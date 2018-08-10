HABER

Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2018 16:40 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hükümetimiz ve milletimiz adına hükümetimizin yanındayız" dedi.

Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İl Başkanları toplantısı sonrasında gündemi değerlendirdi.

Ekonomiye ilişkin Akşener, "Ekonomide ve dövizde tam anlamıyla bir patlama yaşanmıştır. Hepimiz aynı gemideyiz geminin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dünü ve bugünü yarın konuşmak üzere sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz; gelin etrafınızı saran sizi sürekli yanıltan o ekonomi kurmaylarından bir an evvel kurtulun. Türkiye Cumhuriyeti, aile şirketiniz değil. Ekonomik tabloyu bozarken yalnızdınız çözüm için birlikte hareket etmeye hazırız. Bugün için ülkemiz ve milletimiz adına Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanındayız. Merkez Bankası'na müdahale etmekten vazgeçin" dedi.

ZİRVE ÇAĞRISI GELMİŞTİ

Öte yandan İYİ Parti ve BBP'den yaşanan süreçle ilgili liderler zirvesi çağrısı da gelmişti.

Dolar ve euronun art arda rekor tazelemesi siyasi partileri de harekete geçirdi. Son dakika habere göre, İYİ Parti sürpriz bir açıklama yaparak ekonomik verilerin düzeltilmesine yönelik siyasi partilerin katılacağı işbirliği teklif etti.

İYİ Parti'nin resmi Twitter adresinden yapılan çağrıda, “Türk Lirası'nın değer kaybına sebep olan kararlar alınırken birlikte değildik ama çözüm için bir araya gelebiliriz. Hükümetten, siyasi partilerin ekonomi kurmayları ile geniş katılımlı bir toplantı talep ediyoruz” denildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İYİ Parti işbirliği teklif etti! Ankara'da flaş ekonomi adımıİYİ Parti işbirliği teklif etti! Ankara'da flaş ekonomi adımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi tetikçilerine teslim olmayacağızCumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi tetikçilerine teslim olmayacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Okuyucu Yorumları 19 yorum
sen yanında olsan ne olur olmassan ne olur
helal olsun sana
yanındayız nedir ? bence bu durumun sorumlusu çıksın istifa etsin ... ülke yönetmek kolay değil beceremiyorsanız başkası gelir
helal olsun bu bile bişeydir.
bilgi sızdırılacak ——
meral hanım kendine yakışanı yapmış allah yardımcımız olsun... çok büyük oyun oynanıyor boyun eğmememiz lazım... Ama nereye kadar
Zengin iş adamları devlete 1 kilo altın bağışlasın vatandaş da kişi başına 1 gram altın versin. Ancak böyle düzlüğe çıkarız. Bu savaşı kazanmalıyız. Devlet varsa bizde varız. Ya istiklal ya ölüm.
YOK AMERİKANIN YANIDA OL DERDİN NE SANA OY VERDİK NE KONUŞURSAN NERDE OLURSAN OL AMA DİKKATLI OL
DIŞARIYA KARŞI BÜTÜN PARTİLER BİRLİK OLMASI GEREKİR...
sizler değil iş bilen ekonomiden anlayan gerçekten kafası çalışan adamların yanında olması lazım yoksa 1 hafta ya kalmaz 10 tl yi görecez.. yanında olup el tutmayla başı göğüse yaslamayla düşmüyor ki bu meret :)
olması gereken bu chpdende aynı hamle gelmeli
helal be akşener ummazdım
ülkede ekonomiden anlayan işin ehli insanlar var. işi ehline teslim ediniz.
İşte bu lazım bize birlik beraberlik zamanı uyan millet bırakın koltuk kavgasını
iyi partide bu işin duayeni Durmuş Yılmaz var . fikir alışverişi önemli
yanında olmanız keşke bişeye yarasa. ama boş bizde üretim yok...
yanınızdayız demekle ekonomi düzelmez üretim üretim üretim şarttır
chp liler kimi destekleyecek acaba?
ülke dolar karşısında birlik olacaksa böyle olacak trollerin “biz akseviciler birlik olmamız lazım”demesiyle değil iyi partinin ekonomi kurmayları çok başarılı ve bilinçli insanlar eğer bu çağrıdan bir sonuç gelirse ülkemiz için çok hayırlı olur
Diğer Haberler
İYİ Parti işbirliği teklif etti! Ankara'da flaş ekonomi adımı

İYİ Parti işbirliği teklif etti! Ankara'da flaş ekonomi adımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi tetikçilerine teslim olmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi tetikçilerine teslim olmayacağız

Son dakika! CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu

Son dakika! CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu

AK Partili Naci Bostancı'dan dikkat çeken dolar yorumu!

AK Partili Naci Bostancı'dan dikkat çeken dolar yorumu!

Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.