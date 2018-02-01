Meral Akşener Erdoğan'ın ÖSO tanımına karşı çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'yle Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alan Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) tanımlarken yaptığı Kuvayi Milliye çıkışını değerlendirdi.

"Kuvayi Milliye, yani bu tür tanımlamalara, tariflere gerek yok, ihtiyaç yok" diyen Akşener, "ÖSO ile ilgili olarak Türkiye'yi yönetenlerin yapacağı tanım 'dost unsurlar' olmalıdır. Dolayısıyla birlikte bir yol yürünüyor, bu yolun nasıl yüründüğü, onların içinde kim var kim yok resmi bilgilerimiz yok bizim. Ama ordumuz bir müdahale için yolda. Mehmetçiğimiz büyük bir kahramanlık gösteriyor. Dolayısıyla bu harekâtın kalkıp da işte İstiklal Savaşındaki milli mücadele ruhu, Kuvayi Milliye ile yan yana getirilmesini bire bir durum dururken tekrar bir kavga çıkarma hali olarak görüyorum. Evet ÖSO bizim açımızdan şimdilik tanımı ile 'dost unsurlardır'. Burada bırakmak lazım" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ VE YERLİ' GERİ KALANIN TAMAMI GAYRİ MİLLİ, UTANMASALAR HAİN HALİNE GETİRİLECEK'

AK Parti ile MHP arasında kurulan ittifak hakkında da değerlendirmede bulunan Akşener, kendileri açısından bir sakıncası olmadığını belirterek, "Ama buradaki tanıma şiddetle itiraz ediyorum. O da şu. 'Milli ve yerli', geri kalanın tamamı gayri milli. Biraz utanmasalar hain haline getirilecek. Bunu şiddetle reddediyorum. Böyle bir tanımı doğru bulmuyorum" diye konuştu.