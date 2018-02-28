Meral Akşener'den Bahçeli'ye sert sözler: Eylemsiz doçent, sarayın memuru

Akşener “Anlat Hemşehrim Dertleşelim” projesi kapsamında giydirilen İYİ Parti otobüsünün Genel Merkez'den Fethiye'ye uğurlanması törenine katıldı. Üç etap halinde 29 ile gidecek İYİ Parti otobüsünün arkasından su döken Akşener, “Arkadaşlar vatandaşı dinleyecek, sıkıntılarını rapor edecek. Vatandaşın dertlerine çare olacak projeleri ortaya koyacağız” dedi.
EYLEMSİZ DOÇENT
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akşener, MHP lideri Bahçeli'nin “Cümbüş ittifakı” sözlerine, “Sayın Bahçeli sürekli insanlara neler yapmaları gerektiğini söyler ama kendisi de eylemsiz doçent olarak hayata devam eder” dedi ve şöyle devam etti:
“İttifaklar konusunda asla saygısız bir söz sarf etmedik. Onların iradesidir saygı duymak gerekir. Kendilerini milli ve yerli ilan ettiler, bizlere de gayri milli, küreselci, yavaş yavaş hainliğe giden tanımlamalar yapıldı. Sonra bir uyum yasası getirdiler ki evlere şenlik. Biz 1946 seçimlerinden daha zor şartlarda seçime gideceğiz. 46'nın gerisine düştük. Saray koalisyonu diyen biziz bozulmakta haktır''
HANİ KOALİSYON OLMAYACAKTI ?
16 Nisan'daki referandumda ne söylemişti arkadaşlar. Koalisyon dönemi bitecek istikrar gelecek, her şey hızlı olacak. Şimdi ise bir nevi koalisyon ve 5 yıl süreceği iddia edilen bir koalisyon. Hayırlı olsun diyoruz. Sayın Erdoğan korkabilir, endişesi olabilir seçilmeyeceği için. Ama bulundukları yerden bizleri tanımlamaları en hafif deyimiyle saygısızlıktır.''
O SARAYIN MEMURU
Sayın Bahçeli'yi siyasi olarak muhatap alamayız artık. Çünkü sarayın memuru konumunda. O görevli bize vurmak için. İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı belirlenmiştir. Adı Meral Akşener'dir. 100 bin imza ile yola çıkacağız. Milletvekili adaya olmayacağım. Bütün bunlar meydan okumadır ve kazanacağımıza olan inancın tezahürüdür. Halep orda ise arşın burada. Bu sefer dedikleri olmayacak.
Son dakika! Sinop'ta gemide patlama! Acı haber geldi
Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
Perinçek: Esad'ı Ankara'ya davet edeceğim
Liseli genç kıza Instagram şoku! Çıplak fotoğraflarını koydular!
Başbakan Yıldırım: 28 Şubat'ın Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar
Görenler gözlerine inanamadı! Kafasında yüzlerce bit cirit atıyor
Yağmurda kızını şemsiye olarak kullandı
Kuzey Kore lideriyle ilgili müthiş iddia! Brezilya pasaportu varmış
Koltuk altını gören şaşıp kaldı
CHP'de Atatürk krizi!
Bu telefonlar 2018'e damga vuracak!
WhatsApp’tan hem iyi hem de kötü haber! WhatsApp Pay nasıl çalışıyor?
Okuyucu Yorumları 41 yorum