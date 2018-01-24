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Meral Akşener: Gazilik er meydanında olur

POLİTİKA HABERLERİ | 24.01.2018 21:17 | Son Güncelleme 7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesine yönelik kanun teklifini değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Gazilik er meydanında oluşan bir şeydir. Kanunla gazilik çıkarırsak, Sayın Erdoğan’ın özelinden ayırarak söylüyorum, o zaman şehitlik makamı verilir. Bunların değersizleştirilmesini doğru bulmuyoruz" dedi.

Meral Akşener: Gazilik er meydanında olur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde Türkiye Kadın Federasyonu ve 14 kadın derneği temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Afrin'de devam eden harekata ilişkin sorular üzerine, "Afrin operasyonu yapılmadan önceki süreçte hataları yanlışları uyarı niteliğinde paylaştık. Bugün itibariyle ordumuz Mehmetçiğimiz bizim gibi kadınların doğurduğu çocuklar orada mücadele ediyor. An itibariyle elbette ki ordumuzun yanındayız. Burada bir sorun yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesine yönelik tartışmalara dair soru üzerine ise Akşener, şunları söyledi:

'O ZAMAN KANUNLA ŞEHİTLİK UNVANI DA VERİLİR'

"Uzun yıllar şehit ve gazi ailelerine yönelik vakıf yönettim. Gazilik er meydanında oluşan bir şeydir. Eğer kanunla gazilik çıkarırsak, Sayın Erdoğan'ın özelinden ayırarak söylüyorum, o zaman kanunla da şehitlik makamı verilir. Bunların değersizleştirilmesini doğru bulmuyoruz. İktidarın biran evvel dış politikayı iç politika malzemesi yapmasının önüne geçmemiz gerekiyor. Sağduyulu, akıllı, Türkiye'nin çıkarlarını düşünen bir mantığa geri gelinmesi gerekiyor. Çünkü şu andan itibaren artık yapılan işler ciddi işlerdir. Buna uyulması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, monşerler diye küçümsedikleri o dış politika birikimine, bakış açısına tez el elden dönmesi gerekiyor. Bunun anlamı da etrafımızdaki ateş çemberini söndürmekten geçiyor."

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan kanun Meral Akşener İYİ parti gazilik gazilik

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Okuyucu Yorumları 60 yorum
burda bütün İYİ TROLLERİN Vatanhainliği yapıyor "ABD askeri Münbiçte..SIKIYOSA Münbiçe Girin" diyecek kadarda ALÇAKLARI var arada birde "Ne mutlu Türküm diyene" deyip sıyırıyolar Onlarada madalyayı sen tak Meral
@abuzer_komurcu bırak ulan traşı. GEZİ de Elinizde Atatürk posteri ile PKK lılarla Halay çekerken Çokmu milliyetçiydinzi
@palermo544 Benim anlamadığım senin adın bile Türkçe değil hadi Türkçe yi geç Müslüman bir isimde değil italya da bir şehir ismi sen gerçekten trolmusun ve neden yakalanmıyorsun Milletimizle alay ediyorsun resmen.
müzik notası vermeyi siz İYİ bilirsiniz, Oslo, Dolmabahçe,habur bunlar sana birşey hatırlatıyor mu? troll oğlu trol.. sana onlarca örnek verebilirim aman senin ve senin gibilerin verdiği zararı ABD ve rusya nede AB ülkeleri veremiyor bize...
@palermo544 Mahkemede görüşeceğiz seninle bakalım tanımadığın bir kişiye sadece senle aynı fikirde olmadı diye gezici ve pkklılar aynı kefeye koydun mahkemede nasıl kanıtlayacaksın.
