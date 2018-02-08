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Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

POLİTİKA HABERLERİ | 08.02.2018 13:53 | Son Güncelleme

'Doğu’nun Başbuğ’u' olarak tanınan ve yıllardır MHP hareketi içinde yer alan Yılma Durak, MHP’li eski Devlet Bakanı Reşat Doğru, 1 Mart tezkeresi öncesi Kuzey Irak'a yapılacak harekâtın komutanı Emekli Tümgeneral ve MHP eski Milletvekili Erdal Sipahi İYİ Parti’ye katıldı.

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

İYİ Parti Merkez Danışma Kurulu üyeliğine getirilen Yılma Durak, 1961-1962 yıllarında Osman Bölükbaşı'nın Genel Başkanı olduğu Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nde Gençlik Kolları başkanlığı yapmış, daha sonra da MHP'de ülkücü teşkilatları kurmuştu. Alparslan Türkeş ile beraber Türk-İslam Araştırmaları Vakfını da kuran Durak, halen bazı vakıf ve derneklerin de yönetimde bulunuyor.

yilmadurak

EMEKLİ TÜMGENERAL ERDAL SİPAHİ İYİ PARTİ'DE

Sözcü'de yer alan habere göre, İYİ Partiye katılanlar arasında MHP İzmir eski Milletvekili ve Emekli Tümgeneral Erdal Sipahi de bulunuyor. Sipahi, 1 Mart 2003 tezkeresi öncesi Kuzey Irak’a harekât yapacak kuvvetlerin komutanı olarak görevlendirilmişti. Sipahi de partinin Merkez Danışma Kurulu üyesi oldu.

İYİ PARTİ'YE KATILANLAR

İYİ Parti üyesi olan ve Merkez Danışma Kurulunda görev alanlar arasında MHP'li Devlet eski Bakanı Reşat Doğru, Enerji Bakanlığı eski Müsteşarı Ahmet Gökçen, Ülkü Ocaklarının ilk Genel Başkanı Aytekin Yıldırım ve Turizm Bakanlığı eski Müsteşarı Haluk Akar da bulunuyor.

Ayrıca, ANAP eski Milletvekilleri Mehmet Kocabaş, Necati Güllülü, Yaşar Dedelek ve Beyhan Aslan, MHP eski Milletvekilleri Mümin İnan, Şaban Kardeş, Mehmet Serdaroğlu ve Cemalettin Şimşek, Cumhuriyet Kadınları Güzelbahçe Başkanı Mesude Öney, DYP eski milletvekili ve TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu Başkanı Sadık Avundukluoğlu, DSP eski Milletvekili Boray Baycık da İYİ Parti'ye geçti.

