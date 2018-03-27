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Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2018 21:22 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Akşener, 'Bir taraftan gezi olaylarına terör eylemi demekte ısrar ediyorsunuz, diğer taraftan olayları başlatan emniyet müdürü FETÖ'cü ve sadece 10 ay gibi bir ceza alıyor. Bu nasıl bir çelişkidir? Sakın sizi, Gezi'de de FETÖ aldatmış olmasın. Gelin bu işe bir de bu gözle bakın' ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulundu. AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın, katıldığı bir televizyon programında kullandığı, ‘FETÖ borsası’ sözlerini değerlendiren Akşener, “Bu öyle bir oyun ki, iktidarın Gaziantep milletvekili ‘imdat’ diye bağırıyor, ‘FETÖ borsası açıldı, parayı basan işadamı serbest kalıyor’ diyor. Bu durum herhangi bir gelişmiş ülkede yaşansa, ülkeyi yönetenler sokağa bile çıkamaz. Yargı temsilcileri utanır, kendini sorgular. Yönetenler utanır, insan içine çıkamaz. Bizde ne oluyor? Erdoğangiller kendilerini uyaran bu milletvekilinin ‘dikkatini’ çekiyor. Bunu da utanıp sıkılmadan söylediler! Siyasette dikkat çekmek ne demektir biliyor musunuz? ‘Sus, otur’ demektir. ‘Sus, otur’ demişler o vekile!” dedi.

“CUMHURBAŞKANINI UYARMAK BİZE DÜŞÜYOR”

Erdoğan’a çağrıda da bulunan Akşener, “Bakalım bu konuda bir daha ağzını açabilecek mi? Tamam o sussun otursun da, hale bakın ki Cumhurbaşkanını uyarmak da bize düşüyor. Sayın Erdoğan FETÖ mücadelesinde samimiyseniz desteğimiz sizinledir. Ülkenin bekası için ‘FETÖ Borsası’nın peşine düşmelisiniz. Unutmayın ki bu, 15 Temmuz’da devleti sokaktan toplayan aziz milletimize de borcunuzdur. Sadece biz değil, azıcık aklı olan, FETÖ konusunda pis kokular alıyor. Daha üç dört gün evvel, ‘Gezi Olayları’nın çıkmasını tetikleyen çadırların yakılması emrini veren, halen FETÖ’den tutuklu bulunan Emniyet Müdürüne 10 ay ceza verildi. Sayın Erdoğan, ya bu işlere dikkatini vermeli ya da etrafındaki danışman ordusunu gözden geçirip, kim dost, kim düşman belirlemeli. Bir taraftan gezi olaylarına terör eylemi demekte ısrar ediyorsunuz, diğer taraftan olayları başlatan emniyet müdürü FETÖ’cü ve sadece 10 ay gibi bir ceza alıyor. Bu nasıl bir çelişkidir? Sakın sizi, Gezi’de de FETÖ aldatmış olmasın. Gelin bu işe bir de bu gözle bakın” ifadelerini kullandı.

“MEHMETÇİK ZATEN AFRİN’DE”

Konuşmasında, “Sayın Erdoğan son günlerde sık sık ‘Afrin’e gideceğim’ diyor. Mehmetçik zaten Afrin’de” diyen Akşener, şöyle devam etti:

“Biz kendisinden, şu Gazze’ye gitme sözünü yerine getirmesini bekliyoruz. Sekiz yıl geçti bir türlü gidemedi. Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanı geçen gün yine ÖSO’nun kahramanlıklarından bahsetti. Buradan soruyorum; Sayın Erdoğan ÖSO olmasaydı kahraman ordumuz Afrin’i alamayacak mıydı? Bu harekatı başaramayacak mıydı? Siz ne demek istiyorsunuz? AK Parti Genel Başkanı Erdoğan saat başı televizyonlara çıkıp, yapıp ettiklerini anlatıp duruyor. İçinde sevgi yoksa eksik kalır yaptıklarınız. Artık insanlar televizyonlarını açmaz oldu. Aynı sözleri dinlemekten, milleti bıktırdınız. Saraya kapandınız, saltanata düştünüz. Millet ne yiyor, ne içiyor düşündüğünüz yok. Bindiniz ciplere milleti unuttunuz. Harun olacağız dediniz, karun oldunuz. İYİ PARTİ adalet, demokrasi, OHAL’siz bir Türkiye, bağımsız tarafsız bir yargı vaat ediyor. Türkiye İYİ Olacak.” (DHA)

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
İyidir iyi.iyilikten ayrılma iyiden sapma,
Işte lider işte TÜRK dünyasının asenasi işte cağımızın tomris hatunu AKŞENER ALLAH yolunu açık etsin...
Işte lider işte TÜRK dünyasının asenasi işte cağımızın tomris hatunu AKŞENER ALLAH yolunu açık etsin... ...
Işte lider işte TÜRK dünyasının asenasi işte cağımızın tomris hatunu AKŞENER ALLAH yolunu açık etsin!.........
Işte lider işte TÜRK dünyasının asenasi işte cağımızın tomris hatunu AKŞENER ALLAH yolunu açık etsin!.....
meral hanım cumhurbaşkanımız sizi gaale bile almıyorsenin ettiğin laflara bak sen siyaseti bırak git torununa nenelik yap
Yıllarca AKP oy vermişim sürekli KANDIRIRMIŞIM dünde ben AKP ilçe başkanına sordum... ya FETO diyorsunuz 2010 yılında fetos dedim hayır dedim diye beni partiden attınız AKP de fetocu olmayan tek yönetici göster taksimde kendimi aşacak dedim.. yuzsuzluge bak o o zamandı diyor.. hadi surdan Ne Mutlu Türküm Diyene.. diye bağır dedim.. TÜRKLÜK neymiş dedi soysuz PAPA çocuğu işte bu yüzden IYI partiyi desteklemek vatan borcudur......
Vaay, Gazze konusunda kapak yapmış bu biiir, Gezi olaylarında kapak yapmış bu ikiii, Afrin de öso durumuna da kapak yapmış bu da üüüç.
kralsın krallllll
Yıllarca AKP oy vermişim sürekli KANDIRIRMIŞIM dünde ben AKP ilçe başkanına sordum... ya FETO diyorsunuz 2010 yılında fetos dedim hayır dedim diye beni partiden attınız AKP de fetocu olmayan tek yönetici göster taksimde kendimi aşacak dedim.. yuzsuzluge bak o o zamandı diyor.. hadi surdan Ne Mutlu Türküm Diyene.. diye bağır dedim.. TÜRKLÜK neymiş dedi soysuz PAPA çocuğu işte bu yüzden IYI partiyi desteklemek vatan borcudur.......
şuna bak ya tam bir vatan haini hükümet ne yapsa beyenmiyor birde heh hükümet cok güzel işler yapıyorde vatan HAİNi bunun yolundan gidenlerde vatan haini
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