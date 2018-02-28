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Meral Akşener'den Bahçeli'ye sert sözler: Eylemsiz doçent, sarayın memuru

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2018 14:19 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, “Biz cumhur dedik, buyurun siz de ittifak kurun ve adına cümbüş deyin” sözlerine yanıt verdi ve “Böyle bir ittifak gerçekleşse hepsi deve keser. Ben de arkadaşları masrafa sokmak istemiyorum” dedi. Akşener ‘’Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne kadar çok aday olursa o kadar iyi olur, şenlik olur’’ açıklaması da yaptı ve MHP lideri Devlet Bahçeli için ''Eylemsiz doçent, sarayın memuru'' dedi.

Meral Akşener'den Bahçeli'ye sert sözler: Eylemsiz doçent, sarayın memuru

Akşener “Anlat Hemşehrim Dertleşelim” projesi kapsamında giydirilen İYİ Parti otobüsünün Genel Merkez'den Fethiye'ye uğurlanması törenine katıldı. Üç etap halinde 29 ile gidecek İYİ Parti otobüsünün arkasından su döken Akşener, “Arkadaşlar vatandaşı dinleyecek, sıkıntılarını rapor edecek. Vatandaşın dertlerine çare olacak projeleri ortaya koyacağız” dedi.

EYLEMSİZ DOÇENT

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akşener, MHP lideri Bahçeli'nin “Cümbüş ittifakı” sözlerine, “Sayın Bahçeli sürekli insanlara neler yapmaları gerektiğini söyler ama kendisi de eylemsiz doçent olarak hayata devam eder” dedi ve şöyle devam etti:

“İttifaklar konusunda asla saygısız bir söz sarf etmedik. Onların iradesidir saygı duymak gerekir. Kendilerini milli ve yerli ilan ettiler, bizlere de gayri milli, küreselci, yavaş yavaş hainliğe giden tanımlamalar yapıldı. Sonra bir uyum yasası getirdiler ki evlere şenlik. Biz 1946 seçimlerinden daha zor şartlarda seçime gideceğiz. 46'nın gerisine düştük. Saray koalisyonu diyen biziz bozulmakta haktır''

HANİ KOALİSYON OLMAYACAKTI ?

16 Nisan'daki referandumda ne söylemişti arkadaşlar. Koalisyon dönemi bitecek istikrar gelecek, her şey hızlı olacak. Şimdi ise bir nevi koalisyon ve 5 yıl süreceği iddia edilen bir koalisyon. Hayırlı olsun diyoruz. Sayın Erdoğan korkabilir, endişesi olabilir seçilmeyeceği için. Ama bulundukları yerden bizleri tanımlamaları en hafif deyimiyle saygısızlıktır.''

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O SARAYIN MEMURU

Sayın Bahçeli'yi siyasi olarak muhatap alamayız artık. Çünkü sarayın memuru konumunda. O görevli bize vurmak için. İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı belirlenmiştir. Adı Meral Akşener'dir. 100 bin imza ile yola çıkacağız. Milletvekili adaya olmayacağım. Bütün bunlar meydan okumadır ve kazanacağımıza olan inancın tezahürüdür. Halep orda ise arşın burada. Bu sefer dedikleri olmayacak.