@abuzer_komurcu gel görüşelim .Sende beni tanımış olurusun
@palermo544 milliyetçiliği ayaklar altına alan siz.türkçülük bölücülük diyen siz.andımızı okullardan kaldıran siz.şimdimi milliyetçi oldunuz kürtçüler arap milliyetçileri siz su gibi her kabın şeklini alırsınızz
Görüşelim elbette..Sende Beni tanımış olursun buarad Bakim Trolmuyum değilmiyim anlarsın
@palermo544 Mahkemede görüşeceğiz seninle bakalım tanımadığın bir kişiye sadece senle aynı fikirde olmadı diye gezici ve pkklılar aynı kefeye koydun mahkemede nasıl kanıtlayacaksın
@palermo544 Mahkemede görüşeceğiz seninle email adresine bak bakalım hain.
@palermo544 Mahkemede görüşeceğiz seninle bakalım tanımadığın bir kişiye sadece senle aynı fikirde olmadı diye gezici ve pkklılar aynı kefeye koydun mahkemede nasıl kanıtlayacaksın .
otelde havaalanında heryerde saklanan kefen giyip çıktık diyenlere gazilik verilmez.
@cemalhakyol evet haklısın gazilik hava alanındaki tankları geri çekip elini kolunu sallaya sallaya evine gidenlere ve sizin giblere verilir değilmi.
Bilal oğlanla Berat oğlan a da verin bir ünvan.Bedelli çürük farketmez.Akp li olsun yeter.Akp li olmak yeter değil mi?Edep yahuuuuuu
@kaya6062 kıçını eşşekler becersin senin ve zihniyetinin beygirden düştü gazi olmuştur hattaaa süleyman şah türbesini pyd yardımıyla kaçırdı yeter işte siz gazi ünvanı verin
hiçmi satranç oynamadınız olm kral ölünce oyun bitiyo. tayyip ahmet mehmet ali hiç farketmez kral korunurki oyun bitmesin.nokta.
@kaya6062 Hayati Yazıcıoğlundan mı bahsediyorsun. Duyduğum kadarıyla uçakta o vardı.Ama pardon o tankın üzerindeydi sanıyorum.
@cemalhakyol Rte istermi gazi ünvanı almayı
Akp şehitlik de verir gazilikte, partinin lideri allahın sıfatlarını taşıyor muş, kızdırırsak cenneti de cehennemi de keyfine göre şekillendirir, bir de kandırılmasa iyiydi
O DEĞİLDE BU MECLİSTEKİLER BİR GÜN GİDECEK İŞTE O ZAMAN NE DÜMENLERİN DÖNDÜĞÜNÜ HERKES GÖRECEK. BIRAKIN GAZİLİĞİ ŞEHİTLİĞİ YATACAK MEZAR TOPRAK BULAMAYACAKLAR ....
yalakalıkta doz aşımı artık...gazilik verilecekmiş...sahte kahramanınızı sevsinler...
gazilik kesmez, MAREŞALLİK verilsin :)))))
güzel bir söz vardır mahalle yanarken ... saçını tararmış
YAKIŞIR REİSİME YOLUN YOLUMDUR ZAFERDEN ZAFERE KOŞAN REİS GAZİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN
@ugur_1993_uifda gaziliği bilmeyen senin gibi emme basma akıllılar, bu memleketin havasını suyunu tüketiyor olman bile haram size.
bu meclis ona peygamberlikte verir.
Gazilik okulu mektebi ön lisans diploması yok.Cephede tetik çekmek var.Kahramanlıklar yapılması lazım.Düşmanı görüpte pusu,keşif kolu taarruz yapıp düşmanı kovalamak var.RTE.bunların hangisini yapmış acaba;gazilik değilde diktatör unvanı belgesi vermek lazım.
yakında peygamber ilan edecekler gerçi peygamberde yok olan vasıfları diyen dürzüler çıktı ama açıktan peygamber ilan etmelerine az kaldı
paşalıkta verilebilir mi acaba. bu ülkenin gidişi sonu hiçte hayırlı ve parlak değil buraya yazıyorum.
@pusuydu sen buraya yazma başka bi tarafına yaz.
15 temmuzda havaalanında yaralıya sarılan elinde arkasında herhangi bir ordu olmadan milletiyle darbecilere karşı zafer kazanan adam gazidir bu adamı o gece orda burda tv başında avucunu ovuşturarak kahve içerek havalimanından kaçan adamlar ve onun sevenleri anlayamaz bu konuda konuşmak hadleride değildir..!
