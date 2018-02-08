Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

İYİ Parti Merkez Danışma Kurulu üyeliğine getirilen Yılma Durak, 1961-1962 yıllarında Osman Bölükbaşı'nın Genel Başkanı olduğu Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nde Gençlik Kolları başkanlığı yapmış, daha sonra da MHP'de ülkücü teşkilatları kurmuştu. Alparslan Türkeş ile beraber Türk-İslam Araştırmaları Vakfını da kuran Durak, halen bazı vakıf ve derneklerin de yönetimde bulunuyor.

EMEKLİ TÜMGENERAL ERDAL SİPAHİ İYİ PARTİ'DE



Sözcü'de yer alan habere göre, İYİ Partiye katılanlar arasında MHP İzmir eski Milletvekili ve Emekli Tümgeneral Erdal Sipahi de bulunuyor. Sipahi, 1 Mart 2003 tezkeresi öncesi Kuzey Irak’a harekât yapacak kuvvetlerin komutanı olarak görevlendirilmişti. Sipahi de partinin Merkez Danışma Kurulu üyesi oldu.

İYİ PARTİ'YE KATILANLAR



İYİ Parti üyesi olan ve Merkez Danışma Kurulunda görev alanlar arasında MHP'li Devlet eski Bakanı Reşat Doğru, Enerji Bakanlığı eski Müsteşarı Ahmet Gökçen, Ülkü Ocaklarının ilk Genel Başkanı Aytekin Yıldırım ve Turizm Bakanlığı eski Müsteşarı Haluk Akar da bulunuyor.