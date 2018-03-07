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Meral Akşener'den Cüneyt Özdemir'e ders gibi yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 15:28 | Son Güncelleme

Cüneyt Özdemir, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e şeker fabrikaları üzerinden tepki gösterince Akşener'den sert yanıt geldi.

Meral Akşener'den Cüneyt Özdemir'e ders gibi yanıt

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'da "Kurtuluş Savaşı yıllarında Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerini ilk defa kadınlarımız kurmuştur. Erkeklerin sonradan bu cemiyetleri ayrı ayrı kurduğunu görüyoruz. Yozgat, Adana, İzmir, Bursa, Erzurum, Diyarbakır ve Ankara'da kadınlarımız Atatürk'ün yanında milli mücadelede yer almıştır" mesajını paylaştı.

Meral Akşener'in bu mesajının altına Cüneyt Özdemir, şeker fabrikalarının kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Madem kimse sormuyor, sizin de değineceğiniz yok, ben sorayım bari" mesajıyla tepki gösterdi.

"BELKİ UZAKLARDA OLDUĞUNUZ İÇİN DUYULMAMIŞ OLABİLİR"

Meral Akşener'den Cüneyt Özdemir'e yanıt gecikmedi. Akşener, kendisine tepki gösteren Özdemir'in ABD'ye yerleşmesine göndermede bulunarak "Cüneyt Bey, Cargill oyunu, her konuşmamın konusu..."Sattırmayacağız" dedim ve demeye de devam edeceğim. Belki uzaklarda olduğunuz için duyulmamış olabilir" mesajıyla karşılık verdi.

Cüneyt Özdemir ise bu mesaja karşılık sadece "Cevabınız için teşekkürler Meral Hanım... Duydum bakın..." mesajını ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü Cüneyt Özdemir

