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Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 16:22 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala İYİ Parti Genel Başkanı ve İYİ Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Twitter hesabından dikkat çekecek bir iddia ortaya attı

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

İYİ Parti Lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek; Erdoğan’ın damadının Anadolu Ajansı’na (AA) AK Parti’nin oy oranını seçim gecesi saat 21.30’da yüzde 52 olarak ilan etmesini istediğini öne sürdü.

İşte Akşener’in o tweeti;

mrl


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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener 24 haziran seçimleri Anadolu Ajansı aa Berat Albayrak seçim 2018

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