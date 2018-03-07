Meral Akşener'den Cüneyt Özdemir'e ders gibi yanıt

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'da "Kurtuluş Savaşı yıllarında Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerini ilk defa kadınlarımız kurmuştur. Erkeklerin sonradan bu cemiyetleri ayrı ayrı kurduğunu görüyoruz. Yozgat, Adana, İzmir, Bursa, Erzurum, Diyarbakır ve Ankara'da kadınlarımız Atatürk'ün yanında milli mücadelede yer almıştır" mesajını paylaştı.

Meral Akşener'in bu mesajının altına Cüneyt Özdemir, şeker fabrikalarının kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Madem kimse sormuyor, sizin de değineceğiniz yok, ben sorayım bari" mesajıyla tepki gösterdi.

"BELKİ UZAKLARDA OLDUĞUNUZ İÇİN DUYULMAMIŞ OLABİLİR"

Meral Akşener'den Cüneyt Özdemir'e yanıt gecikmedi. Akşener, kendisine tepki gösteren Özdemir'in ABD'ye yerleşmesine göndermede bulunarak "Cüneyt Bey, Cargill oyunu, her konuşmamın konusu..."Sattırmayacağız" dedim ve demeye de devam edeceğim. Belki uzaklarda olduğunuz için duyulmamış olabilir" mesajıyla karşılık verdi.

Cüneyt Özdemir ise bu mesaja karşılık sadece "Cevabınız için teşekkürler Meral Hanım... Duydum bakın..." mesajını ekledi.