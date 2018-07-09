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Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: Erteleyin

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 14:22 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çorlu'daki tren kazası sebebiyle, bugün Beştepe’de gerçekleştirilecek olan “Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni”nin ertelenmesi gerektiğini belirtti.

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: Erteleyin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ Çorlu'da 24 kişinin hayatını kaybederek tüm Türkiye'yi yasa boğan tren kazası nedeniyle, bugün Beştepe’de gerçekleştirilecek “Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni”nin ertelenmesi gerektiğini belirtti.

'ERDOĞAN'DAN TALEP EDİYORUM'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener "Sayın Cumhurbaşkanı’ndan, bugün Saray’da yapılacak olan törenin, milletimizin yaşadığı acıya saygı gösterilerek ertelenmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Akşener, ayrıca "Suud Kralı’nın vefatıyla “millî yas” ilan eden iktidarın, bunca kaybımızın ardından neden yas ilan etmediğini merak ediyorum." paylaşımında bulundu.

meral aksneer


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Meral Akşener Beştepe İYİ parti Çorlu tren kazası "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"

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Okuyucu Yorumları 50 yorum
ay canım yaaaa ne kadar duyarlııı ne kadar duyarlıııııı komiksin meral komik duyalrı siyasetçi rolu yapma atık kimse yemiyor bunları
@hakankaya2001 DARBE GİRİŞİMİNE TEPKİ GÖSTER..FETÖYE TEPKİ GÖSTER GÖRELİM..MERAL HANIM..
Sence bu padişahın taht’a çıkmasından önemlimi
ertelenmez Meral Hanım Adam 20 yıldır bu hazırlığı yapıyor bugünü bekliyor Siz de buna destek oldunuz 24 Haziran Gecesi Neredeydiniz Muharrem İnce ile beraber
törene filan ne gerek var.zaten 16 yıldır bu görevi yapıyorsun.
@sava her fırsatta ,her olayda siyasi iktidar vurma,tabir yerinde olursa başınıza taş düşse iktidara suç atam gibi bir hastalığın pençesindesiniz.
en hafif tarifiyle fırsatçısınnnnn
MİLLİ BAYRAMLARDA ÇEŞİTLİ BAHANELERLE TÖRENLERDEN UZAK DURANLARI NE ÇABUK UNUTTUNUZ?
Bir boş ve basit konuşma daha. Allah hepsine rahmet etsin. Yakınlarının başı sağolsun. acılarını paylaşıyorum. Ancak proğram yapılmış, birçok devlet başkanı davet edilmiş, herkes kendini ayarlamış. Sanki düğün dernek yapmayacaklarya. Tören bu yapılır biter.
ne gerek var binmeselerdi trene bu işin fıtratında var.nede olsa 3-bes kelle için törenden vazgeçilirmi
Bence HDP nin arkasından bu şekilde bir açıklama yapmış olman zaten samimiyetsizliğini ve umursamazlığını gösteriyor . önce çık medya nın karşısına bir baş sağlığı dile.
ÜLKEYİ ARAPLAŞTIRDILAR.SUDİLERE YAS İLAN EDİLİR AMA TÜRK VATANDAŞINA ASLA OLAMAZ HATTA TRAKYA akp YE OY VERMEDİĞİ İÇİN HİÇ OLMAZ.BUNLAR BU ZİHNİYETTELER.
Olurmu biz Arap hayranıyız bizde bunlar fıtrat
Başımız sağolsun. kaybımız çok büyük kaybettiğimiz insanlarımızın ailelerine allah sabır versin. Fakat bu kadının ve hdp nin istediği gibi yemin töreninin ertelenmesi gibi birşeyin olmaması gerekir. samimiyetsiz insanlar. tamam yas ilan edilmesi talebini anlayışla karşılayalım . fakat yemin töreninin iptal olması onlarca ülkeden gelecek olan yöneticilere saygısızlık ve ayıptır.
