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Meral Akşener'den 'FETÖ'cü suçlamasına yanıt: Tayyip beyin ağzından duydunuz mu?

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 17:09 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeşilyurt'ta yerel gazete sahipleri ve çalışanlarıyla bir araya geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine yöneltilen 'FETÖ'cü suçlamasını "Siz Tayyip beyin ağzından duydunuz mu Meral Akşener FETÖ'cü diye? Eğer bu ülkeyi yönetiyorsanız ve biri için FETÖ'cü derseniz gereğini yapmak zorunda kalırsınız" diye yanıtladı.

Meral Akşener'den 'FETÖ'cü suçlamasına yanıt: Tayyip beyin ağzından duydunuz mu?

İstanbul Yeşilyurt'ta yerel gazete sahipleri ve çalışanlarıyla bir araya gelen Meral Akşenere, FETÖ sorusu soruldu. Akşener sorulan soruya, "Siz malum yapı dediniz ben daha açık söyleyeyim, beni ve arkadaşlarımı başından itibaren FETÖ'cülükle suçladı. Kim suçladı? Troller suçladı. Siz Tayyip beyin ağzından duydunuz mu Meral Akşener FETÖ'cü diye? Yetkili bakanlarından duydunuz mu? Hayır duymadınız. Bunun anlamı şu. Eğer bu ülkeyi yönetiyorsanız ve biri için FETÖ'cü derseniz gereğini yapmak zorunda kalırsınız" sözleriyle cevap verdi.

"BENİM DOKUNULMAZLIĞIM YOK"

"Benim dokunulmazlığım yok" diyen Akşener, "Elinde bilgisi, belgesi, bu konuda delili olan varsa gidip savcılarla görüşmüyorsa onlar hem iftiracıdır, korkaktır, şerefsizdir" şeklinde konuştu

Meral Akşener , "Kiminin damadı kaçak, kiminin kızı kaçak, kiminin gelini kaçak, kiminin oğlu kaçak. Eski İçişleri bakanı olarak şunu belirtmek isterim; Devletin bir işleyişi vardır. O ciddiyet şudur isnat edilen suçu araştırır. İsnat eden, iftara eden her kimse gider konuşur, elindeki bilgileri, belgeleri verir ve gereği yapılır" şeklinde konuştu.

SİLİVRİ'DE VATANDAŞLARA SESLENDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da partisinin Silivri İlçe Başkanlığı'nın açılışı öncesi vatandaşlara hitap etti. "Türkiye ekonomik olarak problem yaşıyor" diyen Meral Akşener, "Bu hafta içinde iki genç iş adamı ziyaretime gelmişti. Bana bir soru sordular; 'nasıl düzelteceksin' diye. Kolay, güven vereceğiz. Ekonominin patronu güvendir. Dolayısıyla sizin işinize bir karışmayacağız, yandaş üretmeyeceğiz, insan kayırmayacağız. Siz bir iş aldığınız zaman benim oğlum, gelinim, yeğenim sizi arayıp 'şu kadarını bana getir' demeyecek. Bürokrasi sizi aramayacak. Hukukun üstünlüğünü, adaleti tesis edeceğiz. Adalet deyip geçmeyin. Devasa adalet sarayları yapılıyor, içinde adalet yok. Adalet ölmüş" diye konuştu.

"70 MİLYAR DOLARLIK ÖZELLEŞTİRME YAPILDI"

Akşener, "Eğer adalet olmazsa, hukuk olmazsa demokrasi olmaz. Demokrasi olmazsa yatırım gelmez, yerli yatırımcı da yatırım yapmaz. Eğer hırsızlık yaparsanız, yandaşlarınızı kayırırsanız, işleri ona göre dağıtırsanız orada adaletsizlik olur, güvensizlik olur ve yatırım olmaz. Şimdi döndürmüş diyor ki; 'kurlar üzerinden bizi zorluyorlar'. Hani bizim dolarla, euroyla işimiz yoktu. Bizim işimiz olmadığına göre isteyen istediği gibi oynasın. Ama sen özel sektörünü borçlandırdın. 70 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. 430 milyar dolarlık borç alında ve ikisi beraber 500 milyar dolar" ifadesini kullandı.