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Okuyucu Yorumları 58 yorum
Ya kim bu kadın böyle mahşet oluyor herşey bitti bu kadının ne konuştumu kaldı yolda görsem tanımam merak bile etmem
bu kadın kim?
@sultantepeli sen kimsin beyinsiz sırf yorum yapmak için yazmışın nöronlarına yazık düşünme sen kim olduğuna
@sultantepeli SEN YALAMA OLDUGUN İÇİN BİLİRSİNDE BİLMİYOMUŞ GİBİ GÖRÜRSÜN.
GÖSTERECEĞİZ BU BAYANIN KİM OLDUGUNU
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CÜNEYT ÖZDEMİR NE YAHU. MERAL HANIM BU SEVİYESİZLERE CEVAP VERMEMELİ.
Bu çürük Marul da kim?
Marul nimettir ! aynı HIYAR gibi
ilk müdafaa-i hukuk cemiyeti balıkesir'de kurulmadı mı ? kuran da bir erkekti. ama kurtuluş savaşı'nda kadınlarımızın kahramanlığı elbette mühimdir.
@thebarbaros evet doğru söylüyorsun dostum Meral hanımın tarih bilgisi zayıftır birde bunlar memleket yöneteceklerse way halimize
@thebarbaros yurtta sulh cihanda sulh.
@thebarbaros tarih bilgisi deyince aklıma malazgirt savaşı geldi hani şu topların gümbür gümbür patladığı anladım sen onu
@edipvar Üstüne üstlük, MİT, Rıza Zarrab için bu hükümeti uyarmışken ona Erdoğan’ın da katıldığı törende üstün ihracatçı ödülü veriyoruz. Sonra da hükümete komplo kurulmasından söz ediyoruz. Ülkemizin kuşatıldığı şu ortamda; bizler Türkiye’yi mi savunacağız yoksa ülkeyi yönetenlerin yolsuzluklarını, rüşvet ilişkilerini mi? Kirlenme o kadar yoğunlaştı ki hiç ilgisi olmayan biz masumlar bile bunun sıkıntısını çekmeye başladık.Şimdi kalkmışlar “Bu bir milli mesele, ona göre tavır alalım aman iktidarın yanında duralım” diye pişkinlikle hepimizi buna inanıp onların yanında durmaya zorluyorlar. Utan
@4115 ,savunduğunuz bayan,yurtta sulh,cihanda sulh,15 temmuzda başbakan olacağım sözlerini neden söylediğini hala açıklamış değil.
Boş ve gereksiz siyasetçilerden birisi..Cumhurbaşkanı bunu muhatap alıp cevap vermiyor bu zırt pırt ona saldırıyor..bazende sokak ağzı ile triplere giriyor iyice gülünç oluyor.
@s.hazir gerçekleri duymak çok mu ağırına gitti?
@s.hazir Üstüne üstlük, MİT, Rıza Zarrab için bu hükümeti uyarmışken ona Erdoğan’ın da katıldığı törende üstün ihracatçı ödülü veriyoruz. Sonra da hükümete komplo kurulmasından söz ediyoruz. Ülkemizin kuşatıldığı şu ortamda; bizler Türkiye’yi mi savunacağız yoksa ülkeyi yönetenlerin yolsuzluklarını, rüşvet ilişkilerini mi? Kirlenme o kadar yoğunlaştı ki hiç ilgisi olmayan biz masumlar bile bunun sıkıntısını çekmeye başladık.Şimdi kalkmışlar “Bu bir milli mesele, ona göre tavır alalım aman iktidarın yanında duralım” diye pişkinlikle hepimizi buna inanıp onların yanında durmaya zorluyorlar. Utan
@4115 yolsuzluk görmek istiyorsan sen Şişli belediyesine bak..
Cüneyt özdemir , sanki fabrikaları meral akşener satıyor. Sorsana sorunun asıl muhataplarına sıkıyosa
mynetin derdi de bu fetöcü kadını parlatma kahraman yaratma sevdasında içeri girmekten kurtulamayacak boşa kürek çekmeyin darbe neymiş sanadbu kadınada öğretecek türkiye
@rakip.10 Üstüne üstlük, MİT, Rıza Zarrab için bu hükümeti uyarmışken ona Erdoğan’ın da katıldığı törende üstün ihracatçı ödülü veriyoruz. Sonra da hükümete komplo kurulmasından söz ediyoruz. Ülkemizin kuşatıldığı şu ortamda; bizler Türkiye’yi mi savunacağız yoksa ülkeyi yönetenlerin yolsuzluklarını, rüşvet ilişkilerini mi? Kirlenme o kadar yoğunlaştı ki hiç ilgisi olmayan biz masumlar bile bunun sıkıntısını çekmeye başladık.Şimdi kalkmışlar “Bu bir milli mesele, ona göre tavır alalım aman iktidarın yanında duralım” diye pişkinlikle hepimizi buna inanıp onların yanında durmaya zorluyorlar. Uta
meral hanima oy vermek bir vatandaslik gorevidir.
Bu kadın kim diyenlere sizden on kere daha adam
Akşener kalitesi tescillidir, fazla uğraşmayın madara olursunuz
Muhabbete vak ya bu haberlerle gündeme getirmeye çalışıyosunuz bu habermi şimdi bu haberi okudum ne olduğunu bile anllamadım saçma sapan bi haber.
bana cem uzanı hatırlatıyor genç parti gibi medya şişirmesinden başka birşey değil.seçimde puff deyip kayıp olacaksın
@zafer_taha_1980 cem uzanı feto kumpası ile bitti..uzanlar adanada bitti..adanasporda lig düştü..feto ülkeyi sardı..mİt ajanları savcıları içeri aldı fetoyu arastırıyor diye sen cem uzan diyorsunda bu ülkede dönen en masumu sayılır cem uzan..akp nin nasıl başa geldğini otur 20 dk düşün sonra yazı yaz