Sağa sola saldırıp duracağına bir defa da olsun devletinin milletinin yanında dur. Yazıklar olsun sana da senin arkandan yürüyen çakma vatanseverlere de. Herkesin birlik beraberlik içinde olması gereken şu günlerde fitne çıkarıp moral bozmaya çalışanın ypg den de pkk dan da fetöden de bir farkı yoktur. Doğru demişsiniz gazilik er meydanında olur, hainlik de sizin yaptığınız gibi masa başlarında...
marul yakında sende kaçarsın kocanın yanına
@tahsin.ozkara vay cahil vay daha yazı yazamıyorsun internete nasıl girdin sen
@sadolane MARUL yazdım yanlış değil MARUL
cehalet ne denilebilirki cephede savaşmadan gazi ünvanı almak.bunlar atanın başarılarını gaziliğini ve milli bayramlarını kıskanıyorlar yani özeniyorlar.atatürk yoktan yarattı.varmı onlarında böyle bir gücü ve dehası.
‘AFRİN, TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAKTIR ! “BOP PROJESİ BAŞKANLARINDAN KURTULMADIGIMIZ SÜRECE BU BOP BAŞKANLARI DAHA ÇOK KANIMIZI DÖKTÜRECEK ÇUNKİ B7NLAR KANDAN VE SAVAŞTAN BESLENİYOR olmasaydı, ne PKK olurdu ne de DEAŞ… Elbette ki terörle sonuna kadar mücadele edelim ama unutmayalım ki terör örgütlerini oluşturup başımıza bela eden asıl iradeyle yapmamız gereken mücadeleyi yapmazsak, onlara karşı Atatürk gibi temkinli olmazsak, onlardan kendimizi, milletimizi ve de devletimizi bağımsız kılmazsak, elde ettiğimiz bütün başarılar ve zaferler nihayetinde hüsran olacaktır.
@hk41 Ne zaman Akşener haberi çıksa aynı cümleler yazılıyor yorumlarda. Kadrolumusunuz :))
sen yüzlerce binlerce korumayla tuvalete git ve gazi ünvanı talep et şuanki iktidar ve ohal kanunları bunu yerine getirebilir ana bu ancak sembolik düzeyde kalır nedense atatürk ike bir yarış var siz kim atatürk kim herkes haddini bilmeli...
bu tayyibin arkasında kendisine biat eden birsürü cahil olduktan sonra bu düzen böyle devam eder.
bülent ecevit ve erbakanda kıbrıs çıkarması yaptı. bu teklifi yapan iyi düşünsün geri zekalı ki öyle onlarada gazilik talebinde bulunsun.
Sn. Editör. Gerek şahıslara gerekse akp dışındaki partilere vatan hainliği ithamı ve olmadık hakaretler yapılmakta ve verdiğimiz cevaplar yayınlanmamaktadır. Yayın ilkeleriniz böylemidir. Yoksa bu şahıslar akp den ve sizden torpillimidir. Merak ettim. saygılarımla.
@mazag01 Yazılan mesajları bir daha okuyunuz burada kimin korunduğunu görürsünüz.
Ne kadar hain varmış içindeki zehrini dökmek için bekleyen. Bu millet sizi de pyd nizi de fetönüzü de tarihin çoplüğüne atacaktır. Gezide bayrak yakan hainlere selam çakanlar, 15 temmuzda tankları alkışlayıp geç kaldınız diyecek kadar alçalanlar,, sela okundu diye camilere saldıranlar şimdi devletini savunan insanları troll diye aşağıladığını sanıyor. İşte bu kafa yapısı 15 temmuzda bu millet silahın tankın karşısında durmayı bilmez diye darbeye kalkışan hainlerin kafa yapısıdır. Hangi kılığa bürünürseniz bürünün hainliğiniz dilinize vurduğundan hep kendinizi açık ediyorsunuz...
