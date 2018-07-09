Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: Erteleyin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ Çorlu'da 24 kişinin hayatını kaybederek tüm Türkiye'yi yasa boğan tren kazası nedeniyle, bugün Beştepe’de gerçekleştirilecek “Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni”nin ertelenmesi gerektiğini belirtti.

'ERDOĞAN'DAN TALEP EDİYORUM'



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener "Sayın Cumhurbaşkanı’ndan, bugün Saray’da yapılacak olan törenin, milletimizin yaşadığı acıya saygı gösterilerek ertelenmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Akşener, ayrıca "Suud Kralı’nın vefatıyla “millî yas” ilan eden iktidarın, bunca kaybımızın ardından neden yas ilan etmediğini merak ediyorum." paylaşımında bulundu.



