HABER

Meral Akşener'den çok sert çıkış! 'Buradan ilan ediyorum, yüreğiniz yetiyorsa...'

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2018 14:38 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 şeker fabrikasının özelleştirilecek olmasına tepki göstererek, ''Buradan ilan ediyorum, satamayacaksınız. Peşinizde ve ensenizde olacağız. Alıştınız muhalefete ver yesin, ört uyusun. Hadi bakalım, yüreğiniz yetiyorsa, her şeker fabrikasının önünde, her hafta İYİ Partililer olacak. Ya millete vereceksiniz ya halka vereceksiniz ya da satamayacaksınız'' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığı binasının açılışını yapmak ve il kongresine katılmak için Konya'ya geldi. Kent merkezinde kalabalık bir grup partili tarafından karşılanan Akşener, Mevlana Müzesi'ni ziyaret edip, Mevlana'nın sandukası başında dua etti.

Akşener daha sonra partisinin Konya İl Başkanlığı binasının açılış töreninde halka seslendi. Tek hedeflerinin konuşan bir Türkiye oluşturmak olduğunu ifade eden Akşener, ''Tek bir hedefimiz var. O da konuşan Türkiye. Türkiye konuşabilseydi, Türkiye müzakere edebilseydi, Türkiye kutuplaşmanın dışına çıkabilseydi, erkeklerin, çocukların, kadınların sesine kulak verebilseydi. Bugün Afrin'i konuşuyor olmazdık'' dedi.

'15 TEMMUZ'DA MİLLET OLMASA, DEVLET GİTMİŞTİ'

FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimine değinen Akşener, şunları söyledi:

''FETÖ meselesini mecliste defalarca konuşanlar oldu. Pek çok bugün bakanlık koltuğunda oturan Adalet Partisi milletvekilleri ve yöneticileri toz kondurmadılar. FETÖ terör örgütü üzerinden tanım yapanları, kafir ilan ettiler, hain ilan ettiler. O gün kulaklarını açsalardı, 15 Temmuz olmazdı. 15 Temmuz'da bu millet, siz, devleti sokaktan toplayıp getirdiniz. Eğer millet olmasaydı, devlet gitmişti. Boş yere kimse kabadayılık yapmasın.''

Afrin'e yönelik yapılan müdahalenin daha önce yapılması gerektiğini ifade eden Akşener, şöyle konuştu:

''Bugün de Türkiye'nin dış politikası konuşulmaya konuşulmaya, sizlere kulak verilmeye verilmeye, getirildiği noktadan, o çukurdan çıkarılmak için Mehmetçik can veriyor, şehit oluyor. Cenabı hak hiçbirinin ayağına taş değdirmesin. Elbette ordumuzun ve kahraman Mehmetçiğin arkasındayız. Afrin geç kalmış bir müdahaledir. Mutlaka Menbiç'in, mutlaka Fırat'ın doğusunun harekatın bünyesinde devam ettirilmesi ve harekatın bünyesinde yer alması, Türkiye'nin bekası için önemlidir. Ama bugüne gelmeyebilirdik. Eğer Türkiye konuşuyor olsaydı, sizi ve bizi dinliyor olsalardı, Türkiye'nin güney sınırlarında, Irak ve Suriye'nin bir bölümünde ve Suriye'nin geri kalanında Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ile komşu olmazdık.''

ŞEKER FABRİKALARI

Şeker fabrikalarının özelleştirilecek olmasına da tepki gösteren Akşener, Başbakan Binali Yıldırım'ın, fabrikaların 5 yıl boyunca kapatılmayacağı yönündeki açıklamasını da eleştirdi. Akşener, ''Sayın Başbakan çıkmış diyor ki, '5 sene boyunca kapanmayacak.' Bu mantıkla siz kaç yıl sonra Türkiye'nin kapısına kilit vuracak, Türkiye'yi kapatacaksınız. Siz demek ki, şeker fabrikalarını 5 yıl sonra kapatmak için satıyorsunuz. Buradan ilan ediyorum, satamayacaksınız. Peşinizde ve ensenizde olacağız. Alıştınız muhalefete ver yesin, ört uyusun. Hadi bakalım, yüreğiniz yetiyorsa, her şeker fabrikasının önünde her hafta İYİ Partililer olacak. Ya millete ya halka vereceksiniz ya da satamayacaksınız'' dedi.

