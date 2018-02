Meral Akşener'den sert sözler: Öcalan'ı bilge lider yaptılar

Partililere seslenen Akşener, şunları söyledi:

"Türkiye ekonomik olarak tercih ettiği model yüzünden çökmüştür. Eskisinden daha fakir, eskisinden daha az iş buluyorsunuz. Buna bağlı olarak çocuklarınızın eğitim düzeyi çöktü. Dün sınavlar düzgün yapıldığı için iyi kötü okullar kazanırken, o okullardan mezun olup iyi işler bulurken, bugün o çocuklarımızın o imkânı kalkmıştır. Önce soru çaldırdılar, o soruları birlikte çaldılar, kendi adamlarını yerleştirdiler, arkasından ellerini yıkadılar dediler ki, 'Allah'ım, milletim beni affet; ben aldatıldım'. Size sormak isterim. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nı iki problem beklemektedir: Bir; bu arkadaşı aldatanlar var. İki; bu arkadaşı muhtemelen aldatacaklar var. Şimdi o arkadaşı FETÖ'cüler aldattı. 'Ne istediniz de vermedik' dedi. Genel Başkanı da her Türkçe olimpiyatına gider hasretini belirtir, 'Hasretinden yandı gönlüm, gel hoca gel' derdi. Sonuç olarak aldandı. Bütün bu aldanmaların bedelini biz ödüyoruz, biz. Bedelini millet ödüyor. Askeriyeye kumpas kuruldu. 'Türk ordusu bir terör örgütü' tanımıyla mahkeme açıldı. 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a giden yol açıldı. İkisinde de bu millet Tayyip Bey'in bozduğu terazinin o kantarı yeniden doğru toplaması için can verdi, gazi oldu. Bu devleti, bu millet sokaktan, köprüden toplayıp getirdi. Mesele yok. İnsanlar hata yapar. Bu hataların bedelini eğer millet ödüyorsa hata yapma lüksü ve hakkı yoktur. 2010'da bir Anayasa geçirdiler. Tamamen Anayasa Mahkemesi ve HSYK'yı ele geçirmek için. Bizatihi gittim, konuştum. 'Yapmayın, bu ülkeye büyük zarar vereceksiniz' dedim. Ne oldu; haklı çıktık. Söylemek istediğim şu: Muhalefete kulak vermiyorlar. Kulaklar kapalı, bizi hain, gayri milli, aklınıza gelecek en ağır suçlamalarla suçlayıp dediklerini yapıyorlar. Uyarılara cevap vermiyorlar, kulak asmıyorlar. Sonra da diyorlar ki 'Ben aldandım, aldatıldım; Allah'ım affet, milletim affet'. İyi de kardeşim sen ödemiyorsun bu bedeli, ödeyen bu gariban millet. Dolayısıyla bıkmadan usanmadan doğruları söylemeye, bunları uyarmaya devam edeceğiz. Çünkü her söylenen doğru çıkıyor."