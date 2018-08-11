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Meral Akşener'den sonra bir partiden daha Hükümet'e destek mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.08.2018 17:43 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Hükümet'e destek mesajı verdi. Erdoğan'ı parti liderleriyle 'acil kriz toplantısı' düzenlemeye çağıran Karamollaoğlu, "Biz ABD tehditlerine karşı atılacak her adımın sonuna kadar arkasındayız" dedi.

Meral Akşener'den sonra bir partiden daha Hükümet'e destek mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Türkiye'deki bütün siyasi parti genel başkanlarının bir araya geldiği bir 'acil kriz toplantısı' düzenlenmelidir." çağrısında bulundu.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Ordu'daki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, mağdur olanlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

BERAT ALBAYRAK'IN AÇIKLAMALARI HAKKINDA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Yaklaşımı'na değinen Karamollaoğlu, "Maalesef bir kez daha dağ fare doğurmuştur. Beklenti hayal kırıklığı ile sonuçlanmıştır. 'Yeni ekonomik modelde yeni hiçbir şey yok' demek abartı olmaz. Tek vurgu, Merkez Bankasının bağımsızlığına zarar verilmeyeceği hususudur." değerlendirmesinde bulundu.

IMF ile masaya oturulmasın: Gelişmelerin Türkiye'yi IMF kapısına zorladığını belirten Karamollaoğlu, "IMF kısa ve orta vadede problemleri çözer veya erteler fakat politik tavizleri de dayatır. Bu sebeple biz IMF ile masaya oturulmamasını tavsiye ederiz." diye konuştu.

ÇAĞRI YAPTI

'Türkiye bu noktada direnmelidir': Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığının doğru olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu topraklar ırkçı emperyalizmin ve büyük İsrail projesinin hedefindedir. Biz biliyoruz ki rahip Brunson krizi de bu projenin parçalarından birisidir. Bu kriz bahane edilerek Türkiye dış politikada birtakım önemli tavizlere zorlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki verilecek her taviz ardından daha büyük bir tavizi getirecektir. Türkiye bu noktada direnmelidir ve asla tehditlere boyun eğmemelidir. Biz ABD tehditlerine karşı atılacak her adımın sonuna kadar arkasındayız. Bu noktada ABD ile gerginleşen ilişkilerimizin yakın geçmişe bakarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz."

'Acil kriz toplantısı' önerisi: Karamollaoğlu, Türkiye'nin İran başta olmak üzere İslam ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini bir an önce güçlendirmesi gerektiğine işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz, Türkiye'deki bütün siyasi parti genel başkanlarının bir araya geldiği bir 'acil kriz toplantısı' düzenlenmelidir. Bu içeriye ve dışarıya birlik beraberlik görüntüsü verecek ve Cumhurbaşkanının elini güçlendirecektir." dedi.

MERAL AKŞENER'DE DESTEK MESAJI YAYINLAMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener de dün, "Ekonomide ve dövizde tam anlamıyla bir patlama yaşanmıştır. Hepimiz aynı gemideyiz geminin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dünü ve bugünü yarın konuşmak üzere sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz; gelin etrafınızı saran sizi sürekli yanıltan o ekonomi kurmaylarından bir an evvel kurtulun. Türkiye Cumhuriyeti, aile şirketiniz değil. Ekonomik tabloyu bozarken yalnızdınız çözüm için birlikte hareket etmeye hazırız. Bugün için ülkemiz ve milletimiz adına Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanındayız. Merkez Bankası'na müdahale etmekten vazgeçin" mesajını vermişti.

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