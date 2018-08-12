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Meral Akşener: 'Gel' dediniz geldim, görev töre gereğidir (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2018 15:25 | Son Güncelleme

AKŞENER, YENİDEN GENEL BAŞKAN Meral Akşener, İYİ Parti 2'nci Olağanüstü Kurultayı'nda, 888 delegeden 881'inin oyunu alarak, genel başkanlığa yeniden seçildi.

Meral Akşener: 'Gel' dediniz geldim, görev töre gereğidir (3)

AKŞENER, YENİDEN GENEL BAŞKAN

Meral Akşener, İYİ Parti 2'nci Olağanüstü Kurultayı'nda, 888 delegeden 881'inin oyunu alarak, genel başkanlığa yeniden seçildi. Genel başkan seçiminin ardından 80 asıl, 25 yedek üyeden oluşan Genel İdare Kurulu ile 11 asıl ve 7 yedek üyeden seçilen Merkez Disiplin Kurulu için seçime geçildi.

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Meral Akşener: 'Gel' dediniz geldim, görev töre gereğidir (3)Meral Akşener: 'Gel' dediniz geldim, görev töre gereğidir (3)Meral Akşener: 'Gel' dediniz geldim, görev töre gereğidir (3)

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