Meral Akşener: Gazilik er meydanında olur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde Türkiye Kadın Federasyonu ve 14 kadın derneği temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Afrin'de devam eden harekata ilişkin sorular üzerine, "Afrin operasyonu yapılmadan önceki süreçte hataları yanlışları uyarı niteliğinde paylaştık. Bugün itibariyle ordumuz Mehmetçiğimiz bizim gibi kadınların doğurduğu çocuklar orada mücadele ediyor. An itibariyle elbette ki ordumuzun yanındayız. Burada bir sorun yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesine yönelik tartışmalara dair soru üzerine ise Akşener, şunları söyledi:

'O ZAMAN KANUNLA ŞEHİTLİK UNVANI DA VERİLİR'

"Uzun yıllar şehit ve gazi ailelerine yönelik vakıf yönettim. Gazilik er meydanında oluşan bir şeydir. Eğer kanunla gazilik çıkarırsak, Sayın Erdoğan'ın özelinden ayırarak söylüyorum, o zaman kanunla da şehitlik makamı verilir. Bunların değersizleştirilmesini doğru bulmuyoruz. İktidarın biran evvel dış politikayı iç politika malzemesi yapmasının önüne geçmemiz gerekiyor. Sağduyulu, akıllı, Türkiye'nin çıkarlarını düşünen bir mantığa geri gelinmesi gerekiyor. Çünkü şu andan itibaren artık yapılan işler ciddi işlerdir. Buna uyulması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, monşerler diye küçümsedikleri o dış politika birikimine, bakış açısına tez el elden dönmesi gerekiyor. Bunun anlamı da etrafımızdaki ateş çemberini söndürmekten geçiyor."