittifak yapmadınmı neyin kafası bu mero ?
botokslu teyze algı yaratmaya çalışıyor içeriye attırılan hdp li vekilleri ve yakalanma kararı çıkartılan hdpli vekiller varken mi hdp akp ittifak kuracak ? hangi beyin taşıyan kafa buna anlam verebilir bu pozisyonda
Oylarımız İYİ partiye.
E bir insan kendi menfatini devletinden ustun tutarsa tabiki boyke düşünürler bekleyip gorecez
valla eğer hırsızlıklarının hilelerinin önüne geçebilirseniz ben ilk turda akşener seçilir diyorum hain hırsız sevici sayısı her geçen gün azalıyor şu anda %35 lerde
Ya bu kadını bu kadar parlatmaya ,reklamını yapmaya neden ihtiyaç duduyorsunuz,İP liler nerdeyse ... salar,hapşırsalar haber yapacaksınız
@mbodur_1965 parlatmak mı ,ulan hangi kanalda kaç dakika çıkıyor denyo
TÜRKİYEYİ İÇİNDE BULUNDUĞU BATAKLIKTAN SADECE VE SADECE BU MERT KADIN ÇIKARTABİLİR.
@bizedogrugerekli_2017 Mert lik tanımayan,yiğitlik bilmeyen ne bilsin mertliği,yiğitliği,çakalal gezenler aslanla geziyorum zanneder,kahpelerle dolaşanlar yiğitle geziyorum zanneder.
Sayın AKŞENER söylediğiniz şey çok normal koltuk sevdasi için herşey yapılabilir.
gördünmü? kendi yaptıklarınızı muhalefete yapıştırın karekteriniz bu?
kendi yapmak istedigini başkalarına yamiyor bu kadin evde bulaşık bile yıkayamaz onuda kocasına yatırıyordur
@murat14109 ne o erdoğanın evinde bulaşıkları eminemi yıkıyor sanıyorsun
Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar dikkat et sayın Akşener
İtici samimiyetsiz kindar iç dünyasını hep bir hesap kargaşa üzerine kurmuş bir siyaset anlayışı ne yapacağım fikrinden uzak hep o bunu yapar bu bunu yapar öyle olacak böyle olacak saçmalama ile dolu siyaset yapma tarzı böyle yaparak mı ülkeye gelecek hazırlayacaksınız hanfendi bu işler size göre değil bu çok aşikar zaman kaybından başka birşey değil bu söylemler
Anlaşır..! iktidar uğruna PKK"yla bile anlaşır..Kuran-ı kerim"i bile seçim meydanlarına çıkaran bir siyasetçi herşeyi yapar.
Şu siyasilerde koltuk sevdasinint yarısı kadar Vatan sevdasi olsaydı; Makamımı kaybederim korkusunun yarısı kadar Allah korkusu olsa herşey çok farklı olurdu. Alayınız yalancı alayınız bencil egoist tiplersiniz.
ALLAH yardımcın olsun erken yaş da parkinson zor ALLAH şifanı versin meral hanım
Fetö den istihbarat geldi gene galiba .
2001 de biten teröre, 2003 den sonra 5.000 den fazla şehit verdik vebali olanların Allah cezasını versin inşallah.
Tayip Erdoğan geçen sene papayı ziyarete gidenlere haçlılar buluştu diyordu bu sene kendi gitti o yüzden tayip erdoğanın dilinin kemiği yok herseyi yapar gerekirse koltuk için toprak bile verir..Ama 2019 da çok kötü gidecek çok..
sen anlaştın ya abla
bu kadının siyaset bilgisi bir virgül kadar bile varsa ben eşek gibi anırırım. Eline hocasının tutuşturduğu ne metin varsa onu okuyor. Hey siyaset yomkusunu proje kadın. hdp sürekli chp li ittifak halinde yetişemediği yerlerdede eski MHP li yeni senin yalakaların koşarak bunlara can simidi oluyorken nasıl Erdoğanla ittifak yapacak? herkesi kendin gibi beyinsiz maşamı sanıyorsun?
Meral hanım ne çekiyorsa artık dervişin fikri neyse zikride öyle olurmuş kendi isdedi şeyi dışa vurmuş anlaşılan yazıkk.
Vah applaam vahhh anladın Reisi yenemeyeceğini başladın iftiraya kaybolup gideceksin yazııııııık
buda iyice kayış yaktı
boş boş konuşup ta satır karalamayın İYİ gelecek TÜRKİYE'nin derdi bitecek okadar.
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