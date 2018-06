Meral Akşener: Erdoğan'ın beka sorunu var

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta düzenlenen mitingde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Sıfır terörle teslim alınan ülkenin bu hale gelmesinin sorumlusu Sayın Erdoğan'dır. Şimdi diyor ki ülkenin beka sorunu varmış. Hadi oradan. Beka sorunu yaratan sensin. Senin kendinin beka sorunu var" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisince düzenlenen seçim mitingi için Sivas'a geldi. Akşener, İnönü Bulvarı üzerinde düzenlenen mitingde seçmenlerine hitap etti. 24 Haziran seçimlerinin niye yapıldığını anlamadıklarını ifade eden Akşener, "Bu seçim niye geldi, hiç birimiz anlamadık. Her şey bu kadar iyiyse, niye seçim yaptınız, bu kadar kötüyse seni niye seçsinler?" diye sözlerine başladı. Türkiye'nin borçlandırıldığını, Sivas dahil birçok ildeki fabrikaların satıldığını anlatan Akşener, "453 milyar dolar borç aldılar. 70 milyar dolar özelleştirme yaptılar. Satılanlar arasında Sivas da var. Sizce bu 70 milyar doların içinde, sizin şehrinizden satılan madenler, fabrikalar ne kadar ederdi? 16 yılda 2 trilyon dolar para topladılar. Yani vergilerden para toplandı. 16 yılda 2.5 trilyon dolar para toplandı. Bunlardan Sivas'a satılanların yerine fabrika yapıldı mı? Maden için yatırım yapıldı mı, gençlere istihdam alanı yaratıldı mı? Her yıl 60 bin kişi Sivas'tan göç ediyor. Bölge müdürlükleri, devletin bütün kurumlarını taşıdılar. Siz bunu biliyorsunuz. Beyefendi'nin çılgın projeleri var. Bunlardan biri Kanal İstanbul. 65 milyar dolar para yatırılacak. Bittikten sonra Sivas'ın gencine ne faydası var?

Türkiye'ye ne kadar para girecek, bunu da kimse bilmiyor" diye konuştu.

Çılgın projeler değil, insana dokunan, şehirlerin yüzünü güldüren projelerle geldiklerini belirten Akşener, "Çok iyi bir ekonomik ekip kurduk. Sosyal politikalar uzmanı güzel bir ekip kurduk. Dış politikada Türkiye'yi daha iyi noktaya taşıyacak güçlü bir ekip kurduk. Adaleti, hukuku yeniden tesis edebilmek için hukukçulardan oluşan güçlü bir ekip kurduk. Türkiye Dayanışma Fonunu kuracağız. Çiftçinin borcu var. Kredi kartı borçlarınız var. Bu kredi kartlarının çocukların iaşesi için kullandınız. Tam 4.5 milyon insan icralık ve takipte. Türkiye Dayanışma Fonu'yla, bu arkadaşlarımızın borcunu silip atacağız" dedi.

'KAYNAK, ÇILGIN PROJE İLE CEP DOLDURANLARDAN'

Kendisine vaatleri için kaynağı nereden bulacağı yönünde sorular yöneltildiğini ifade eden Akşener şöyle devam etti:

"Bugüne kadar televizyonlara çıkan bütün adaylara projeleriyle ilgili asla şu soru sorulmadı. Zaten Erdoğan'a sormak için yürek ister. Sadece bana 'kaynak nerede' diye soruyorlar. Ben de bu soruyu çok seviyorum. Bir devlet gençlerine iş vermek zorundadır. Eğer gençler işsizse o ülkede huzur, refah olmaz. O ülkede nefes alınmaz. Biz gençlerimize, iş, istihdam alanı yaratacağız ve bu süre içerisinde iş bulamamış her gencimize ayda 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz. Bunda kaynak nerede? Söyleyeyim. Bu çılgın projelerden cep dolduranların cebinden alacağım. 8 milyar TL, bu sene 2018 bütçesinin yüzde 1'i. Neye tekabül ediyor? Arabalar var, kiralık. Damatlar, gelinler, bakanlar biniyor. O arabalara 8 milyar lira kira bedeli ödeniyor. Onlara diyeceğim ki ben onlara, 'inin bakayım arabadan'. Gençler aç gezerken, yoksullaşırken, gençler hayallerini kaybetmişken, o arabalarda keyif çatamazsınız."

'SURİYELİLERİ EVLERİNE GÖNDERECEĞİZ'

Mülteci sorununu ülkenin üzerinde yük olmaktan kurtaracaklarını ifade eden Akşener şunları söyledi:

"Suriye'nin içine eline soktu, 4 milyon mültecimiz var. Herkes vatanında mutludur, özgürdür. Cumhurbaşkanı seçildiğimde Suriye ile ilişkileri düzelteceğim, 4 milyon Suriyeli kardeşimizi evlerine sağ salim göndereceğiz. Şu ana kadar Türkiye, Suriyeliler için 150 milyar dolar harcamış. Koyun onları bir kenara. Yılda 50 miyar dolar sanayiye yatırım yapacağız. Gençlerimize, işsizlerimize iş istihdam ortaya koyabilmek için. Şu dedikoduyu yayıyorlar; 'Meral Akşener seçilirse, insanlara yapılan yardımlar var, dar gelirli, gelirsiz, engelli bakıyor, yaşlı bakıyor, onları kesecek' diyorlar. Onlara diyorum ki 'Ben sen miyim?' Ben ailesinde engelli olan insanım. Bütün maaşlar devam edecek. Bu yardımları devlet yapmak zorundadır. Vatandaşı ortada bırakamaz. Her yoksul aile 'İyi Kart' diye belge vereceğiz. Bütün bu yardımları, yandaş kayrılan bu yardımları tek elde toplayıp aç ve açıkta bir vatandaşımızı bırakmayacağız."

BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009 yılında hayatını kaybettiği helikopter kazasına da değinen Akşener, "2009'dan beri gökyüzüne bakarak arayanlar, bununla ilgili hiçbir hareket yapmayanlar, işlerine geldiği zaman sadece Yazıcıoğlu'nun adını kullananlara diyoruz ki biz iktidar olduğumuzda ilk işimiz burayı aydınlatmak olacak" dedi.

'TARIMI BİTİRMEK İHANETTİR'

Türkiye'de hayvancılığın bittiğini, çiftçinin zor durumda olduğunu dile getiren Akşener şöyle konuştu:

"Hayvancılık bitti. Aynı anda hem saman hem inek ithal eden ülkeyiz. Ayıptır, günahtır. Hayvancılığın merkezi, tarımın merkezi Sivas, sizi tekrar tarlalarınızla barıştıracağız. ABD'de çiftçi mazotu bizim paramızla 2 liraya kullanıyor. Siz 6 liraya kullanıyorsunuz. Türk çiftçisi, kalkıp rekabet edebilir mi? Son zamanlarda herkese 'hain' deniliyor. Net bir şey söylüyorum. Gelecekte dünyanın 2 savaşı olacak. Birisi gıda, birisi sudur. Eğer cahillikten, iş bilmezlikten yapmıyorsanız, tarımı bitirmek ihanettir. Ekonomi, gerçekten kötü durumda."

Tarihte ilk defa, terör mücadelesinin iç politikanın öznesi yapıldığı bir dönemden geçildiğini iddia eden Meral Akşener, "Pek çok hükümet terörle mücadele yaptı; hiç duydunuz mu Türkiye'de seçimlere malzeme yapıldığını? Duymadınız. Ama bu iktidar, ana kuzuları üzerinden iç politikaya malzeme yapıyor" ifadelerini kullandı.

'MANEVİ OLAN HER ŞEY UCUZLADI'

Garibanın çocuğunun taşeronda işçi olabildiğini anlatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener şunları kaydetti:

"Onun için de Ak Parti'den kağıt götürüyorsunuz. Böyle bir dünya ilk defa yaşanıyor. Ama onların çocukları, kaymakam yanında, vali yanında, belediye başkanı yanında, rektör yanında 1 ay çalışıp 657'nin en ballı maaşlarına oturuyorlar. Böyle bir günah, kul hakkı günahı, işte bugün bizi yöneten arkadaşların eliyle yaygınlaşıyor. Maddi olan her şey pahalandı, ev araba pahalandı. Ama Türkiye'de manevi olan her şeyi bunlar ucuzlattı. Dayanışmayı, imeceyi, komşuluk ilişkilerini, huzuru ve her şeyi ucuzlattılar. İmamlar, fetva veriyor; sakız orucu bozar mı, hangi elle yemek mekruh diye. Hangi elinle çalıyorsun, onunla ilgili fetva veren duydunuz mu? Bütün bunları değiştirmek için geliyoruz. Vatandaşımızın, milletimizin yanında olmak için geliyoruz. Uzun zaman soru çaldırdılar. O sorularda hakkı yenen gençlerin hakkının düzeltilmesi için yayınlanan KHK duydunuz mu? Her şey içinde problem var ama KPSS'de çalınan sorularla ilgili hiçbir problem yok. Çünkü kendi çocukları oturdu o hırsızlık makamlarına. Günahtır. Buradan ilan ediyorum. Cenab-ı Hak bunları görüyor. Sizin elinizde çok şey olabilir, sizin elinizde korkutma imkanları olabilir. Ben de 28 Şubat'ta gördüm ki, imanla korku aynı yürekte bulunmuyor. Sizden korkmuyoruz. Ama ezdiğiniz, korkuttuğunuz, çoluk çocuğuyla tehdit ettiğiniz bu aziz milletin sandıkta neler yapabileceğini inşallah hepimiz birlikte göreceğiz."

'TÜRKİYE'NİN DEĞİL ERDOĞAN'IN BEKA SORUNU VAR'

Terörle mücadele konusuna değinen ve çözüm sürecini hatırlatan Meral Akşener şunları söyledi:

"Önce Güneydoğu'da hendekler kazıldı. Çözüm süreci vardı hatırlayın. Hendekler kazılırken valiye sordular. Dedi ki, 'Siyasi irade görmeyin' dedi. Kaymakama gittiler aynı şey, emniyete gittiler aynı şey. Valinin, emniyetin, askerin yazdığı 127'yi aşkın belge var. Kafalar çevrildi. Sonra o hendekler doldurulmak için ana kuzularıyla Türkiye'nin bekası açısından mücadele yapıldı. 726 şehidin var Türkiye. Sadece hendekler kapatılırken 726 şehidin var Türkiye. Bunu hatırlayan var mı? Bunların hatırladığını hiç sanmıyorum. Afrin şehitlerine tane diyen, rakam gibi gören bir zihniyet var karşımızda. Bu ülkede terör mücadelesini yaptık, yapmaya devam edeceğiz. PKK silahı bırakıncaya, 'bu işten vazgeçtik biz pişmanız' diyene kadar mücadele edilecek. Ama sıfır terörle teslim alınan ülkenin bu hale gelmesinin sorumlusu Sayın Erdoğan'dır. Şimdi diyor ki ülkenin beka zorunu varmış. Hadi oradan be. Beka sorunu yaratan sensin. Senin kendinin beka sorunu var. Ama senin yanındaki arkadaşların da zeka sorunu var. Allah'ın izniyle 24 Haziran'da inşallah bu yönetim boşluğunu doldurmak üzere geliyoruz."