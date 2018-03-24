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Meral Akşener'den sert çıkış! 'Partide Yelizleri istemiyorum'

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 10:32 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in partisinin kurultayında yakınlarını üst kurul delegesi yapmak isteyen partilileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski şoförü AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'yı hatırlatarak “Ben, partide Yelizler istemiyorum” diye uyardığı ileri sürüldü.

Meral Akşener'den sert çıkış! 'Partide Yelizleri istemiyorum'

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre ilk kurultayı aralık ayında partinin kurucular kurulu ile gerçekleştirilen İYİ Parti, 1 Nisan’da da olağan kurultaya gitmeye hazırlanıyor. Bu kurultayda, partinin Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı’nda ağırlıklı bulunan eski MHP’lilerin birçoğunun liste dışı kalacağı belirtiliyor.

Partide, kurultaya sayılı günler kala, liste tartışmalarının da yaşandığı kaydedildi. Akşener’in de il ve ilçe kurultayında kendi yakınlarını üst kurul delegesi yapmak isteyen partilileri, Meclis Genel Kurulu’nda anayasa görüşmeleri sürerken '@yelizadeley' sahte isimli hesaptan yayın yaptığı ileri sürülen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski şoförü AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı örneğini vererek “Ben, partide Yelizler istemiyorum” diye uyardığı ileri sürüldü.

'PARTİYİ SAĞA ÇEKECEK'

Akşener’in, kurultayda da partiyi merkez sağa çekeceği ifade edilirken, bu durum en çok 'MHP’nin olağanüstü kurultay döneminde, Akşener’in MHP Genel Başkan adaylığını destekleyen eski MHP’lileri rahatsız ettiği' konuşuluyor. Partinin mevcut Genel İdare Kurulu ile Başkanlık Divanı’nda eski MHP’lilerin ağırlığı bulunuyor. Partinin il ve ilçe kurultaylarında da eski MHP’liler ile eski ANAP ve DP kadrosu dengede tutulmaya çalışılıyor. En başından bu yana Akşener ile birlikte yol yürüyen eski MHP’lilerin ise merkez sağdan gelen ekibe, “İYİ Parti bugün varsa, bizlerle var. Akşener ile birlikte en başından bu yana yol yürüyen, eski partimizi karşımıza alan biziz. Bu partinin kuruluşunun her bir aşamasında da biz varız. Bu nedenle partinin yönetim kadrosunda da biz oluruz” dediği ve bu nedenle de iki grup arasında bir çekişme olduğu ifade ediliyor.

MUSTAFA ERDEM ÖRNEĞİ

Bu tartışmanın örneği ise mart ayı başında İYİ Parti’nin Ankara İl Kurultayı sırasında yaşanmıştı. Bir dönem MHP’de genel başkan yardımcılığı görevinde bulunan eski Ankara Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu ile Başkanlık Divanı üyesi Mustafa Erdem, partinin Ankara İl Kurultayı’nda, kurultay divanına, sekiz kişilik üst kurul delegesi sunmuştu. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan, Erdem’in listesinden sadece üçünü yazınca ipler kopmuş ve Özarslan’la şiddetli bir tartışma içine giren Erdem istifa etmişti. Erdem’in istifasının ardında ayrıca 1 Nisan’daki kurultay sürecinde yönetim kadrosunda olmayacağı söylentilerinin de etkili olduğu dillendiriliyor. Partinin mevcut 13 kişilik Başkanlık Divanı listesinin hali hazırda 5 üyesi Şenol Bal, Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Durmuş Yılmaz ve Ümit Özdağ da, eski MHP kadrosundan geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti erdoğan Ahmet Hamdi Çamlı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
HELAL OLSUN .İŞTE GERÇEK LİDER GERÇEK BİR VATANSEVER .OYLARIMIZ AKŞENERE. YÜZDE 70 GARANTİ.
Gümbür gümbür geliyor
Fotoğraf karesine baktığımda insana bir yılgınlık geliyor sankki emekliler kulubü bütün kaşarlar burada,partinin taze kana ihtiyacı var bu kadroyla siyaset yapılması imkansız derhal kongreye gidilmeli.
İYİ PARTI SEMPAZITANI BIRI OLARAK DIGER PARTILERDEN FARKLI OLMASI LAZIM TORPİL OLMAMASI LAZIM PARTİ İÇİ
ohoooo bunlar daha bugünden kadro koltuk kavgasına girdiyse bu parti yürümez...akıllı olun her kesimden oy alacak saygın kişilerle yürüyün...
Hizip algısı mı yaratılıyor göreceğiz.
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