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Meral Akşener'den kurultay açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 23:31 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yanımda yer alan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 12 Ağustos’ta Kurultayımızı toplayacağız." mesajını paylaştı.

Meral Akşener'den kurultay açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener , sosyal medya hesabından partisinin kurultay toplantısına ilişkin açıklamada bulundu. "Yerel seçimlerden çok daha güçlenerek çıkmak hedefiyle 12 Ağustos'ta toplayacağız." diyen Akşener, şu mesajı paylaştı:

Bu süreçte yanımda yer alan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Demokratik bir parti olarak, yerel seçimlerden çok daha güçlenerek çıkmak hedefiyle 12 Ağustos’ta Kurultayımızı toplayacağız. İnşallah her şey memleketimiz ve milletimiz için iyi olacak!

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