Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

İYİ Parti Lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek; Erdoğan’ın damadının Anadolu Ajansı’na (AA) AK Parti’nin oy oranını seçim gecesi saat 21.30’da yüzde 52 olarak ilan etmesini istediğini öne sürdü.
İşte Akşener’in o tweeti;
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