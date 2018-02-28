Meral Akşener'den Bahçeli'ye sert sözler: Eylemsiz doçent, sarayın memuru

Akşener “Anlat Hemşehrim Dertleşelim” projesi kapsamında giydirilen İYİ Parti otobüsünün Genel Merkez'den Fethiye'ye uğurlanması törenine katıldı. Üç etap halinde 29 ile gidecek İYİ Parti otobüsünün arkasından su döken Akşener, “Arkadaşlar vatandaşı dinleyecek, sıkıntılarını rapor edecek. Vatandaşın dertlerine çare olacak projeleri ortaya koyacağız” dedi.

EYLEMSİZ DOÇENT

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akşener, MHP lideri Bahçeli'nin “Cümbüş ittifakı” sözlerine, “Sayın Bahçeli sürekli insanlara neler yapmaları gerektiğini söyler ama kendisi de eylemsiz doçent olarak hayata devam eder” dedi ve şöyle devam etti:

“İttifaklar konusunda asla saygısız bir söz sarf etmedik. Onların iradesidir saygı duymak gerekir. Kendilerini milli ve yerli ilan ettiler, bizlere de gayri milli, küreselci, yavaş yavaş hainliğe giden tanımlamalar yapıldı. Sonra bir uyum yasası getirdiler ki evlere şenlik. Biz 1946 seçimlerinden daha zor şartlarda seçime gideceğiz. 46'nın gerisine düştük. Saray koalisyonu diyen biziz bozulmakta haktır''