Bir kere insan olun dürüst olun erkek gibi erkek olun...Sayın Aksener CB nin böyle bir talep duydunuz mu sizden böyle bir istekte bulundu mu
"palermo544" Diyarbakır'da "megri" "megri" diyen kimdi acaba? Ulan ne çabuk unuttunuz ??
gazilik savaş meydanınıda mücadele sonucu yaralanan güvenlik güçlerine verilir. yüce meclis Atatürk e gazilik ünvanı verdi. Atatürk savaş meydanınıda yaralandı çizmesi kan doldu. eğer bu durum dışındakilere gazilik ünvanı verilecekse 80 milyon vatandaşada verilsin.
Bırakın versinler, devran dönüp hepsi iptal edilir. At tan düşüp eşeğe binmişe döner. haliyle de gazilik madalyasını hak eder
doğru gaziliğin şartları var
İYİ parti hepinize İYİ gelecek... az sabır
@talanoglu AFRİN, TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAKTIR ! “BOP PROJESİ BAŞKANLARINDAN KURTULMADIGIMIZ SÜRECE BU BOP BAŞKANLARI DAHA ÇOK KANIMIZI DÖKTÜRECEK ÇUNKİ B7NLAR KANDAN VE SAVAŞTAN BESLENİYOR olmasaydı, ne PKK olurdu ne de DEAŞ… Elbette ki terörle sonuna kadar mücadele edelim ama unutmayalım ki terör örgütlerini oluşturup başımıza bela eden asıl iradeyle yapmamız gereken mücadeleyi yapmazsak, onlara karşı Atatürk gibi temkinli olmazsak, onlardan kendimizi, milletimizi ve de devletimizi bağımsız kılmazsak, elde ettiğimiz bütün başarılar ve zaferler nihayetinde hüsran olacaktır.
Çok boş bir kadınsın Meral...
GAZİLİGİ MUSTAFA KEMAL HAK ETMİŞ DİGER TÜM GAZİLERİMİZ DE BUNU HAK ETMİŞTİR GAZİ OLMAK İÇİN HAK ETMEK GEREK EVET YÜCE RABBİMİN EMRİYLE GAZİLİK ER MEYDANINDA CEPHEDEN CEPHEYE KOŞACAKSIN ASKERİNLE YA İSTİKLAL YA ÖLÜM DİYECEKSİN ŞARAPNEL DEGECEK SOL GÖGSÜNE MERMİ İSABET EDECEK SENİ SAATIN VEYA ORADA BULUNAN KURAN KORUYACAK ALLAHIN İZNİYLE SAVAŞTA ÖLMÜYECEKSİN GAZİ OLACAKSINKİ VERİLSİN BU HER GAZİYE VERİLİR ADI ÜSTÜNDE DURDUK YEREDE VERİLMEZKİ GAZİLİKTE BİR MERTEBEDİR ŞEHİTLİK GİBİ.
DEGERLİ DEVLET ADAMI MERAL AKŞENER İYİKİ İYİ ETTİNDE BU MİLLETİ YANIZ BIRAKMADIN BU GÖREV SANA ALLAH TARAFINDAN VERİLMİŞTİR İNSANLIK ADINA TÜRKLÜK ADINA SENİN EN BÜYÜK YARDIMCIN YÜCE ALLAH OLACAKTIR ÖNÜNDE KİMSELER DURAMIYACAK ALLAHIN İZNİYLE MİLYONLARCA ŞU ANDA HALA MHP DE BENİM GİBİ MHP İLE BİR BAGI KALMAYAN SEÇMEN HEPSİ SENİNLEDİR SANA OLAN GÜVENİMİZ TAMDIR ALLAHIN İZNİYLE YOLUN AÇIK OLSUN BİZ ALLAHLAYIZ BUNU YARADANDA BİLİYOR. İYİ PARTİ GELECEK YÜREKLER SOGUYACAK AYDINLIK OLACA HUZUR OLACAK İŞLLHH.
yanındayız meral hanım,,pyd,pkk,işid,feto kimin sayesinde büyüdü
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