Meral Akşener'den 'Sana bu mu battı?' diyen Süleyman Soylu'ya sert yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Doğu ve Güneydoğu’da sokaklarda geziyorlar. 16 yaşındaki kız anasının dizinin dibinden dağa götürülüp terörist yapılamıyor. Akşener, sana bu mu battı? Erbakan’ın partisi, sana bu mu battı? Sayın Muharrem İnce, sana bu mu battı?” sözlerine tepki gösterdi.

İşte Akşener'in Soylu'ya cevabı;

Neyi gördüm biliyor musunuz? İçişleri Bakanı açıklama yapmış, bunların entelektüel birikimleri sıfır. Dolar neden böyle oldu anlıyorum şimdi. Son derece terbiyesiz, son derece dangalakça açıklamalar bunlar. Türkçe, tarih, ekonomi bilgisi olmayanlar ancak söverler.

