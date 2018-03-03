HABER

Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2018 15:13 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile bir ittifaklarının söz konusu olmadığını belirterek, "CHP de İYİ Parti de adaylarını çıkaracak." dedi

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, partisinin il kongresine katılmak üzere geldiği Adana'da, Adnan Menderes Spor Salonu'nu dolduran partililerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Çukurova Belediye Başkanı CHP'li Soner Çetin ve Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'ın da katıldığı kongrede konuşan Meral Akşener, "Biz 40 kişiyiz. Onun için birbirimizi tanırız. 2001'de AK Parti'nin kuruluşunu da biliyorum. Şimdi İYİ Parti'nin kuruluşunu sizin emrinizle gerçekleştirdik. Biz gizli saklı hiç kimseyle görüşmedik. Biz gizli saklı ne uluslararası ne Türkiye içinde, herhangi bir güç odağıyla görüşüp el sıkışmadık. Onun için İYİ Parti bugün Türkiye'nin dengelerini değiştirmiştir. Onun için kendini yıkılmaz armada görenlerin siyasi parti arayıp ittifak çabalarına sebep olmuştur. Gençler diyor ki sosyal medyada, 'Siz hepiniz, ben tek" diye konuştu.

'İTTİFAKA SAYGILIYIZ'

Akşener, AK Parti, MHP ve BBP'nin ittifakına bir itirazları olmadığını anlatırken, şunları kaydetti:

"Siyasi partiler kendilerini güçsüz görürler, bir başka siyasi partiden korkar ve yandaş ararlar, el sıkışıp alanlar oluştururlar; biz buna saygılıyız. Yani AK Parti, MHP ve BBP'nin ittifakına bir itirazımız, saygısızlığımız olamaz. Elbette hür düşüncenin sonucu, elbette bir ittifak yapabilirler ama Senagal'de dayanamadı, nihayet o da bize çemkirdi. Bir taraf çemkirmekle diğer taraf iftirayla görevli, böyle bir sistemle gidiliyor. Dolayısıyla bu ittifakı kuranların bulundukları yerden bize, arkadaşlarımıza hakaret etmelerini kabul etmemiz mümkün değildir. Buradan ilan ediyorum: Tek bir İYİ Partili'nin saçının teline dokunanın elini kırarım."

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!

'CHP İLE İTTİFAK YOK'

Meral Akşener, kendilerini CHP Genel Başkan yardımcılarının ziyaret ettiğini belirterek, ittifak ile ilgili şunları söyledi:
"Sandık güvenliğini konuştuk ve bu güvenlik noktasında hassasiyetle durulmasını konuştuk. Yani ittifak konuşmadık. CHP de kendi adayını, İYİ Parti de kendi adayını çıkaracak. Orada bir sorun yok. İttifak yok. Ama bu sandıkların, bu oy hırsızlarının elinde sandıkları heder etmemek üzere fikirlerimizi paylaştık. Bu sandığa el uzatmaya kalkışsınlar da görüşürüz. İYİ Partililer şu anda sandıklar için eğitiliyor. Ankara, Bursa, Adana ve büyük şehirlerden başlayarak bu eğitimleri vermeye başladılar. Şimdi bizim müşahitlerimize tehdit yapsınlar da görelim, o sandıklara el uzatsınlar da görelim. Aynı zamanda YSK, 16 Nisan'daki benzeri davranışı göstersin de görelim. Anasından doğduğuna pişman etmezsem Meral değilim. Açık net söylüyorum: Kendi hakkını savunamayan, milletin hakkını savunamaz. Onun için sandığa sahip çıkacağız. 1946'ları özlemiş olan bu arkadaşa da haddini bildireceğiz."

Akşener: Karamollaoğlu'nun teklifine 'hayır' deme imkanımız yokAkşener: Karamollaoğlu'nun teklifine 'hayır' deme imkanımız yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti CHP CHP-İYİ Parti ittifak

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!

Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

İlginizi Çekebilir

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!

CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

AK Parti'de 'güç' savaşları

AK Parti'de 'güç' savaşları

Meral Akşener'den Bahçeli'ye sert sözler: Eylemsiz doçent, sarayın memuru

Meral Akşener'den Bahçeli'ye sert sözler: Eylemsiz doçent, sarayın memuru

Okuyucu Yorumları 15 yorum
HABURDA PKK DİYARBAKIRDA BARZANI SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ BAŞINDA PYD PERSILVANYADA FETO ILE ORTAKLIKTAN IHANETİ BELGELİ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ AYAKLAR ALTINA ALAN TÜRKLÜĞU BOLUCULUK SAYAN ARAPSEVER RABISCILERE KARŞI YÖRÜKLER OLARAK AKŞENER DİYORUZ.. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!.
Helal olsun kardeşim...balik akıllıların gozleri gibi yurekleri kör olmuş...ne mutlu türķüm diyene...yörukler olarak meral aksener diyoruz...
Gittiği yere kadar Akp
Tek şansları sandık oyunları. Bunu önlemeden indiremezsiniz, iktidar olamazsınız. Ağzınızla kuş tutsanız bile...
InsAllah AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan KANDIRILMAK BOP taşeronluğu PAPA dostluğu TÜRKLÜK düşmanlığı son bulacak... TÜRK Milleti huzur bulacak.. Ne Mutlu Türküm Diyene...
vay gurban olurum sana . bunlar kökten iftira ve fetöcü. koalisyon hukumet kurma işi geri kaldı bay kemal diyordu tayyip bey. sen züriyetsizsin. sen ne bilirsin çocugun kıymetini dedi. bunlar kan emici dsedi. mhp de kabul etti. korkuyorlar korkuyorlar .sonları geldi hırsızın arsızın sonu geldi.
Aksener efendı, El Kırmaya bukadar heveslıysen 28 Subat,ın Fasıst ortamında Senı Yaglı Kazıga Oturturum dıyen Pasanın elını bı kır once, AKP, nın ulkemızde sagladıgı Ozgur ve Demokratık ortamdan faydalanarak ucuz hamaset nutukları atarak ortalıkta dolasıp durma
Ülkeyi iyi yönetiriz diyosanız iktarın içine girin ve ordan yanlışları düzeştmeye başlayın. Her parti kendince "en iyisi biz diyor" ama ülkeyi huzursuz etmekten başka bi halta yaramıyorlar. YAŞASIN AKP
Liderleri de, troll şakşakçıları da yalancı. Gizli görüştüğünüzü bizzat CHP açıkladı. Kıvırın bakalım daha ne kadar kıvıracaksınız.
beyaz TÜRK Asena seninleyiz
aksenerden medet uman zavallılar o bu saatten sonra sulanmış beyni ile torun baksın yokmu şöyle genç dinamik korkusuz biri şu koca turkiyede 50 yaş üstü politikacılardan biktik
Kendi hakkını savunamayan, milletin hakkını savunamaz. bütün milletin içinde sana yapmak istediğini net bir şekilde söyleyen komutana ne yaptınız söyleyinde bizde bilelim de size de helal olsun diyelim
ALLAH RAZI OLSUN AKŞENER OLMASA ÜLKE TÜMDEN BİTTİ.
Bu güzel vatanın üzerine 15 sene kara bulut gibi çöken akp gitsin de , kim gelirse gelsin..
Karşınızda CeHaPe yok. Din üzerinden yüklenmek sonuç vermez. Hatta ters tepebilir. Geçmiş üzerinden vuramazsınız. Geçmiş ortak... SP7ye söylenecek her söz İktidar Partisi’ni de bağlar Demokratlık üzerinden hava atamazsınız. Karşınızda 28 Şubat’ın gerçek mağdurları duruyor Maneviyat da ‘malzeme’ olamaz! SP’nin yıllardır değişmeye duruşu ortada Hırsızlık, yolsuzluk zaten yok... Dış güçler, iç mihraklar diye yüklenmek de olmaz. Bunlar SP’nin mücadele alanını oluşturuyor FETÖ diyemezsin, İsrail diyemezsin, Alman Vakıfları diyemezsin, CIA diyemezsin...
Diğer Haberler
AK Parti Muş il genel meclis üyeleri aylık olağan toplantısı Malazgirt’te yapıldı

AK Parti Muş il genel meclis üyeleri aylık olağan toplantısı Malazgirt’te yapıldı

Başbakan Yıldırım: Afrin çevrelenmiş durumda (4)

Başbakan Yıldırım: Afrin çevrelenmiş durumda (4)

AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı Görevine Yeniden Adnan Aydın Seçildi

AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı Görevine Yeniden Adnan Aydın Seçildi

Bakan Yılmaz: "Ülkemizin yeni bir ruhla ihya ve inşa edilmesini istiyoruz"

Bakan Yılmaz: "Ülkemizin yeni bir ruhla ihya ve inşa edilmesini istiyoruz"

CHP'li Koç: Bu olsa olsa şeytan ittifakıdır

CHP'li Koç: Bu olsa olsa şeytan ittifakıdır

Bakan Yılmaz: Afrin'de yedi düvelle mücadelemiz var (2)

Bakan Yılmaz: Afrin'de yedi düvelle mücadelemiz var (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.