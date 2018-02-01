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Meral Akşener Erdoğan'ın ÖSO tanımına karşı çıktı

POLİTİKA HABERLERİ | 01.02.2018 18:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuvayi Milliye çıkışı hakkında yorumda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "ÖSO ile ilgili olarak Türkiye'yi yönetenlerin yapacağı tanım 'dost unsurlar' olmalıdır" dedi.

Meral Akşener Erdoğan'ın ÖSO tanımına karşı çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'yle Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alan Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) tanımlarken yaptığı Kuvayi Milliye çıkışını değerlendirdi.

"Kuvayi Milliye, yani bu tür tanımlamalara, tariflere gerek yok, ihtiyaç yok" diyen Akşener, "ÖSO ile ilgili olarak Türkiye'yi yönetenlerin yapacağı tanım 'dost unsurlar' olmalıdır. Dolayısıyla birlikte bir yol yürünüyor, bu yolun nasıl yüründüğü, onların içinde kim var kim yok resmi bilgilerimiz yok bizim. Ama ordumuz bir müdahale için yolda. Mehmetçiğimiz büyük bir kahramanlık gösteriyor. Dolayısıyla bu harekâtın kalkıp da işte İstiklal Savaşındaki milli mücadele ruhu, Kuvayi Milliye ile yan yana getirilmesini bire bir durum dururken tekrar bir kavga çıkarma hali olarak görüyorum. Evet ÖSO bizim açımızdan şimdilik tanımı ile 'dost unsurlardır'. Burada bırakmak lazım" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ VE YERLİ' GERİ KALANIN TAMAMI GAYRİ MİLLİ, UTANMASALAR HAİN HALİNE GETİRİLECEK'

AK Parti ile MHP arasında kurulan ittifak hakkında da değerlendirmede bulunan Akşener, kendileri açısından bir sakıncası olmadığını belirterek, "Ama buradaki tanıma şiddetle itiraz ediyorum. O da şu. 'Milli ve yerli', geri kalanın tamamı gayri milli. Biraz utanmasalar hain haline getirilecek. Bunu şiddetle reddediyorum. Böyle bir tanımı doğru bulmuyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Suriye ÖSO Afrin akşener

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Elinin hamuruyla bi karışmadığın bu tanım kaldı
Boş ve gereksiz bir siyasetçi..başta bayağı populerdi.. şimdi anketlerde %3 e kadar düşmüş..zaten sümüklü meczubun ve tetikçilerin umudumuz Akşener dedikten balon söndü..
ya geçeceksin bu işleri. sana ne kim nasıl tanımlarsa tanımlar. sadece bir benzetme yapıldı. her kelimenin üzerine atlayıp şu ucuz gündemde kalma sevdasından vaz geç. devleti yönetenlerin söylediği kelimelerin peşine bu kadar düşüyorsunda, terör örgütleri onca can alırken susanlar, söz konusu teröristlerin canı olunca bir kısım gayri milli terörist sevici kuruluşlar yapılan harekata engel olma çabası içinde beyanatlar verince neden sesin soluğun çıkmıyor. onların bu gayri milli duruşuna susuyorsan aynı fikir ve meşreptesiniz demektir. daha fazla sözede dansözlüğede gerek yok.
işiniz gücünüz boş muhabbet magazın buda sizin kapasitenizi gösterir teşbihte hata olmaz ata sözünü hiç duymamışsınızya kapasitesiz
öso kendi devletine silah tutan bir terör örgütüdür bu hangi grup olursa olsun kendi ülkesine silah lı güç oluşturup savaşıyorsa teröristtir bugun süriye devleti haricinde her silahlı güç teröristtir amerika ypg dost unsur dediği gibi öso da türkiye destegiyle ayakta gersi okuyanlara kalmış ..!!!
mynet neden yayınlamıyorsun yazdıklarımızı? herkesin yazdıkları sorunsuzda birtek bizmi sorunluyuz
fötöcü hanım sen bu devlete ne destek ol nede köstek ol elinin hamuru ile erkegin işine karışma ha kuvayi milliye ha dost unsurları ne fark eder lav konuşuyorum diye boşuna konuşma susda adam sansınlar
selefi,işit kırıntıları ve cihatçı kılıklı yobazlar nasıl dost oluyor söyler misiniz?
bu kadın yan kuruluşunuzmu devamlı haberini yapıyorsunuz?
oyumuz iyi partiye
ya seni takan kim necisin fetö ablası mı
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