'HER 29 EKİM VE 23 NİSAN'DA HASTALANIYORLARDI'

"Başkan Meral" sloganları üzerine Akşener, ''Siz böyle bağırıyorsunuz da, adamın uykusu kaçırıyor. Siz Meral başkan dediniz, Türkiye değişti. İki ayyaş dedikleri Cumhuriyet kurucularının karşısında hazır ola geçtiler. Hepimizden ne kadar Atatürkçü olduklarını anladık. Her 29 Ekim, 23 Nisan'da hastalanıyorlardı. İYİ Parti kuruldu, meğer turp gibiymişler. Sağlıklarına iyi geldik. Ben bedava demiyorum, milletimize iyi gelecek, ama en fazla da Ak Partililere iyi gelecek'' diye konuştu.

Akşener, şeker üretiminde önde gelen Fransa ve Almanya'da nişasta bazlı şeker üretiminin yüzde 1'in altında, Türkiye'de ise yüzde 15 civarında olduğunu ve bunun yüzde 25'lere çıkacağını belirtti.

Akşener, ''Bilim adamları diyor ki; nişasta bazlı şeker şişmanlığı ve obezliği artırıyor. Son dönemlerde diyorlar ki; kısırlığı artırıyor. Hem bir taraftan 3 çocuk diyeceksiniz, hem bir taraftan zürriyetimize göz dikeceksiniz'' diye konuştu.

Taksim'de silah sesleri!Taksim'de silah sesleri!
Kerem Kılıçdaroğlu baba ocağına döndü! Büyük değişimKerem Kılıçdaroğlu baba ocağına döndü! Büyük değişim
Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı! Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Ines Kus

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği (Maç özeti)

Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği (Maç özeti)

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Erdoğan'dan bira festivali sözleri

Erdoğan'dan bira festivali sözleri

TSK açıkladı! Lider kadrodaki terörist öldürüldü

TSK açıkladı! Lider kadrodaki terörist öldürüldü

Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

İlginizi Çekebilir

Son dakika!AK Parti Çanakkale il başkanı Yeşim Karadağ istifa etti!

Son dakika!AK Parti Çanakkale il başkanı Yeşim Karadağ istifa etti!

Son ankette ittifak detayı

Son ankette ittifak detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'

Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Okuyucu Yorumları 16 yorum
aha çıktı yine Bozkurt Postuna Bürünmüş ÇAKAL! Sende boyunun ölçüsünü alacaksın 2019 da
15 Temmuz Gecesi ,Sabah kadar Şehidler Köprüsünde Bozkurtlarla birlikte KÖprüyü Alçaklar dan ALana kadar Bir adım Geri atmadık SENKİMSİN ARTİS! Sen Kemal ı da al yanına ;gitde Esed le görüş Milletle görüşüp anlaşabileceğin herhangi bir mevzuu yok çünkü
ADAM GİBİ MUHALEFETİ BİR KADININ YAPMASI, ADAMIM DİYE GEÇİNENLERE KAPAK OLSUN DİYECEM AMA, ONLAR ONUDA ANLAMAZ
meral hanım ne o yeni emirmi geldi.
Allah'ım yarabbim yalan dan esip gurluyolar ya böyle ayar oluyorum yemin len ikinci Kılıçdaroğlu bu kadın fos tiriska bundan da bı cacık
Sayın Akşener gerçekten farklı şu sözleri dikkat çekici: Buradan ilan ediyorum, satamayacaksınız. Peşinizde ve ensenizde olacağız. Alıştınız muhalefete ver yesin, ört uyusun Cumhurbaşkanı olma kapasitesine fazlasıyla sahip Allah yolunu açık etsin.
zamanın da sen de bu ülkenın ıyı bır konumunda görev yaptın ne yaptın ben sunu yaptım de meral
bencede satılmasın:)) 100 kişinin çalışacagı yerde 1000 işsiz çalışsın:))ülke kalkınmalı işsizlik ancak kitlerin hantal yapısına biraz daha işsiz eleman alarak düzeltilir:)) meral akşener hanım türkiye eski sizin bakanlık yaptınız zamandaki türkiye degil :))
Bu nasıl meydan okuma feto meral.peki sattı ne yapacaksın.satarsa ne yapacaksın yüreğide gücüde yetti ve sattı.ki satarlar.seni biz biliyoruz bir albay seni ankaranın ortasında kazığa oturttu da dilini yutmuştun.şimdi meydanı boş bulup asenalaşıyorsun ama nafile.ilk gün söylediğin söz"sarayı okul yapacam ben evimde oturacağım" bu söz senin ÇAPINI görmemize yetti.
OYUMUZ SENİN ..ASENA...NO PROBLEMMM...HELAL SANA...
Bazıları ürkmüş. Yorumlardan belli.
sağlığımız için şeker fabrikaları satılma malı,zarar sebepleri ne ise tespit edilip o yanlışları bitirmeliyiz,eger satılacaksa halka arz edilmeli,tabi zarar edenler onarıldık dan sonra
yürü akşener Türk milleti seninle.çakma millilere karşı andımızı kaldıranlara karşı.ülkey parsel parsel satanlara karşı.Türk milleti senin yanında
büççe açıgını neyle kapatacak.. bir şeker fabrikaları kaldı onuda satsın yesin. .neymiş zarar ediyomuş. zarar eden birşeye talip çıkarmı çıkmaz. peki fabrikayı almak için kimler sırada.söyleyin kimler sırada. köpruden gewçmiyenin zararını veriyorsun. hastaneye girmiyen hastanın zararınıda veriyorsan şekeride verirsin. .ha bugun mersinde turk askeri dedi. turkler dedi. hani turklugu yasaklıyordun.nolduda sıkışınca kurt oluyorsun, sıkışınca T ürk oluyorsun. bukelemun gibisin. nerde kurt var. kurtçülügü. nerde laz var lazcılıgı. nerde turk var turklugu savunuyorsun. millet uyandı kamillllllll
iyi güzelde kafası iyi olanlar kendilerini saklıyorlar çekiniyorlar korkuyorlar bu partiyi desteklediklerini açıklamaya çünkü feto dan farkları yok... nasıl nöbet tutacaklar bu fabrika binalarında
SADO DAYI DİYE BİR TANE MAHALLE BEKÇİSİ VARMIŞ MAHALLEDE GEZERKEN DÜKKANIN BİRİNDEN SES GELİYORMUŞ BAKMIŞ BİRİ VAR NAPIYORSUN DEMİŞ SAZ ÇALIYOM DEMİŞ BU SAZDAN NİYE SES ÇIKMIYOR DEYİNCE BUNUN SESİ SONRA ÇIKAR DEMİŞ SABAH OLUNCA DÜKKAN SAHİBİ BAKMIŞ SOYULMUŞ DÜKKAN BEKÇİYİ ÇAĞIRMIŞLARANLATMIŞ OLAYI BU İŞLERİNDE SESİ SONRA ÇIKACAK AMMA İŞ İŞTEN GEÇECEK .
Diğer Haberler
Bakan Fakıbaba: İthalatı bitirmek için sürekli çalışıyoruz (3)

Bakan Fakıbaba: İthalatı bitirmek için sürekli çalışıyoruz (3)

AK Parti Antalya İl Başkanı Taş oldu

AK Parti Antalya İl Başkanı Taş oldu

Adalet Bakanı Gül, siyaset akademisine katıldı

Adalet Bakanı Gül, siyaset akademisine katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmenimizi bu yıl eğitim ailemize katacağız (3)

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmenimizi bu yıl eğitim ailemize katacağız (3)

Cevdet Yılmaz: "AK Parti vatandaş odaklı siyaset yapan bir partidir"

Cevdet Yılmaz: "AK Parti vatandaş odaklı siyaset yapan bir partidir"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmenimizi bu yıl eğitim ailemize katacağız (2)

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmenimizi bu yıl eğitim ailemize katacağız (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.