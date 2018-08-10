Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İl Başkanları toplantısı sonrasında gündemi değerlendirdi.

Ekonomiye ilişkin Akşener, "Ekonomide ve dövizde tam anlamıyla bir patlama yaşanmıştır. Hepimiz aynı gemideyiz geminin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dünü ve bugünü yarın konuşmak üzere sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz; gelin etrafınızı saran sizi sürekli yanıltan o ekonomi kurmaylarından bir an evvel kurtulun. Türkiye Cumhuriyeti, aile şirketiniz değil. Ekonomik tabloyu bozarken yalnızdınız çözüm için birlikte hareket etmeye hazırız. Bugün için ülkemiz ve milletimiz adına Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanındayız. Merkez Bankası'na müdahale etmekten vazgeçin" dedi.

ZİRVE ÇAĞRISI GELMİŞTİ

Öte yandan İYİ Parti ve BBP'den yaşanan süreçle ilgili liderler zirvesi çağrısı da gelmişti.

Dolar ve euronun art arda rekor tazelemesi siyasi partileri de harekete geçirdi. Son dakika habere göre, İYİ Parti sürpriz bir açıklama yaparak ekonomik verilerin düzeltilmesine yönelik siyasi partilerin katılacağı işbirliği teklif etti.

İYİ Parti'nin resmi Twitter adresinden yapılan çağrıda, “Türk Lirası'nın değer kaybına sebep olan kararlar alınırken birlikte değildik ama çözüm için bir araya gelebiliriz. Hükümetten, siyasi partilerin ekonomi kurmayları ile geniş katılımlı bir toplantı talep ediyoruz” denildi.