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
Buraya yazıyorum ister gülün ister kızın bu kadın 2019 da Cumhurbaşkanı!!!!!
HABURDA PKK DİYARBAKIRDA BARZANI SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ BASINDA PYD PERSILVANYADA FETO IMRALIDA APO ILE ITTIFAK YAPAN TURK MILLIYETCILIGINI AYAKLAR ALTINA ALAN TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN PAPA ÇOCUKLARINA KARŞI IYI PARTIYI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR..... Ne Mutlu Türküm Diyene..
Her şey İyi olacak inşallah
İYİ gidiyor.İYİ olacak İNŞAALLAH
AKŞENER Gelecek. kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan KANDIRILMAK TÜRKLÜK düşmanlığı BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu PAPA çocukluğu son bulacak.. TÜRK milleti huzur bulacak ... Ne Mutlu Türküm Diyene !.
eskiler işe yarasa şu an görev başında olurlardı daha başlamadan bittin teyze
TÜRKİYEYİ ANCAK İYİ PARTİ KURTARABİLİR .
çürük teşkilat iyi parti , ülkücünün herhangi bir parti tutmasında zorunluluk yok hangi parti devletini düşünürse biz oradayız unutmayın biz bu devletin sigortasıyız
eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı transfer yapmış sanki futbol takımı kuruyo klavye şak şakcılarıda hemen atlamış tomrris ddd:)))
Hayırlı olsun..:)
MİLLETİNİ KUCAKLA MILLETE VAADINI VER ARTIK TEK Lİ DERSİN
GÜLDÜRME ALLAHINI SEVERSEN %1 OY AL KONUŞURUZ ŞİMDİ İŞİM VAR
vatan sevmez, helal bilmez haramilerden kurtar memleketi Allah rızası için.
bütün işe yaramazlar para etmezler toplanmış
oda kim?? !!! biz birtek başbuğ bilir ve tanırız oda atamız oğuz kağandır gerisi sahte ve çıkar amaçlıdır.
yahu kimi toplarsanız toplayın farketmez,good parti bu medya ne kadar parlatırsa parlatsın yenilmeye mahkumdur,fetö partisi olduğunu kimseden saklayamazsınız,ülkücülerin değişmez adresi mhp'dir,gerisi taklittir,mhp'den kopanlar nerede şimdi,ne zamandır niye duymuyoruz mhp'den şu kadar kişi istifa edip good partiye geçti diye,çünkü mhp'deki ihanet şebekesi temizlendi,şimid gerçek ülkücülerle çok daha güzel bir geleceğe gidiyor mhp,fetöcülerin son umudu olan akşenerle nereye gideceksinzki
bu kim bunu devirleri bitti artık büyük adamın devri başladı boş hayallere kapılmayın.
millet akın akın IYI koşuyor
Evde veya çevresinde bir kadın laf edecek olsa erkeklik yapıp dinlemem havaları yapanlar bugün akşener in eteklerinde ülke kurtarma hevesine düştüler umarım bu hevesli haliniz evdeki yönetimde de kendini gösterir kadınların hüküm sürdüğü bir mahalle olursunuz iyi olur her şey gibi bu durumunuzda
Sayın cumhurbaşkanı türk barolar birliğinin başındaki türk ibaresinin kaldırılması için talimat vermiş sanki Kürdistan'da yaşıyoruz
Hep çakmalar toplanmış kendi kendilerine gaz veriyorlar..aslı varken sahtesine kimse itibar etmez.
iyi parti iyi olacak ülkücüleri dışlayan yıllardır gönül veremleri dışlayan bir partiye kimse gitmez inşallah sonu hayırlı olsun
SAYIN BAŞKAN YAŞI BİTMİŞLERİ BEN PARTİDE GÖRMEK ASLA İSTEMİYORUM YANLIŞ YAPIYORSUN ONUN DEVRİ KAPANMIŞ EMEKLİ OLMUŞ SON KULLANMA TARİHİ GEÇMEK ÜZERE YANLIŞ YOLDASIN ŞUAN İÇİN YAPIYI GENÇLEŞDİR KENDİNDEN GENÇLERİ TAŞI MECLİSE KENDİNDEN BÜYÜKLER ZAMAN GELİR SANA KAFA TUTAR UNUTMA BUNU ŞUAN BİLE O DÜŞÜNCELERE SAHİP LER VARDIR
PAPUCUMUN BAŞBUĞU.KENDİNİ FASULYE GİBİ NİMETTEN SAYIYOR.
milletin ablası. mu millet senden medet umar. ülkemde Türkluk yasaklanıyor. TC ler yasaklanıyor. hainler prim yapar oldu.. Bir Saadetli olarak senin şahlanmanada ihtiyacımız var. yıllarca fetöye ne istedinde vermedik diyenler. hasretine dayanamıyoz diyenler seni suçluyorlar. biz diyoruzki kim fetöcü ise kim fetöye destek verdi ve veriyorsa Allah onları oyunlarıyla bogsun ve bozsun. Allah bu kadar hain sevdalıların içinde senin yolunu açık etsin. ne hıkmetse afrinde ölenler garip gurabanın çocukları. bu hukumette görev yapanlar hep kısırmı yoksa çocukları sakatmı?
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN
MERAL CANDIR .
VER GAZI VERRRR O BOMBA ELİNDE PATLAYACAK HAYAL SATIN ALMIYOR ARTIK BU MİLLET SÖZ KONUSU VATAN GERİ TEFERRUAT BU BAYRAK İNMEYECEK VE BU ÜLKENİN ANAHTARI ARTIK BU MİLLETİN OLACAK...
Bismillahirrahmanirrahim Her şey çok İYİ olacak İNŞALLAH
İnşallah ya, Tek umudumuz Meral Hanım. Haksızlıklardan, hukuksuzluklardan, parti memurlarından, yolsuzluklardan, hırsızlıklardan, eziyet ve zulümden bıktık. Allah yardımcımız olsun
yilma durak in DYP ve ANAP yılları neden yok haber de
Buraya yazıyorum,istediği kadar şişirsinler meral balonu barajın altında patlayacak.Dış güçler tarafından pompalanan meral barajı geçemeyecek.
zeki müren de bizi gorecekmi puah puah
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