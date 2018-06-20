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Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 09:59 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine az bir süre kala İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. Programda birçok soruya yanıt veren Akşener, '2010'da hepsini uyardım, 15 Temmuz'un yolunu açan 2010'daki referandumdur' dedi.

İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Merak Akşener’in, açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2. TURA KALIRSANIZ NE YAPARSINIZ?

“Çok da iyi olacak bu seçim döneminde Sayın Erdoğan süreli tekrar ediyor. Süper baskın seçim yaptılar. Her şey iyi ise neden seçim yapıldı her şey kötüyse neden ona oy versinler.En hazırlıklı en uzun süredir çalışan bir genel Başkan ve Cumhurbaşkanı adayıyım. Ekonomi konusunda bazı arkadaşları bir araya getirdik ve Ülke bu sarmaldan çıkar mı diye araştırdık. 16 yılda iktidar neler yapmış iddia ediyorum hiçbir siyasi parti tek tek çalışmadı. Sizin yaş grubundan biraz daha genç arkadaşlardan oluşan hem Türkiye'de hem yurt dışında önemli görevlerde buluşan bir rüya takımı gibi arkadaşlarımız var. Sayın Erdoğan seçildiği dönem kendi gençti ve yaşıtlarını taşıdı. Onlar artık hem ruhen hem bedenen orta yaşı geçti”

BAŞKAN YARDIMCILARI KİM OLACAK?

“Ben İYİ Parti'nin Genel Başkanıyım, Kılıçdaroğlu CHP'nin, Karamollaoğlu Saadet'in Genel Başkanı. 2. Tura kaldıktan sonra liderlerle bir araya gelip başkan yardımcıları için fikirlerini alacağım. Bakanlar kurulu için de geçerli bu. Biz bir ittifak kurduk onların görüşlerini görmezden gelemeyiz.

ONLARI DA UYARMIŞTIM

“Bizim partimizin teröre karşı net bir duruşu var. Partimiz 2 aylıktı terör uzmanları ve ilahiyatçılardan oluşan bir grup kurdum ve bir yol haritası çıkardık. Bunlarla nasıl mücadele ederiz diye o zaman hükümeti de uyardık düzgün mücadele edilmiyor diye. Onlar bana “FETÖ” diyor ben onlara “Şerefsiz” diyorum. 2 senedir öyle geziyorlar. FETÖ'den kaçak damatlar var. Pensilvanya'ya yüz süren herkes AKP'den milletvekili adayı. Bu nasıl bir mücadeledir. Ben terör örgütleri ile mücadeleye gayri ciddi buluyorum. Sayın Erdoğan'ında bugünkü şartlarda acıyorum. Bu kadar saçma sapan insanı etrafına toplamış. Bir Başbakan bir isnatta bulundu. Nasıl bir başbakan bir şey söylerde arkasında durmaz. Sayın Erdoğan bu konuda bir şey diyemiyor. Çünkü beni biliyor. 2010 referandumunda ben çok sert ‘Hayır'a çalıştım. Onları da uyarmıştım. Turgut Altınok'un kızı Ayça'da partimize katıldı. Çok güzel oldu. Satın Turgut Bey de efsane belediye başkanlarındandır.”

EKONOMİ POLİTİKASI

“Şırnak ve Edirne'nin problemi aynı. İşsizlik, genç işsizliği. 16 yılda Türkiye'yi yönetenler neler yapmış tek tek baktık. İlginç şeylerle karşılaştık. 2,5 trilyon dolar devletin kasasına bir para girmiş. Bununla neler yapılmış bir tek bölünmüş yollar. Havalimaları, hastaneler, köprüler yandaş müteahhite verildi müşteri garantili. Meşhur çılgın projeleri var. 65 milyar dolar Kanal İstanbul'a yatırılacak deniyor. Tamam ama bunun ülkeye faydası ne olacak. Bu projelerin Türkiye'ye faydası sıfır. OHAL var insanlar yatırım yapmıyor. Yurt dışına para çıktığından Sayın Erdoğan da şikayetçi.2010'dan 2016'ya tarım katkısı 18 milyar dolar düşmüş. 9,5 milyar dolarlık ithalat yapılıyor. Bu da 1 milyon tarım işçisinin işsiz kalması demek. Tarlalar boş, hayvancılık bitirilmiş. Ben hep iş bilmezlik olarak gördüm ama. Anadolu'yu gezdikçe bunun bilerek yapıldığını gördüm. Yoksullar üzerinden bir siyasi politika yürütülüyor. Gelecekte 2 şeyden savaş çıkacak biri su biri gıdadır.

‘YALANDAN İFTİRADAN BAŞKA BİR ŞEY YAPMAZ OLDULAR’

Biz her yıl 50 milyar dolarlık yatırım yapacağız sanayiye. 5 yıl içinde tarımı destekleyecek yem, mazot ve benzeri konularda çiftçimizi destekleyeceğiz.Müthiş bir israf var. Bununla ilgili devletin bütün kurumlarını inceleyeceğim. Başbakan çıktı TİKA'yı kapatacağımı bunun için talimat aldığımı söyledi. Yalandan iftiradan başka bir şey yapmaz oldular. Nedir bu diye TİKA'ya bir baktık. 6,5 milyar dolar bu kuruma giren bir para var bizim vergilerden toplamda 8 milyar dolar yıllık harcama yapılmış. Ne yapılmış bu kurum üzerinden para yurt dışına aktarılmış Sayıştay gözleminden uzak. Bir yere okul yapılmış nasıl yapılmış, kaça yapılmış bir bilgi yok? Mali'nin meclisini yapmışlar. Sudan'ın bilmem ne adasını tamir ediyorlar. Türkiye'de Osmanlı'dan kalma eserler çürüyor sözde “ecdat ecdat” diye geziyorlar.”

‘CUMHURBAŞKANI SEÇİLİRSEM İNSANLAR RAHAT BİR NEFES ALACAK’

“Önce insanlar rahat bir nefes alacak ve huzur gelecek. Şu an Türkiye bekar evi gibi darmaduman. Bu evi derleyip düzenleyeceğiz. Benim kafamdaki cumhurbaşkanı az konuşan, sabreden, vatandaşın derdini anlayabilen bir karakter. Türkiye'yi bir bayram sofrasına oturtmayı benimseyen bir cumhurbaşkanı olacağım.Seçildiğimde hemen OHAL kalkacak ve şeker fabrikalarının satışları durdurulacak. Devletin kurumları elden geçirilecek. Kuleli ve Işıklar askeri okulları açılacak. GATA eski haline getirilecek.

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Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi ismail küçükkaya Çalar Saat 2010 referandumu Fox TV

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
15 temmuz aynı zamanda enişteden öğrenilen muammalı bir bulmaca çok bilinmeyenli denklemdir
2010 referandumda saraydaki fetoya her istediğini verdiğini ITİRAF eden TÜRK ORDUSUNA ergenekon ve balyoz kumpaslarini kuran kozmik odadaki bilgileri cia veren baş fotocu persilvanyaya selam diye bağırıyordu balkon konuşmasında Allah'ın izni ile AKŞENER Gelecek Türk milleti huzur bulacak!...
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