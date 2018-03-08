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Meral Akşener'den Erdoğan'a sert yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 06:25 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bir çuval çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz” sözlerine yanıt verdi: "Arşive bakarsa, MHP Genel Başkanı ile kendisinin nasıl birbirlerine çürük yumurta muamelesi yaptıklarını görür."

Meral Akşener'den Erdoğan'a sert yanıt

Yeniçağ gazetesinden Bünyamin Öztürk'ün haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara İl Başkanlığı’nın organize ettiği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Haftası münasebetiyle düzenlenen resepsiyonda yabancı büyükelçi eşleriyle bir araya geldi.

Akşener, seçim ittifakına henüz olumlu yanıt vermeyen Saadet Partisi'ne “O zaman güle güle deriz” diyen Erdoğan’ın, “Kimler kimlerle beraber. Bir çuval çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz” değerlendirmelerine cevap verdi.

'SİYASİ NEZAKETSİZLİK'

Erdoğan’ın sözlerinin siyasi nezaketsizlik olduğunu belirten Akşener, gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu şöyle cevapladı:

“Sayın Erdoğan’a tavsiyem arşive bakmasıdır. Gerçi bizim ittifak arayışımız olmadığı için muhatabı da biz değiliz. Ama kendi grubunun dışında kalan herkesi çürük yumurta olmakla suçlamak büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Arşive bakmasını tavsiye ederim. Orada MHP Genel Başkanı ile kendisinin nasıl birbirlerine çürük yumurta muamelesi yaptıklarını görüp muhtemelen utanacaktır.”

'SAMANYOLU TV'YE YAPILAN BASKINDA GÖĞÜS GÖĞÜSE MÜCADELE ETTİLER'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın, “Bir grup FETÖ’cüler ile birlikte önce partiyi ele geçirmeye sonra yıpratmaya çalıştılar” açıklamasına yönelik yorumlarının sorulması üzerine Akşener şu karşılığı verdi:

“Bu arkadaş konuşur. Fakat şunu tavsiye ederim, 7 Haziran seçimlerinde iftirada bulunduğu şahıslar şehirlerde FETÖ’cülere 30 bin müşahit kartı dağıtmadılar. O dönemde yaptığı televizyon konuşmalarını da ben sizlerin dikkatine sunuyorum. O zamanlar FETÖ’cülerin ajansına 30 bin bir yerde, 15 bin bir yerde şeyler dağıtıldı. Hatırlarsınız Bugün TV ve Samanyolu TV’ye baskınlar yapıldı. O baskınlarda kendisi de başta olmak üzere bir diğer genel başkan yardımcısı, il teşkilatı, milletvekili adayları göğüs göğüse mücadele ettiler. Orada bizim arkadaşlarımızdan bir kişi yoktu.”

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
arşive bakaya kalkmayalım yoksa arşivde sana neler söylendiği ve bu sözü söyliyenlere erdoganın neler yaptığıda ortaya çıkar sonra utanırsın onun için arşive bakma bu insanların bu laflara karnı tok
ağzına sağlık, hanımefendi önce fetö yaftasını kaldırsın üstünden. 16 temmuzda bahçesinde yaktığı evrakları açıklasın...
reis bunu adam yerine koyup cevap vermedikce deliriyor kadincagiz
davasını, makam mevki ünvanlara satan iyi particiler, chp'nin kucagında artık
yahu meral aksener once millet devlet halk icin birsey yap yirttik corapdan cikar gibi ben basbakan olacam falan yahu birak bu isi bu devlet icin yapacaklarini anlat her konustugunda birilerini elestirip bu devlete milletin basina gecicegini saniyorsan yavas derler onune gelen ciksin bu nedir yahu
Korktun mu ? Bizim alnımız açık diyor.Arşivi aç sen aç.Gör rezilliklerinizi.
meral hanım ancak böyle gündeme gelmeye çalışıyor sen de gidersin meralll
iyi parti ve meral akşener böyle külhanbeyli tavırlarla seçim kazanamazsın bilesin.ön plana çıkmak için çabalıyorsun anlıyoruz halk olarak ...konuşmalarındaki sertlik çok rahatsız ediyor insanları, bir bayan daha kibar olmalı diye düşünüyorum.
Geçmişte, sadece siyasiler değil Türk milleti olarak Fetullah Gülen'e karşı bir sempati vardı. Lakin zaman içerisinde anlaşıldı ki bu cemaat dini bir topluluktan ziyade, Türkiye'yi bölmek için dış güçler tarafından mamur edilmiş bölücü bir örgüt. Bunu ilk görenlerden biriside Cumhurbaşkanımızdır. Geçmişten dem vurarak Cumhurbaşkanımızı karalamaya çalışan bu bölücü cemaaitin piyonu Akşener, ancak kendini avutursun.
ülke yönetmek martaval okumaya benzemez bak ssk yı batıran adama lider dediler aday bile olamıyor
çok acınacak bir siyasetçi şu meral akşener unutma sende bir zamanlar hakiki devlet adamı Devlet Bahçeli ile beraberdin böyle yaparak kazanamazsın ve kazanamayacaksın bunu unutma ülkemiz yedi düvele karşı savaşıyor sende bu ülkenin, bu devletin, siyaseti bir kenara bırakıp ta bu hükumetin yanında olmuyor vatan hainlerine ve haçlılara cahilce bilmeyerek yardım ediyorsun sen nasıl milliyetçisin 1 yıl sonra siyaset sahnesinden yok olup gideceksin meral hanım
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