"ÇİFTÇİYİ, EKONOMİYİ, EĞİTİMİ BİTİRDİLER"

"Çitçiyi, ekonomiyi, eğitimi bitirdiler" diyen Meral Akşener konuşmasına şöyle devam etti:

"Genç işsizliği, 4 yıllık üniversite mezunu gençlerin işsizliği öyle bir hal aldı ki. Yakın zamanda en önemli sorunumuz haline gelecek.

Gidin AVM'lere 4 yıllık üniversite mezunu gençler 2 bin liraya çalışıyor. Ama iş adamları, sanayiciler kaynakçı bulamıyor.

Çünkü eğitimde özellikle çocukları 4 senelik okullara gönderip işsiz güçsüz kalsınlar ve bunlara mecbur olsunlar diye bir problemle karşı karşıyayız. Bilerek yaptılar. Şimdi buradan muhteremlere sesleniyorum; yeter be kardeşim, yeter. Aldınız, aldınız, aldınız doymadınız. Bıktık sizden. Bıktırdınız bizi. İçimiz, dışımız bıkkınlık oldu. Azıcık sus. Şu çeneni azıcık kapat geç evinde 1 hafta otur. Her konuda bilgi sahibisin, her konuda fikrin var. En son spora el attın. Türkiye'de kardeşliğin sembolü olan renkleri bir birine düşürdün. Böyle bir şey olur mu? Bırak gençler canı kimi istiyorsa onu desteklesin. Bırak insanlar hangi takımı tutmak istiyorsa onu tutsun. Her konuda bilgi sahibisin. Hepimize karıştın. Kaç çocuk doğuracağız, sen biliyorsun. Hangi okula çocuk vereceğiz, sen biliyorsun. Ne yiyip içeceğiz, sen biliyorsun. Her şeyi biliyorsun, Türkiye'nin geldiği nokta ortada. İşsizlik almış başını gitmiş. Gıda ithal ediyorsun. Çiftçi aç perişan." (DHA)

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Sen dürekli Tayyip beye daldırıyorsun hakaret ediyorsun. Seninle muhatap olup cevap verdiğini gördünmü?çünkü sen boş ve gereksiz bir siyasetçisin..
Demiyorlar ama ima ediyorlar Sayın Akşener. Sizin için demiyorlar mı "O zatı iyi bilirler vs!"
@tayfunaka potamyalı içinde 1 numara diyorlar ..
Sana kimse fötücü diyemez Meral Başkan..Diyen önce kendinden şüphelenir acaba fetöcümüyüm diye.
Hadi troller, iftiracılar, iftiraya doymayanlar nerdesiniz? Meral Akşener geliyor gümbür gümbür, kimse durduramaz. İftira en büyük günahlardan biridir. İftira atmadan önce 100 değil 1000 kere düşünün derim. Kalbinde zerre Allah korkusu bulunan insan iftiradan uzak durur. Aslan ablam, izindeyiz. BUNDAN SONRA BURADA MERAL AKŞENER İÇİN İFTİRADA BULUNANLARI ŞİKAYET EDECEĞİM BİLGİNİZE...
"Eski İçişleri bakanı olarak şunu belirtmek isterim" siyasi hayatında hatırlanacak 3 şey var. 1.içişleri bakanlığında 28 şubat darbecileriyle birlikte halkın tercihine yaptığın terbiyesizlik,bunun ikinci bir defası olmayacak. 2.içişleri bakanlığın döneminde ,o kadar kontrol noktasına rağmen,doğudan-batıya yapılan uyuşturucu ticaretiyle pkknın palazlanmasına göz yumulması!! 3.ise 2019 seçimlerinden sonra göreceğiz...
eyyyyyyyyyyyyyyyyy akp nerde 500 milyar dolar nerde hangi yandaşın cebinde hani borcumuz yoktu bu neyin nesi
hanfendi ne güzel söylemiş üstelik dokunulmazlığıda yok madem FETÖCÜ yargılayın ne beklersiniz ,borç konusunada iyi değinmiş hani başkalarına kredi açacak durumdaydık hayırdır bu 460 milyar dolar borç neyin nesi takke düştü kelmi görünmeye başladı acaba nerde bu paracıklar
helal
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