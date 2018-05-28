HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Meral Akşener'den 'Sana bu mu battı?' diyen Süleyman Soylu'ya sert yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 18:44 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'ın durumu ile ilgili eleştirilere yönelik "Ne battı size? Doğu ve Güneydoğu'daki huzur mu battı size? Akşener, sana bu mu battı?" diye konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu sert sözlerle eleştirdi. Akşener "Son derece terbiyesiz, son derece dangalakça açıklamalar bunlar. Türkçe, tarih, ekonomi bilgisi olmayanlar ancak söverler." diye konuştu.

Meral Akşener'den 'Sana bu mu battı?' diyen Süleyman Soylu'ya sert yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Doğu ve Güneydoğu’da sokaklarda geziyorlar. 16 yaşındaki kız anasının dizinin dibinden dağa götürülüp terörist yapılamıyor. Akşener, sana bu mu battı? Erbakan’ın partisi, sana bu mu battı? Sayın Muharrem İnce, sana bu mu battı?” sözlerine tepki gösterdi.

İşte Akşener'in Soylu'ya cevabı;

Neyi gördüm biliyor musunuz? İçişleri Bakanı açıklama yapmış, bunların entelektüel birikimleri sıfır. Dolar neden böyle oldu anlıyorum şimdi. Son derece terbiyesiz, son derece dangalakça açıklamalar bunlar. Türkçe, tarih, ekonomi bilgisi olmayanlar ancak söverler.

PARTNERRamazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...Ramazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...
İnce'nin özür dilediği işçi: Bir anlık heyecanla sahneye çıktımİnce'nin özür dilediği işçi: Bir anlık heyecanla sahneye çıktım
Muharrem İnce: Kindar bir nesil yetiştirmeyeceğizMuharrem İnce: Kindar bir nesil yetiştirmeyeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Süleyman Soylu Demirtaş Selahattin Demirtaş İYİ parti 'Sana bu mu battı?' sözlerine çok sert tepki

En Çok Okunan Haberler

CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener: Erdoğan, unvanlarının hepsini bana borçlu

CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener: Erdoğan, unvanlarının hepsini bana borçlu

HÜDA PAR, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek!

HÜDA PAR, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek!

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

İYİ Parti mitinginde tutuklanan yankesicinin kardeşi ünlü oyuncu çıktı!

İYİ Parti mitinginde tutuklanan yankesicinin kardeşi ünlü oyuncu çıktı!

Cristiano Ronaldo Manchester United'ın teklifini kabul etti!

Cristiano Ronaldo Manchester United'ın teklifini kabul etti!

Cemile Bayraktar: Böyle devam ederse Cumhur İttifakı'na oy yok!

Cemile Bayraktar: Böyle devam ederse Cumhur İttifakı'na oy yok!

Okuyucu Yorumları 17 yorum
bakan bey dogru söylemiş rahatlık insana teper gocunacak bir şey yok bunda
akape batirdikça sükreden makarnaci tayfa...
kadinin dibisin aksener..
@soner_1970_gyfug evet yakında Demirtaş la nikah kiyarlar bu kadar dışarı çıkmasını istediğine göre
en güzel cevap sana ohhh
soylu haklı marel
şu ''seni kazığa oturturum'' diyenlere de böyle cıkıştınız mı? sadece soruyorum:))
sen onun soyadına bakma meral.aslında bu adam ülkedeki en soysuz adam
süleyman soylu demokrat partisi lideri iken erdoğana demediğini bırakmamıştı. Şimdi ise tayyibe nasıl yaranırım derdine düşmüş. Makam mevkii insanları çok çabuk değiştirip karakterinide gözler önüne seriyor.
Akşener iyice zıvanadan çıktı..Kayseri ve Aydın hezimeti kendisini bayağı germiş.partide bir telaş ve panikte var..kaçan kaçana..Ruhat Nengi gizli kapaklı işler çeviriyor dedi partiden ayrıldı.sıradaki gelsin.
Babasının oğlu, o da böyle dangalakça konuşurdu...
senin kalbin fesat :) aklın şeyinde olduğu için hemen o mana geliyor aklına :)
senden rica ediyorum azıcık hanımefendi taklidi yap
doru demiş soylu size ne battıda bu kadar zıplıyosunuz
sen suleyman soylu gibi dava adamına bu gibi çirkeff dolu laflar soyleyemessin..git yemek yap elin hamur kokar senin isini yap..kezbannn
NE BATTIDA HAPİSTEKİ PKKLI DIŞARI ÇIKSIN DİYON KIZ
vatan hainleri...ne istediniz dağa kacirilan cocuklardan
Diğer Haberler
Muharrem İnce, korumaların sahneden attığı vatandaşı arayarak özür diledi

Muharrem İnce, korumaların sahneden attığı vatandaşı arayarak özür diledi

Deniz Baykal'ın son durumu nasıl? Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Deniz Baykal'ın son durumu nasıl? Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler

Eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler

Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı

Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı

Bakan Soylu'dan Demirtaş serbest bırakılsın çağrısına tepki

Bakan Soylu'dan Demirtaş serbest bırakılsın çağrısına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.