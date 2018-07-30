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Kararı günlerdir merak edilen Meral Akşener'den açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 14:56 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkezde açıklamalarda bulundu. Akşener, yaşanan sürece ilişkin konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Akşener'in açıklamaları:

6 aylık sürede bir siyasi partinin 5 milyonun üzerinde oy almış olması, Türkiye'deki siyasi partiler açısından yarın okullarda okutulacak bir vaka diyebiliriz.

Diğer taraftan koyduğumuz hedeflere varılamamış olması büyük bir hayal kırıklığı olmuştur. Afyon'da bir çalıştay yaptık, sonuç olarak biz demokrasiyi işletir, en azından biz işletir halde olmamız için, hayal kırıklığı açısından bakıldığında bir başarısızlık tanımı söz konusu ise o sorumluluk şahsıma aittir. O nedenle olağanüstü kurultay kararını aldık. Bütün siyasi partilerin en üst organı kurultaylarıdır. Orada yeniden konuşulacak ve nerede eksik yaptık, nerede fazla yaptık. Bunları tartışıp bir sonuca ulaşacağız. Ondan sonra İYİ Parti yerel seçimlerde ciddi bir sonuç alabilmek için her türlü çabayı gösterecek.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
cehennem olup gidin kukla parti
Halk gülüyor artık sana Meral
Kontrollü istifa ..............yemeyin bizi ya..........
HELAL OLSUN SANA!!! SONUNA KADAR YANINDAYIZ!!!
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