Siyasi şovlarınız için acılar üzerinden ajitasyon yapmayın.
arapdegil TÜRK ölenler Meral hanım.Milliyetci onlar.
senin ki üzüm yemek değil bağcıyı dövmek! çok düşünceli ...
ACI HEPİMİZİN ACISI ORADA GEREKLİ İNSANLAR VAR TABİKİ
bu kadından beklenen konuşma gelmiş.bende nerede kaldılar bunlar töreni ertelemesi lazım diye çıkarlar şimdi meydana diyordum.köy yerinde bile cenaze olunca düğün dernek kurulmuşsa,en azından çalgı olmaz ama o düğün olur.bu törende uygun bir şekilde yerine getirilecektir.zaten alkol yok,çalgı çengide yok,çalacak olan sadece istiklal marşı ve mehter.neyin hazımsızlığı ve kafası bu bu insanlar gerçekten bu vatana ve bu millete düşman.
40 insanımızın katilinin savunuculuğu yapan demirtaşa şak şak cılık yapan meral gerçekci değildin politika malzemesi yapıyorsun.
Bunlar anca takiyeyi iyi yaparlar,ölen ölmüş onlara ne ki,ölenler onlardan olunca herşey yapılıyor,normal vatandaş ölünce kimse kilini kipirdatmiyor.
MİLLET YOLA ÇIKMIŞ DÜGÜN DERNEK KURULMUŞ ERTELENMEK OLMAZ
keşke hepimizin cumhurbaşkanı olsanız sn. Erdoğan halen gec degil kendinizi halka sevdirin lütfen
bence bir saat bile ertelenmemesi gerekir akillarinda hinlik var meral teyzenin
yas tutmasına tutarızda sizde bir zahmet sümüklü ölünce yaş tutun bizim ölülerimize karışmayın sevgili Meralcim.
olur mu dünyanın 3 diktatöründen biri olan sıkı yönetimle ülke yöneten marketlerde su bile bulunmayan bir dolara çuvalla para alınan son seçimde halkın %57 nin sandığa gitmediği çavezin başkanlık sistemini getirip hastalanınca yerine de atadığı eski otobüs şoförü maduro ve afrika ülkelerinin liderleri şeref konuğu olarak törene geliyor... bunlar daha iyi günler meral ana!
Hakikaten gerçek derdiniz yas tutmanız mı? yoksa sırf muhalefet olsun diye mi?
akşenercim sen daha iyi biliyon suudi arabistanda olsa milli yas olurdu türkiyede olunca normal karşılanıyor..
Tamam diyorsun ama kaç tane Cumhurbaşkanı bu tören için program yaptı ve buraya gelecek bütün hazırlıklar Buna göre büyük sıkıntı olur Bunu sen de biliyorsun hepimiz üzgünüz Tamam içeren maalesef olmak zorunda
olur mu hiç kral olmuş hemen bizim insanımız ölünce boşver ölmüş işte devaaam
Bu adam araplardan komisyon alıyor o yüzden yas ta ilan eder hatta saygı duruşunda bile durur
Soda isteyen ? hazmı kolaylaştırır
sende bu işe burnunu soktuysan yüzde 100 bu kazada bir sabotaj var bence,özelliklede akşanerin hocası fetöş tarafından,bu zihniyet karanlık zihniyet herşeyi beklemeli bunlardan.
fetocunun sözüyle hareket edilmez.
BİR AK PARTİLİ OLARAK AKŞENER SENİ SEVMEM AMA DOĞRU SÖYLÜYORSUN.
Bunu dedi diye kesin fetöcü olur şimdi. Kadın haklı, Suudlar öldü diye yas ilan edildi bu ülkede
Ölen kardeşlerimiz garibansa ondandır.
meral akşener kendisinden bekleneni yapmış yine,hazımsızlığın bu kadarına pes.
niye suikastle cumhurbaşkanınımı öldürceksiniz tren kazasıyla yemin töreninin ne alakası var asıl olan hükümet biran önce işe başlaması değilmi başlasınki bu kazada kimin suçu varsa araştırılısın neyin peşindesin meral hanım
Yas ilan edilmeli
meral hanım yas da bizim ,tören de bizim, hem yasımızı tutarız hem de yemin törenimizi ifa ederiz .Durmak yok yola devam,Ya Allah Ya Bismillah...
Davetli devlet başkanları Türkiye'ye geldi bile. Nasıl iptal edebilirsin ki? Sanki bunu bilmiyorsunuz.
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