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
buda nereye saldıracağını şaşırdı İYİ ce CHP HDP ve Trolleri nereye saldırıyorsa Mearl de oraya saldırıyor Sende git yap ittifakını hanımefendi..Zaten yapmışsınızki aynı sesi veriyorsunuz CHP ve HDP ile Elinizi kolunuzu bağlayanmı var. ? !!! Dilinizi bağlayan zaten yok!
@palermo544 akepe borazanı sen anladığın kadar konuş. yani sus .
he la sende haklisin herkesi vatan haini ilan eden sen ve senin gibiler bosuna konusma kimin ne kadar saldirgan.oldugu belli simdi uyumaya devam et
Atatürk û sevmeyen keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntılarına FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM ile ittifak yapan PAPA çocuklarına arapsever TÜRKLÜK düşmanı soysuzlara karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur. Ne Mutlu Türküm Diyene
sen herşeyi bir kenera bırak,ne zaman başbakan olacaksın MERAKLA BEKLİYORUZ,,,,15 temmuzdan önce çok dillendiriyordun(BEN BAŞBAKAN OLACAĞIM),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
@forminoks Fötöyü büyütüp bu hale getirenler utansın.Adalete Orduya Emniyete yerleştirenler utansın.Yarası olan kocunsun.İYİ olacak inşallah.
@forminoks devlete o kadar fetoşçuyu kim doldurdu dersin aptal çavuş.
Rüyalar gerçek olsa şarkısı var ya... Bence onu söylesinler... Bunların hepsi rüya aleminde yaşıyorlar.
Okadar hakareti bana söylense Mejlisi degil Türküyeyi terk ederim
@ayhan4071 Senin söylediğini onurlu insanlar yapar arkadaşım
Meral başkan sen kararlılıkla yürü biz de o kadar kararlılıkla destekleyeceğiz.Bunların tek korkusu sensin.Şu an yapılanların tamamını senden korktukları için yapıyorlar.Allah var gam yok.İYİ olacak İnşallah.
Hesap soracaktı FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA ile el ele fotoları olan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRK dusmanlarina BASTON oldu sarayın soytarisi olmayı yeğledi kanında TÜRKLÜK kanı yokkk
@serdar_1981_alcym IP numaranda çok karışık değilmiş ,görüşmek üzere
sen zahmet etme yerinden arabaya atlar geliriz biz
aç tavuk
Meral hanım bizler için anne cumhuriyetimiz için çaredir. Allah yürüdüğü yoldan ayırmasın bu terör sevicilerden rüşvet yiyip milletin hakkını çalanlardan etmesin bizi de söylediklerimizden dolayi utandırmasın.
Az bile söylemiş,vatan haini Bahçeli.
Millet neler söylüyor bilse...Meral hanımın söyledikleri övgü olur....
@bilge14bilge ya meral hanıma millet neler söylüyor onuda biliyormusun efendii
SAYIN AKSENER SON DERECE KIBAR BIR SIYASETCI YOKSA SRIRET BIRI OLSA O YALAKA BACELIYE COK AGIR SOZLER SOYLERLER HAKTA EDIYOR ONUN EFENDISI KAYBETMEYE BASLAYINCA ONCE ONUN KAFASINI YIYECEK O ZAMAN NELER SOYLUYECEGIN SABIRSIZLIKLA BEKLIYORUM
Bir tek cümlen doğru. Halep orada ise arşın burada. Sende boyunun ölçüsünü alacaksın. Aç tavuk, kendini mısır ambarında görürmüş...Haticye değil, sanuç da NETİCEYE bakmak lazım...
Şimdi şu konuda anlaşalım öyle yorum yapmaya devam edelim. Feto akepenin en yumuşak karnıdır, hiç bir yorumcu buradan diğerlerini vurmaya kalkmasın. Zira avlıyayım derken, av olurlar. O teröristin dizinin dibinde fotoğraf çektirmek için Pensilvanya'ya tarifeli uçak kaldıranların başkalarına çamur sıçratmaya hadleri olamaz. Ülkeyi fetöye peşkeş çekenler eleştiri yaparken daha dikkatli olmak zorundadır. Yoksa karşınıza öyle fotoğraflar çıkar ki aklınız, hafızanız şaşar. O yüzden bence başka yerden vurun, buradan size ekmek çıkmaz.
tam yerinde laf sölemiş
Bahceli aynı Osmanlının Son padişahı gibi iradesiz ve akli muvazenesini yitirmiş bir menfaatperest.Terbiyesiyle belki saygı uyandirır dedik ama iyice ahlakını kaybetti.Bir zamanlar pkk ile masaya oturanlara ayakçılık yaparken başkalarını hdp koalisyonu na yonlendirmek ya hainliktir ya bunakliktir.
KENDİSİDE PENSİLVANYA KRALİÇESİ . SANA YAZIKLAR OLSUN AKŞENER. SENİ ADAM GİBİ BİR KADIN BELLEMİŞİZ MEĞERSE SEN NEYMİŞİN BE......
fetönün hatunu seni burada pompalamaya devam etsinler bakalım göreceğiz seni de sen de alacan nasibi sesin çıkmamak üzere tarihte kaybolacaksın
İYİ partiye oy vermek namus meselesi oldu
AKŞENERİ NURETTİN VERENE SORUN,yada onun için dediklerini internetten indirin
ŞEÇİMLERDE ESTİ GÜRLEDİ SÖYLEMEDİGİ SÖZ KALMADI SONRA DA KANKİ OLDU NE DEGİŞTİ BAHÇELİ ÖNCE ONU ACIKLASIN BENİM İÇİN MHP BİTTİ BUNDAN SONRA İYİLER KAZANACAK
başbuğ meral hanım seninde gideceğin yer recebin sarayı
MEMURLUK ONURLU BİR MESLEKTİR
@keynes28 memurluk onurlu meslekte bahçeli bu onurlu mesleği onursuz yaptı
sonuna kadar iyi partiye verecegim oyumu
BAHÇELİ FENA HALDE REZİL OLDU. İTTİFAK DEĞİL İNTİHAR BİLE KURTARAMAZ ARTIK .
EY OĞUZ ÜLKÜSÜNÜ DAHİ BU MASONLARA BU LAİK DÜZEN KOY KOYCULARINA PAZARLIYACAK KADAR ALÇALANLAR. SONUNNUZ NE OLACAK BİLİRMİSNİZ..?? SÖYLEYİN LÜTFEEEN HAA.?
BEN ŞAHSEN MY NET HABER SİTESİNE İNANMAM..DOĞRU YAZMAZ..ARTI KURUŞUM NASİP OLMADI OLMAYACAKTIR...OLMAMALI...
bu kadar terbiyesiz birinin bu ülkede siyasette bulunması ne kadar üzücü. 15 temmuz darbe öncesi söylediği sözler nedeniyle hala serbest olarak gezmesinden alıyor galiba bu cesareti. siz Sayın Bahçelinin tırnağının ucu kadar bu vatanı sevseydiniz böyle konuşmazdınız
Asla hak edemeyeceği zorlama isminden de anlaşılacağı üzere, ısmarla "custom-tailored" particiği kuran Mertal Hanımın aklını yitirmiş olduğu aşikar.
Bir zamanlar saray memuru dediğin adamın sen de memuruydun naaber?
Sen kimin memurusun?
MEMURLUK ONURLU GURURLU ŞEREFLİ BİR MESLEKTİR
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