aktroller meral akşeneri tanımıyorsunuz madem niye her meral akşener haberine atlıyorsunuz. yıpratamayacaksınız. IYI gelecek herşey İYİ olacak.. cüneyt özdemire gelince artık Türkiyeye hiçbir zaman dönemez ama getirtilebilir...;)
kim diye sorduğunuz kadın 28 şubat sürecinde herkes masanın altına saklanırken tek başına direnen biri . sen tanımıyor olabilirsin ama bu millet onu tanıyor ve seviyor.
zamani gelince ogrenirsiniz bu kadin kim diyenler 10 tane adama bedel insallah başkan olucak nett..
Senin mensubu olduğun basın yayın dahil hiçbiri göstermezse nasıl duymayı düşünüyorsun merak ettim.
Ben de başbakan olacaaammm,olamdım parti kuracaam ,15 Temmuzu bekleyin.
Sağlam kadın
sizi gidi osmanlı küllüyesi yezid dostu din düşmanı kafirler bu millet size yedirmeyecek bu cumhuriyeti atam izindeyiz...
ne kadar şımarttılar bunu yav ateş olsa kendi kadar yeri yakamaz boş boş konşyo
@efe3460_2013 ---Öyle mi düşünüyorsun. Bence sen bir daha düşünmeye başla.
kim bu kadın, kim takar yalova kaymakamıyla iyi parti başkanını,
Hastasınız ! Medya kimin elinde ise milletin gözüne onların istekleri sokuluyor. Yani bazı medyalar tam facia gibi. Kasıtlı ideoloji ile halk her zamanki gibi kandırılmak isteniyor. Fakat birilerinin hep bir hesabı var da görmeseler ve kabuşl etmeselerde Allah ın da hesabı var.
ya bu kadın kim ki bize bunu önemli biri gibi göstermeye çalışıyorsunuz
bu millete müstehak, hiç üzülmüyorum artık.özelleşiyormu,ülkeyimi satarlar fetoya parsel parsel sattıkları gibi inan artık üzülmüyorum
Ne yapsın reklama ve gündemde görünmeye ihtiyacı var 2019 da cevabını alacak
@mirkelam_ozses_1960 ---1960'lı niyet okumada iddialıyım diyorsun öylemi, ama çok niyet okuyanlar gelip geçti be, onları da hatırla.
Bu mudur yani ders,gibi yanıt,bomba gibi yanıt:))) Topuklu Aplamızı şişirin bakalım uçurabilecekmisiniz???
meral akşeneride karamollaoğlunuda seçimden sonra göreceğiz şimdi medya şişiriyor
bi rabotla bile kavga edenlere bak..bırde bu kadındakı taşı gedıgıne koyma zerafetıne bak...
@tepekoylu_2015 ---Ağzına sağlık.
Ne kadar medeni bir atışma,tartışma:)
meral hn ve temel reis ülkem medyasının yeni selocanları :) selocan saz çalıp türkü söyleyerek sempati toplamıştı medya tarafından. bakalım yeni oscar adayları ne yapacakkk
@sacikgoz_1978 Mazlumun âhı adres şaşırmaz!.. Bu ülkeyi yönetenler ‘mazlumun âhı’ndan daha etkili ve daha büyük bir silah bulunmadıkça ondan korksunlar... Bugün elde ettikleri ‘geçici zafer’lerle başları dönenler farketmiyor olsalar da, adaletsizliği ‘adalet’ hâline getirenler, kendi akıbetlerinden mutlaka korkmalıdırlar... Döner o ‘adaletsizlih?&H?[?[\?[?HH?\?\?K???X^?[][?0??1,HY?\?1g?qg?,\?X^?K?
Her toplantı da Her genel kurulda Şeker fabrikası satılmasıj diye bas bas bağıran Meral AKŞENER'e böyle bir soru yöneltmek ya bilmezliğin ya da art niyetin göstergesidir ama sanki ikincisi daha ağır basıyor. pess kardeşim. pess
YAKINDA SIRTIMIZDAKİ ATLETİ KIÇIMIZDAKİ DONU SATARLARSA ŞAŞMAM :9 E BORÇ ÇOK KARDEŞİM ENLASYON YÜZDE 14 KİMİN SEPETİNE GÖRE 3000 MAAŞ ALANDA VAR 5000 ASGARİ ÜCRETLİ DE
ABE BİRE KOYUNLAR BEYINSIZLER BURAYA YORUM YAZIYORSUN BİR BAK BAKALIM KAC KİŞİ OLUMLU YAZMIŞ BİRE AK KOYUNLAR BIR BAK???
@thebarbaros,İlk kurulan kars İslam cemiyetidir.5 Kasım 1918.
Ne cilaladiniz be bu kadini. Demirelin kadin versiyonu bu kadar basit.
Mazlumun âhı adres şaşırmaz!.. Bu ülkeyi yönetenler ‘mazlumun âhı’ndan daha etkili ve daha büyük bir silah bulunmadıkça ondan korksunlar... Bugün elde ettikleri ‘geçici zafer’lerle başları dönenler farketmiyor olsalar da, adaletsizliği ‘adalet’ hâline getirenler, kendi akıbetlerinden mutlaka korkmalıdırlar... Döner o ‘adaletsizlih?&H?[?[\?[?HH?\?\?K???X^?[][?0??1,HY?\?1g?qg?,\?X^?K?
beyler bunlar hep sri lanka nın oyunları?
HİÇ BİR SİYASİ PARTİYE ÜYE DEĞİLİM FİKRİMİ SÖYLEYEYİM ; HİTABET ve BEDEN DİLİ KİTAPLARI OKUYANLAR BİLİR ALLAH AŞKINA HİTABET VAR MI MERAL HANIMDA ???? BENCE ZAYIF , BAKIN TAYYİP BEYE HİTABET BEDEN DİLİ TAVAN YAPMIŞ ARADA UÇURUMLAR VAR UÇURUM DOST ACI SÖYLER
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